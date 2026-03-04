Los dirigentes de la AFA se autoperciben dueños del fútbol y pararon la pelota

Claudio Tapia, quien debe presentarse este jueves a indagatoria, recibió el respaldo de gran parte de los clubes para determinar un insólito paro y postergar la fecha 9 al domingo 3 de mayo

10 de febrero. El día en que Tapia anunció que todos los partidos de la Primera Nacional y de la Primera B serán transmitidos en vivo a través de la plataforma LPFplay.

El fútbol finalmente tendrá descanso obligado porque no se jugará el fin de semana. El motivo de la decisión resulta casi irrisorio porque por un problema puntual de un par de personas de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se arrastra a todos los clubes del fútbol nacional. Si bien hay intereses en el medio desde todos los sectores porque no sólo existen buenos y malos, lo concreto es que si hay denuncias infundadas se presentan los papeles ante la Justicia y se resuelve la cuestión sin tener que acrecentar el circo armado en torno a todo este tema.

¿Por qué no se jugará la fecha 9 del torneo Apertura? Los dirigentes de la Liga Profesional decidieron llevar adelante la medida en protesta por lo que consideran una “persecución” judicial y política contra el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino. Los que se autoperciben dueños del fútbol prácticamente se mantuvieron en silencio y dejaron que sus "fieles" persuadieran al resto de los dirigentes.

Como sucedía en la vieja época de Julio Humberto Grondona, el levantamiento de mano se llevó a cabo con directivos convencidos y otros tanto que no están de acuerdo por el costo político que esto acarrea con sus socios, a los que en definitiva responden y que en su gran mayoría están en contra de esta determinación. Las únicas entidades que tuvieron representantes en la reunión del comité ejecutivo de este martes fueron de Estudiantes, Racing y River, según trascendió. “Importante reunión de comité ejecutivo de la Liga Profesional en el predio Andrés Messi. Muchas gracias a los directivos que se hicieron presentes”, publicó en X el mandamás afista.

En los clubes de la ciudad, Central acompañó la medida de fuerza en defensa de las dos cabezas apuntadas y Newell's, con la llegada de Boero y compañía, buscó acercar posiciones y se alineó a Tapia con el fin de congraciarse. De hecho, fue uno de los pocos clubes cuyos jugadores salieron a la cancha con la remera de apoyo a la AFA. Una determinación que no hizo otra cosa que alterar aún más los ánimos de los hinchas y aumentar el repudio a Tapia y compañía.

La fecha 9 del #TorneoMercadoLibre 2026 se disputará el fin de semana del domingo 3 de mayo.

Tapia, a declarar y aclarar

En definitiva, la jornada suspendida por el insólito paro se llevará a cabo el fin de semana del domingo 3 de mayo mientras Chiqui y el tesorero -entre otros- fueron citados a declarar en indagatoria. En principio, Tapia debía presentarse este jueves, pero fue postergada para la semana próxima porque cambió de abogado, mientras que Toviggino lo hará el miércoles 11. Ambos tienen prohibido salir del país por una causa de presunta evasión fiscal y retención indebida de aportes por más de millones, denunciada por la Arca. Se los investiga por no ingresar al fisco retenciones impositivas de 2024-2025. La defensa sostiene que la deuda ya fue parcialmente saldada y regularizada, calificando la situación como una persecución. Es decir, todo estaría claro y todo este movimiento habría sido en vano. ¿O no?

Tapia y Toviggino arrastraron a todo el resto porque muchos tienen temor a futuras represalias, otros tantos por favores recibidos y algunos sólo por conveniencia. Porque, en definitiva, el fútbol es un enorme negocio y la vieja y remanida frase "el club es de los socios" es sólo eso: una frase. En la misma línea La Unión de Árbitros Deportivos de Argentina (Uada) y la Asociación Argentina de Árbitros (AAA) también se habían plegado a la medida desde hace días.

Diego Maradona, por el que no se detuvo el fútbol en su fallecimiento, dijo una vez: "La pelota no se mancha". Los que la manejan -los directivos- y no juegan lo siguen haciendo con este tipo de decisiones sin importar la opinión de sus representados.