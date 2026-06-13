La Capital | Mundial 2026 | Messi

Messi está afilado en su sexto Mundial y recordó los 20 años del primero

Leo Messi está enchufado, de eso no hay dudas. Y entre práctica y práctica, recordó todas sus copas del mundo con fotos suyas

Lucas Vitantonio (enviado especial)

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)

13 de junio 2026 · 20:54hs
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Lionel Messi recordó sus 20 años jugando en los Mundiales con la selección argentina. 

Lionel Messi recordó sus 20 años jugando en los Mundiales con la selección argentina. 
El astro argentino en el Mundial 2006

El astro argentino en el Mundial 2006, disputado en Alemania.
Messi junto a Diego Maradona en el Mundial de Sudáfrica 2010. 

Messi junto a Diego Maradona en el Mundial de Sudáfrica 2010. 
Lionel Messi en el Mundial de Brasil 2014.

Lionel Messi en el Mundial de Brasil 2014.
Messi en el Mundial de Rusia 2018. 

Messi en el Mundial de Rusia 2018.  
Lionel Messi campeón

Lionel Messi campeón, en el Mundial de Qatar 2022.

Lionel Messi se enteró como cualquier hijo de vecino de que estaba en la lista de Lionel Scaloni. Sin vedettismo, sin hacer uso del privilegio que se ganó, está gozando este momento único de hacer más historia jugando su sexta Copa del Mundo 2026.

Tanto, que se hizo tiempo para repasar sus 20 años en los Mundiales, subiendo imágenes a su cuenta de Instagram de cada uno de ellos empezando por el de 2006.

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El astro argentino en el Mundial 2006, disputado en Alemania.

El astro argentino en el Mundial 2006, disputado en Alemania.

Messi en el Mundial 2006

Así, fueron apareciendo las fotos de Leo en cada Mundial. Por supuesto, la icónica de Alemania 2006 es la suya sentado en el banco mirando el festejo teutón en la eliminación en cuartos de final con el equipo de José Pekerman.

Pero Messi no eligió esa, claro, sino la de un pibe, un adolescente como podría ser cualquier otro, caminando distendido y con los auriculares de cable en sus oídos, escuchando vaya a saber qué. Probablemente haya sido antes de cumplir los 19 años, el 30 de junio.

Leer más: En la sonrisa del Dibu Martínez se advierte titularidad en el debut de Argentina en el Mundial

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Messi junto a Diego Maradona en el Mundial de Sudáfrica 2010.

Messi junto a Diego Maradona en el Mundial de Sudáfrica 2010.

Messi y Diego Maradona

En la segunda foto elegida por este Messi a punto de cumplir los 39 años, es otra aún con pelo largo y cara de nene, sin embargo ya con un dejo de madurez. Está conversando con el técnico de la selección que se presentó en Sudáfrica 2010, un tal Diego Armando Maradona. Ya la selección giraba alrededor de su talento, aunque de nuevo lo haya amargado Alemania en los playoffs en aquel equipo que compartía con Nicolás Otamendi, en su primer Mundial, cuando cumplía los 23.

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Lionel Messi en el Mundial de Brasil 2014.

Lionel Messi en el Mundial de Brasil 2014.

La tercera foto es en Brasil, con el inolvidable equipo de Alejandro Sabella. Ya con pelo corto, con 26 a punto de cumplir 27 años, fue su primera final que no pudo coronar, de nuevo ante los germánicos que lo derrotaron 1 a 0 en la final. Un Mundial igual inolvidable su tercero, sin dudas.

Mundial de Rusia

La cuarta foto, cuando ya cumplía los 31, refleja claramente lo que fue el Mundial de Rusia. Serio, mucho, sin ningún rasgo de felicidad u esperanza. La elección no parece haber sido casual, porque se sabe que fue el de la peor selección que capitaneó, la de Jorge Sampaoli al mando, que tenía de ayudante a un tal Lionel Scaloni.

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Messi en el Mundial de Rusia 2018.

Messi en el Mundial de Rusia 2018.

La barba de aquella imagen se replicó en Qatar, cuando ya con 35 años, la descoció. La mirada está fija en la pelota, a punto de darle de cabeza, algo poco habitual en él. Pero con una luminosidad y una alegría marcada que contrasta claramente con la de cuatro años y medio atrás.

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Lionel Messi campeón, en el Mundial de Qatar 2022.

Lionel Messi campeón, en el Mundial de Qatar 2022.

Messi y sus seguidores

Esa foto color esperanza es la que cerró la galería que en la tarde argentina del sábado Leo decidió compartir al mundo en su red social Instagram, la que cuenta nada menos que con 506 millones de seguidores.

Y no hace más que reflejar el estado de ánimo del mejor jugador del mundo en la previa de lo que, se supone, será su última cita mundialista. El martes ante Argelia se cumplen 20 años exactos de su debut ante Serbia y Montenegro. Después de haber conseguido todo, tras sufrirlo todo también, Lionel Messi mostró al planeta entero como está hoy: afilado.

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