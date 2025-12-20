La tormenta en Rosario dejó más de 50 reclamos y ráfagas de vientos de 80 kilómetros por hora

Durante más de 8 horas la ciudad estuvo bajo alerta amarillo. La intensa lluvia y el viento dejó 23 reclamos por árboles o ramas caídas y 17 zonas anegadas

Una rama cayó tras la tormenta en Rosario y bloqueó el paso en Urquiza entre Pueyrredón y Santiago

Una fuerte tormenta azotó a Rosario desde la madrugada hasta el mediodía de este sábado provocando más de 50 reclamos entre árboles caídos, cables desprendidos y anegamientos . En las más de 8 horas de lluvia cayeron cerca de 42 milímetros de agua y se registraron ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora.

El alerta amarillo que pesó sobre Rosario y departamentos de la región sur de Santa Fe se dio con una lluvia constante, que, a pesar de no ser catastrófica, dejó varios reclamos en el área de Defensa Civil de la ciudad.

Desde el inicio de la tormenta, cerca de las 3 de la mañana, hasta el mediodía de hoy se registraron 53 reclamos en toda la ciudad. En tanto, la estación Central de Operaciones de Emergencia Municipal (Coem) acumuló 41.6 milímetros de agua y registró ráfagas de viento desde el sur que llegaron a los 80 kilómetros por hora alrededor de las 7.30.

En el desglose, Defensa Civil recibió 8 reclamos por árboles caídos, 15 por ramas desprendidas, 8 por columnas con derrumbadas o con peligro de caída y 5 cables que quedaron colgando. No se registraron denuncias por voladuras de objetos y hubo 17 zonas de Rosario que advirtieron anegamiento de agua.

Tormenta Rosario 20.12 Foto: Gestión de Riesgos y Protección Civil de Rosario

¿Sigue la lluvia en Rosario?

De acuerdo con el parte del SMN, terminaron las lluvias para Rosario en lo que resta del sábado y para hoy la máxima estimada es de 28º.

Para el domingo se anuncian tormentas aisladas de madrugada, que dará paso a un cielo nublado durante la mañana y la tarde. Por la noche vuelven las chances de tormentas aisladas. Pese a las lluvias el calor parece no querer dar tregua, ya que se anticipa una temperatura mínima de 21º y una máxima de 31º.