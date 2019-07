¿Por qué la educación está ausente en las campañas?

Hace más de 2000 años Arquímedes estudiaba la ley de la palanca y la historia le atribuyó una conmovedora exclamación: "Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo". Los estudios del griego serán cuestionados por los físicos posteriores, sin embargo la segunda parte de su afirmación nunca perdió vigencia: "¿Qué mueve el mundo?". De filósofos a científicos sin olvidar a literatos o religiosos intentan a diario ofrecer a los hombres y sus vivencias una respuesta adecuada. En tiempos electorales los encargados son los responsables del diseño de las campañas proselitistas. Acertar en la respuesta incrementa las chances del candidato. Dicen los estudiosos que un buen asesor de campaña debe dar cuenta de dos cuestiones básicas: las urgencias y las expectativas. En otras palabras, que mueve el mundo de los votantes ante sus problemas del presente y que lo mueve ante sus aspiraciones.

Es habitual escuchar que a la clase política no le interesa la educación, por eso no hablan de ella ni siquiera en campaña. ¿Quién cree que si a los electores les interesara la educación por urgencia o por expectativa no se la pasarían hablando "de escuelas" para ganar la elección?". Intentemos algunas explicaciones siguiendo la lógica de los asesores de campaña.

En primer lugar la urgencia. La educación -aun con su mala fama- funciona. No así el trabajo, la inflación, las tarifas, la seguridad o la nutrición, con un 35 por ciento de pobres. En otras palabras, son tantas las demandas que la educación no alcanza los primeros planos de la urgencia.

En segundo lugar: las expectativas, las aspiraciones o los sueños. En este plano sí han abundado los discursos educativos. La escuela fue redentora de la pobreza, realización de padres que soñaban con hijos doctores, reconocimiento social y hasta requisito indispensable para un nuevo mundo que pregona basar su riqueza en el conocimiento. Cada época con su discurso: ¿cuál es verdaderamente el actual? Tendemos a pensar que la relación entre expectativas sociales y sistema educativo transita un momento sumamente crítico. Analistas de campañas arrojan un consuelo y una condena: el problema es global y está directamente vinculado a la revolución tecnológica y la nueva fase del capitalismo vigente. ¿La condena? En los países que pelean por no irse al descenso como Argentina los problemas se tornan más evidentes.

Cuatro tópicos pueden ayudar con la interpretación:

1- La desafiliación del sistema educativo del universo de expectativas sociales, culturales y políticas: es común sostener que existe concordancia entre el nivel educativo alcanzado por una persona y sus aspiraciones en la escala social. Sin embargo, el presente muestra que esa relación no es tan lineal. No siempre la educación es la única herramienta que abre posibilidades de ascenso social ni el único sistema que otorga los boletos para el tren de la realización personal. Podríamos conceder que la educación representa todavía en el imaginario colectivo una fuerte capacidad de ascenso, pero la educación no está asociada en "forma exclusiva" con el sistema escolar tradicional.

2- La precarización laboral ha vulnerado la afiliación de los sistemas educativos escolares al universo de expectativas sociales: la supuesta búsqueda de competitividad que demandan los mercados terminan disociando la educación de la cadena de expectativas. La consecuencia es una masa de jóvenes trabajadores precarizados o con rentas salariales muy bajas. Su mayor incentivo suele pasar por una oferta educativa privada emergente del nuevo ecosistema mediático y de entretenimiento. "No hace falta ir a la escuela. Lo que aprendo afuera de ella me alcanza para las ofertas de trabajo disponibles".

3- El ascenso social no es siempre sinónimo de esfuerzo: ¿hay diferencia entre los que se esfuerzan y los que no lo hacen? A menudo vivimos bajo la fuerte percepción de estar en un sistema social que pondera más los atajos y el sentido de la oportunidad que la continuidad de los proyectos personales o colectivos. La "persona conectada" es el centro de estas nuevas manifestaciones. El Estado ya no conduce un programa institucional que se aplique verticalmente sobre toda la sociedad, la cultura y la economía.

4- Los aprendizajes han sufrido una metamorfosis profunda: en primer lugar aparece un porcentaje importante de aprendizajes des-afiliados de la administración estatal. El mercado en alianza con la tecnología es un nuevo productor de contenidos. En segundo lugar, avanza una grieta otrora insospechada: lo gratuito no es necesariamente público. Las redes sociales son el ejemplo más potente en la materia. En tercer lugar, sobre este cúmulo de aprendizajes no existe orientación, mucho menos evaluación y provocan una adhesión distraídamente natural. Una suerte de "new age de los aprendizajes" que al decir de Nicolás Carr "nos hace más superficiales, amigos del zapping de conocimientos y dependientes de Google". Producto de este sustancial cambio emergen con gravitación nuevas tribus de aprendientes: los "effort-lees" (los sin esfuerzo), "los ni-ni" (los que no estudian ni trabajan, aunque pueden escolarizarse) y los "embrujados tecnológicos" (configurados por los dispositivos).

En conclusión, la desafiliación de los sistemas educativos de las aspiraciones sociales es un dato preocupante y va más allá de las campañas electorales. Es indudable su impacto sobre los propios sistemas democráticos. La gobernabilidad es la capacidad de encadenar las expectativas personales en proyectos colectivos. Dejar en manos del mercado las expectativas de una sociedad es preanunciar el fin de los compromisos mutuos con las consecuentes dificultades para gobernar el "vivir juntos".

Reafiliar los sistemas educativos a las expectativas sociales es una tarea política. El Estado debe comprender que la educación es mucho más que un sistema de acreditación de saberes que a regañadientes se encarga de administrar. Si la educación no se sienta en la mesa de la política y la economía seguiremos pensando que nuestra modesta tarea es brindar una ingesta básica de conocimientos. Haremos entonces del derecho humano a la educación una obligación pública envejecida para garantizar ciudadanos del siglo XIX en pleno siglo XXI.