Central y Estudiantes volverán a enfrentarse para definir al campeón de la Supercopa Internacional

El Canalla se las verá contra el Pincha en un mano a mano con un título de por medio. Un partido que ya genera una enorme expectativa

Por Elbio Evangeliste

20 de diciembre 2025 · 20:32hs
Lucas Alario fue el héroe de la tarde en San Nicolás. Anotó los dos goles con los que Estudiantes superó a Platense.

La temporada 2025 del fútbol argentino llegó a su fin, con un nuevo campeón, que no es otro más que Estudiantes. Fue una coronación a la que en Central siguieron con mucha atención, ya que será justamente el Pincha con el que se tope el Canalla en la Supercopa Internacional. Fue 2-1 sobre Platense por el Trofeo de Campeones.

Ese partido todavía no tiene fecha ni sede definidas, pero podría jugarse en marzo, en Uruguay o Paraguay, hoy los países con mayores probabilidades. Donde y cuando sea, será un cruce que generará demasiada expectativa. Además de ese choque volverán a cruzarse también por la Recopa de Campeones, de la que participará también Independiente Rivadavia de Mendoza por ser campeón de la Copa Argentina.

Más allá de eso y del tiempo que falta, será un partido que tendrá un contexto particular, con otro cruce entre Central y Estudiantes después de lo que fue ese recordado partido de hace unas pocas semanas en el Gigante de Arroyito en el que el equipo Pincha le dio la espalda al Canalla en el pasillo. Todo luego de que la Liga Profesional decidiera otorgarle a Central el título de campeón de la Liga 2025 por haber sido el equipo que más puntos sumó en la tabla acumulada de 2025.

Título a Central y el inicio de la polémica

Después de ese reconocimiento que la Liga Profesional se hizo al Canalla se generó una enorme polémica en el fútbol argentino, con posturas totalmente disímiles. Durante semanas todos los problemas de Argentina parecieron anidar exclusivamente en el fútbol.

>> Leer más: Gonzalo Belloso: "En Central estamos intentando seguir siendo lo más molestos posible"

Lo cierto es que a partir de eso que sucedió, se entabló una pica tremenda entre Central y Estudiantes. Todo comenzó cuando Juan Sebastián Verón, presidente del Pincha, se expresó públicamente advirtiendo que le parecía injusto el título para Central. Desde la AFA le contestaron que su vicepresidente, Pascual Caiella, había dado el visto bueno en la reunión del comité ejecutivo y fueron por más: mediante un boletín oficial le recordaron a Estudiantes que debía realizarle el pasillo a Central algunos días después, cuando ambos equipos debían enfrentarse por los octavos de final del torneo Clausura.

Los once de Estudiantes que salieron a jugar el Trofeo de Campeones. El Pincha será el rival de Central en la Supercopa Internacional.

Llegó ese día y la imagen fue demasiado fuerte, que se recordará por siempre. Los futbolistas de Estudiantes salieron al campo de juego para formar el pasillo y en el momento en el que lo hicieron los de Central, los jugadores Pincharratas se dieron vuelta y les dieron la espalda a sus colegas canallas.

Estudiantes hizo su camino

En medio de una polémica que se hizo extensiva en el tiempo, el torneo Clausura continuó y Estudiantes siguió su camino. Tras eliminar a Central fue a Santiago del Estero y dejó en el camino a Central Córdoba, apuntado por muchos como "otro equipo del poder".

Después se le vino nada menos que el clásico contra Gimnasia, en el Bosque, y volvió a hacer de las suyas, con un triunfo por 1 a 0 para sacar el pasaje a la final del Clausura.

Ese partido decisivo lo ganó por penales tras alcanzar el empate cuando el juego se moría, frente a Racing, y con ese título selló el pasaporte para el Trofeo de Campeones frente al campeón del Apertura: Platense.

>> Leer más: El presidente de Central explicó por qué se fue Ariel Holan y la razón por la que eligió a Almirón

De este partido de San Nicolás salía justamente el rival de Central para esa Supercopa Internacional que se jugará dentro de algunos meses, pero que sin dudas tendrá un contexto muy especial. Después de todo lo sucedido habrá un mano entre Central y Estudiantes con un título de por medio.

Lo perdía y lo dio vuelta

El partido se resolvió en los 90 minutos, por lo que no fue necesario el alargue ni los penales. Después de un primer tiempo parejo, sin demasiadas situaciones de gol, Platense se puso en ventaja a los 4' del complemento por intermedio de Zapiola.

En desventaja, Eduardo Domínguez mandó a la cancha a Lucas Alario, que tenía un solo gol en el año. Y el centrodelantero fue el artífice de la gran victoria. Anotó a los 33' de ese segundo tiempo y el restante cuando el partido se moría.

