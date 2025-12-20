La Capital | Ovación | Di María

Jugó con Ángel Di María en las divisiones inferiores de Central y es ídolo en Real Potosí

Con sus 37 años, Maximiliano Gómez surgido en el auriazul, brilla en el fútbol boliviano y logró el histórico ascenso. Vistió 12 casacas

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

20 de diciembre 2025 · 06:05hs
Maximiliano Gómez. El trofeo que supo conseguir en territorio boliviano.

Todos canallas. La categoría 88 de Rosario Central donde jugaron Maximiliano Gómez y Ángel Di María   

Rosario Central. Ángel Di María y Maxi Gómez

Ídolo y capitán. Maximiliano Gómez

Rosario sigue siendo una cantera inagotable de jugadores que se iniciaron en la Asociación Rosarina de Fútbol y se destacan en diferentes lugares del planeta. Con mayor o menor difusión, muchos futbolistas lograron trascender en clubes de la Argentina o cruzan las fronteras y hacer carrera en el exterior.

Y uno de los tantos casos es el gran presente de Maximiliano Gómez, quien juega en Real Potosí, es capitán y logró el ascenso a primera del fútbol boliviano.

Maximiliano Gómez con pasado en Central

El experimentado jugador tiene pasado canalla, hizo todas las inferiores en Rosario Central y formó parte de la categoría 88 donde jugaban Ángel Di María, Milton Caraglio, Gervasio “Yacaré” Núñez, Mario Paglialunga, Milton Zárate, Emiliano Vecchio y otros grandes jugadores.

“Con todos los chicos de la categoría 88 nos seguimos mensajeando, nos juntamos cada vez que estamos en Rosario y eso a uno lo pone feliz que se siga manteniendo la gran amistad durante años”, sostuvo Gómez.

Ídolo en Real Potosí

En su estadía con sus seres queridos en barrio Las Delicias, el ídolo de Real Potosí en diálogo con Diario La Capital contó sus sensaciones sobre su gran momento e hizo un repaso de larga trayectoria en el fútbol.

“Estoy muy feliz. La verdad es que en esta etapa de mi carrera y lograr este ascenso como capitán en el club que quiero mucho es lo máximo. Real Potosí fue la institución que me recibió de gran manera cuando llegué a Bolivia en 2018, me abrió las puertas y eso no lo olvido más. Por eso la alegría es inmensa como jugador y con mis compañeros logramos este ascenso a primera en un club histórico de Bolivia”, confió Maximiliano Gómez, campeón con Real Potosí.

Maxi Gómez 6
Arribó a Bolivia en el 2018

El volante ofensivo en el 2018 arribó al fútbol boliviano.“ Mi llegada a Bolivia se dio por intermedio de un empresario que me venía siguiendo en el fútbol argentino. En la temporada 2018 decidí buscar nuevos horizontes y dejar una huella en lo futbolístico. Y hoy con 37 años estoy pasando mi mejor momento. Después me nacionalicé boliviano porque fue un país que me recibió y siempre me trató, tanto a mí como a mi familia de la mejor manera. Me hicieron sentir uno más de ellos y mi hijo de 3 años nació en Cochabamba cuando jugaba en Aurora en 2022”.

Gómez también hizo un repaso de sus inicios en Rosario Central. “Hice todas las divisiones inferiores en Central, el cual le debo mucho porque soy hincha. Estoy muy agradecido por todo lo que me enseñó futbolísticamente y humanamente. Lo poco o mucho que logré, se lo debo en gran parte al club, que siempre está en mi corazón”, confió el ex canalla.

Maxi Gómez 4
En Ludueña. Gómez vistió la camiseta de Tiro Federal en la temporada 2011/ 2012.

Jugó en 12 clubes

El capitán de Real Potosí tuvo un gran recorrido en clubes de la Argentina y en el exterior. Vistió 12 camisetas en su carrera deportivo. “Hice inferiores en Central y luego terminé esa etapa en Holanda para volver a varios clubes de Argentina, como Huracán de Tres Arroyos, Tiro Federal (2011 y 2012), Gimnasia y Tiro y Juventud Antoniana de Salta, Gimnasia de Entre Ríos, Sportivo Belgrano de San Francisco, Chaco For Ever y en Bolivia Real Potosí, Aurora , Guabirá y Palmaflor”, describió.

El ídolo en Real Potosí se refirió a su futuro. “Gracias a Dios me siento entero físicamente y siempre digo lo mismo, hasta que le sea útil al club el cual me contrate seguiré jugando, obviamente que soy consiente que me queda poco para finalizar la carrera y por eso mismo ya tengo el curso de técnico y manager deportivo hecho para que en un futuro no me agarre sin estar preparado”, afirmó el exjugador de Central y Tiro Federal.

Maxi Gómez 5jpg
Gómez en Salta. Maximiliano jugó en Gimnasia y Tiro y en Juventud Antoniana.

Maximiliano Gómez es uno de los tantos jugadores que se iniciaron en la Rosarina y brillan en el exterior. “Soy rosarino y llevo en el corazón al barrio Las Delicias de la zona sur. A la distancia se extrañan las costumbres, amigos y vecinos. Por eso cada vez que vengo no hay como el barrio de uno, lo disfruto mucho”, cerró.

