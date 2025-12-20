La Capital | La Ciudad | Rosario

La tormenta en Rosario dejó más de 50 reclamos y ráfagas de vientos de 80 kilómetros por hora

Durante más de 8 horas la ciudad estuvo bajo alerta amarillo. La intensa lluvia y el viento dejó 23 reclamos por árboles o ramas caídas y 17 zonas anegadas

20 de diciembre 2025 · 14:31hs
Una rama cayó tras la tormenta en Rosario y bloqueó el paso en Urquiza entre Pueyrredón y Santiago

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Una rama cayó tras la tormenta en Rosario y bloqueó el paso en Urquiza entre Pueyrredón y Santiago

Una fuerte tormenta azotó a Rosario desde la madrugada hasta el mediodía de este sábado provocando más de 50 reclamos entre árboles caídos, cables desprendidos y anegamientos. En las más de 8 horas de lluvia cayeron cerca de 42 milímetros de agua y se registraron ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora.

El alerta amarillo que pesó sobre Rosario y departamentos de la región sur de Santa Fe se dio con una lluvia constante, que, a pesar de no ser catastrófica, dejó varios reclamos en el área de Defensa Civil de la ciudad.

Desde el inicio de la tormenta, cerca de las 3 de la mañana, hasta el mediodía de hoy se registraron 53 reclamos en toda la ciudad. En tanto, la estación Central de Operaciones de Emergencia Municipal (Coem) acumuló 41.6 milímetros de agua y registró ráfagas de viento desde el sur que llegaron a los 80 kilómetros por hora alrededor de las 7.30.

>> Leer más: Vuelven las lluvias a Rosario durante el fin de semana: cómo estará el tiempo en la ciudad

En el desglose, Defensa Civil recibió 8 reclamos por árboles caídos, 15 por ramas desprendidas, 8 por columnas con derrumbadas o con peligro de caída y 5 cables que quedaron colgando. No se registraron denuncias por voladuras de objetos y hubo 17 zonas de Rosario que advirtieron anegamiento de agua.

Tormenta Rosario 20.12

¿Sigue la lluvia en Rosario?

De acuerdo con el parte del SMN, terminaron las lluvias para Rosario en lo que resta del sábado y para hoy la máxima estimada es de 28º.

Para el domingo se anuncian tormentas aisladas de madrugada, que dará paso a un cielo nublado durante la mañana y la tarde. Por la noche vuelven las chances de tormentas aisladas. Pese a las lluvias el calor parece no querer dar tregua, ya que se anticipa una temperatura mínima de 21º y una máxima de 31º.

