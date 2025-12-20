Detuvieron al sospechoso de un homicidio con trasfondo narco ocurrido en la zona sur

El homicidio fue en un asentamiento de San Martin al 7000, donde una mujer resultó muerta y hubo dos heridos. Investigan una conexión narco y de usurpaciones

La policía detuvo a Juan E., uno de los principales sospechosos de un homicidio en la zona sur ocurrido el 29 de octubre de 2025 . El crimen con trasfondo narco por el cual era buscado ocurrió ese día alrededor de las 23 en inmediaciones de San Martín al 7000 .

El arresto se dio luego de tareas de campo, análisis de pruebas y medidas ordenadas por la Fiscalía, con el objetivo de avanzar en el esclarecimiento del caso. En el mismo hecho fueron heridos Juan David A. y Mariela Nancy I., y se secuestraron 49 dosis de cocaína listas para la venta al menudeo .

En los procedimientos policiales realizados tras el crimen la policía demoró a un joven identificado como Thiago Gabriel S. , de 19 años, por una presunta mención que lo ligaba a la balacera. Pero con el paso de las horas las autoridades no confirmaron si hubo avances respecto de su posible relación con el crimen.

Todo sucedió alrededor de las 23.30 del último miércoles de octubre, cuando un llamado al sistema de emergencias alertó sobre una situación violenta en un pasillo de la zona sur rosarina. Al arribar, personal policial encontró en el interior de una vivienda precaria a una mujer sin signos vitales, con una herida de arma de fuego. Minutos después, personal del Sies constató el fallecimiento y se dispuso el resguardo del lugar.

homicidio zona sur Un joven de 19 años quedó preso por el crimen de Daniela Salva. Foto: Policía de Santa Fe.

Minutos después ingresaron dos personas con heridas de arma de fuego al Hospital Roque Sáenz Peña. El asesinato ocurrió en un asentamiento precario que se encuentra detrás de la obra del Hospital Regional Sur. Los primeros cien metros configuran una hilera de ranchos de un lado y del otro el tapial de un terreno lindero que pertenece a una organización evangélica. Más al oeste el espacio se vuelve a abrir y ahí ya no hay formas. Es un laberinto de pasillos y viviendas construidas con lo que se tenga a mano.

La investigación

Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad señalaron que la detención fue el resultado de un trabajo coordinado entre la Fiscalía y la Policía de Investigaciones. “Se trata de una causa compleja, en la que se priorizó la recolección de evidencia y el análisis técnico antes de avanzar con el arresto”, indicaron fuentes oficiales. Además, remarcaron la importancia de la intervención temprana del Gabinete Criminalístico para asegurar pruebas clave desde el inicio de la investigación.

El imputado permanece detenido y a disposición de la Fiscalía interviniente. En las próximas horas podrían definirse nuevas medidas judiciales, mientras continúa el análisis de las pruebas recolectadas. La causa sigue en etapa investigativa y no se descartan nuevas actuaciones.