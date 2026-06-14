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Messi City, la ciudad donde se viene el pogo más grande del mundo

Kansas City está en vilo por el estreno de Argentina en el Mundial, que será este martes. El Fan Fest se movió con los argentinos y la devoción por Messi

Lucas Vitantonio (enviado especial)

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)

14 de junio 2026 · 20:43hs
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La pareja argentina no se perdió la foto junto a la pelota del Mundial en el Soccer Fans de Kansas

La pareja argentina no se perdió la foto junto a la pelota del Mundial en el Soccer Fans de Kansas, donde el furor por Messi se palpita.

Kansas City es una típica y tradicional ciudad de película estadounidense. Una urbe del interior del gigante país norteamericano donde todo a simple vista parece que funciona. Es el orden y la pulcritud en su máxima expresión. Y por estos días, en la previa del partido entre Argentina y Argelia del martes por la noche, también es Messi City, la ciudad del Dios del fútbol, que está listo para jugar su sexto y último Mundial.

¿Cómo es Kansas? Un cuento de Disney hecho ciudad. Veredas impecables, calles con pavimento hecho a nuevo, micros relucientes y autos de altísima gama por todas partes. Y sin un gran centro neurálgico, ya que los edificios y las casas están esparcidas de manera armónica, lo que la hace mucho más habitable y cómoda para moverse.

Pero también por estos días el lugar podría llamarse Messi City, por la marea de argentinos que están llegando y por los hinchas de otras selecciones que no se quieren perder a Leo en su histórico sexto Mundial.

Kansas City, según la promocionan las autoridades en la cartelería, “es el punto de encuentro entre el progreso y las oportunidades, una región donde los negocios, la cultura y la innovación convergen con la pasión inigualable por el deporte”.

>>Leer más: Kansas City, una ciudad con alerta de pasión de los hinchas argentinos

Una selección argentina alojada en la ciudad correcta

Además, es conocida como la Capital del Fútbol de Estados Unidos, por el fanatismo de sus habitantes por el antes llamado soccer y por el gran desarrollo del fútbol femenino en la región. Por ello es sede mundialista y tiene el honor de recibir a Lionel Messi con la base de operaciones de la selección argentina instalada aquí.

A la vez, es el escenario del primer partido de la selección albiceleste, este martes ante Argelia, por la primera fecha del grupo J.

Por ello el furor ya se vive en las calles de Kansas, con miles de argentinos que van llegando de manera cada vez más creciente. Están en bares, se instalan frente al hotel Origin de la selección, caminan por los sitios históricos y se preparan para el gran alarido del próximo martes en el estreno del campeón mundial.

Una ciudad pulcra y prolija, con visitantes fervorosos

Esa prolijidad y pulcritud de Kansas contrasta con la Messimanía que está invadiendo sus calles. Porque los fans de Argentina y de otras selecciones caminan y cantan por sus amplias veredas esperando el gran show ante Argelia, cuando Leo salte a la cancha y haga vibrar al estadio, que estará repleto de argentinos, pero también de amantes del fútbol en general. Porque Messi es el fútbol, es un personaje universal y todos se rinden a sus pies.

>>Leer más: La Capital es Mundial: todos los caminos conducen a Kansas City

Este domingo el fan fest de Kansas estaba repleto de lugareños e hinchas procedentes de todas partes del mundo para seguir los partidos del día por las impactantes pantallas gigantes, donde había espectáculos también para entretener a los simpatizantes y se respiraba fútbol y alegría por todas partes.

El Mundial de fútbol es eso, un gran cruce culturas, de idiomas, de confraternidad, de personas que se cruzan en una mirada o con una sonrisa y que residen en los extremos del Globo.

Por ello se gritaron fuerte los goles de Países Bajos y Japón, dos por bando en Arlington, por ejemplo, con hinchas de ambas camisetas sentados uno al lado del otro. Y a nadie se le ocurrió burlarse del rival.

En Kansas ya explotó la fiebre mundialista. La gran estrella es Lionel Messi. Por ello se aguarda que el Diez salga a la cancha, para que la ciudad donde todo está dentro de lo previsto y lo lógico, al menos por un par de horas sea un hermoso carnaval donde se arme el pogo más grande el mundo.

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