Rumores de cierre, desguace y proyecto inmobiliario: ¿Cuál es la situación en Pami I?

La casa central desmintió versiones de quite de prestaciones y cierre, mientras que gremios y jubilados afirman lo contrario. Los ejes del conflicto

Gremios del Pami y entidades que agrupan a jubilados salieron a advertir sobre un desguace generalizado y cese de cobertura de mediana y alta complejidad en los policlínicos I y II de Rosario , donde reciben atención alrededor de 60 mil de los 280 mil afiliados a la obra social estatal de los jubilados en la ciudad. "Son sólo rumores" , afirmaron desde la casa central de la institución nacional, pero la inquietud está instalada y tuvo su caja de resonancia en el Concejo Municipal de Rosario.

Los efectores propios del Pami en la ciudad representan un sistema modelo impulsado como política de salud pública para la atención de la tercera edad , pero desde sectores gremiales y movimientos de jubilados aseguran que "los tiempos cambiaron" y las prestaciones ya no son ni serán como hasta entonces.

Los rumores y desmentidas desde ambos frentes se incrementaron desde la asunción del nuevo gobierno. En ese vasto universo que significa una atención integral para los jubilados afiliados a Pami en Rosario, la reducción de cápitas del policlínico I en el orden de los 3 mil, el cambio de logística en la entrega de pañales, la modificación del vademécum de medicamentos y otras cuestiones que hacen a la burocracia administrativa del efector generó una ola de rumores que alcanza hasta el cierre y un proyecto inmobiliario en el Anexo de Sarmiento al 400.

Fuentes consultadas por La Capital consignaron que a la fecha se encuentran registrados 280 mil afiliados en la Unidad Gestión Local (UGL) de San Lorenzo al 900, de los cuales 25.268 pertenecen a Pami I y 23.576 en Pami II.

En ese marco, aseguraron que el programa de entrega de medicamentos "se cumple sin ningún tipo dificultad, puede haber atrasos en los procesos con los laboratorios, pero en lo que respecta a la medicación oncológica está cubierto en un 100%".

En ese rubro aclararon que hay medicamentos correspondientes al programa anterior (de venta libre) que ya no presentan cobertura puesto que detectaron un expendio superior a las "25 cajas por mes por afiliado y eso elevó las suspicacias".

Movilización trabajadores y afiliados PAMI Foto: Virginia Benedetto / La Capital

"Ahora lo abonan con descuento de Pami 40% y al precio más barato del mercado (valor convenio Pami). A su vez, hay afiliados que cuentan con un subsidio social más allá de su condición de pasivos", garantizaron.

Uno de los temas que generó malestar fue la entrega de pañales. En una oportunidad, Pami admitió que la entrega se cumplía en un 75%-80% por demoras en la actualización del padrón y que a la actualidad "se cumple en un 95% en todo el país".

Según le precisaron a La Capital desde el Colegio de Farmacéuticos de la 2ª Circunscripción, la cobertura de medicamentos es por porcentaje. "Depente de los medicamentos. Para patologías eventuales tienen el 40% de descuento, pero hay entre el 50%, 60%, 80% y hasta el 100% también", garantizó Claudia Varela desde esa entidad.

De todos modos, aclaró que cualquier afiliado de Pami que demuestre un haber mínimo, entre otros detalles, puede hacer el trámite en la UGL y así conseguir una cobertura total".

"Es la primera vez desde que el testeo de calidad está aprobado por Anmat, aunque no hay una sola calidad y modelo de pañales, puesto que es un universo muy amplio y extenso. Quejas con la calidad va a haber siempre, pero es mejor que los de antes", aseguraron.

Reducción de cápitas y cierre de policlínicos

Sin embargo, la queja más recurrente de los últimos tiempos y que motorizó a protestas y movilizaciones es la reducción de las cápitas de los policlínicos Pami I y II y rumos del cierre de los mismos para migrar los afiliados al sistema privado.

Pami II.jpg El tercer piso del policlínico Pami II se vio afectado por un problema en el aire acondicionado central. Captura web

"El tema de las cápitas tiene que ver con una determinada capacidad operativa, es una reorganización constante", admitieron. De todos modos, aseguraron que "Pami deberían avisar con anticipación si hay un traspaso hacia otro efector, pero el médico de cabecera debe ser el mismo".

En cuanto al cese de atención en lugares de atención de Sarmiento al 300 y de Olivé al 1100, indicaron que "es un rumor de cierre e interrupción de servicio. Hay un proceso de contratos que se renuevan y vienen demorados, pero van a salir".

Leer más: Reunión en el Concejo: advierten sobre la crítica situación en el Pami I

En ese marco garantizaron el servicio y atención en los policlínicos al exponer la remodelación total del cuarto piso del Pami I y la instalación de aires acondicionados nuevos en Pami II el pasado verano. "Hubo no menos de cuatro o cinco obras de infraestructura, cosa que no se venían haciendo gestiones anteriores", sostuvieron.

Asimismo, también descartaron un proceso de quite de insumos tales como prótesis o marcapasos. "Hay casos muy particulares y hay demoras dentro de los procesos normales administrativos", admitieron.

Pérdidas por goteo y denuncias

"Uno de los puntos evaluados por cada organización gremial es que en los últimos años hubo pérdidas por goteo de cápitas. Al evaluar eso había un trabajo silencioso donde cada afiliado automáticamente buscaba reempadronarse en Pami I y II tras enterarse en la UGL que habían perdido ese lugar de atención", denunciaron a La Capital desde el gremio Unión de Trabajadores Independientes (UTI), una de las cuatro organizaciones gremiales que llevan adelante un reclamo conjunto.

En ese marco denunciaron que "en el último año se perdieron casi 3 mil cápitas y hoy hay 25 mil, aproximadamente", al tiempo que reclamaron la entrega de insumos esenciales y medicaciones indispensables para terapia intensiva

Niveles de complejidad en la mira

Desde ese gremio también denunciaron que la actual gestión nacional "quiere llevar el nivel de complejidad a 1, con una atención prácticamente ambulatoria y dejar sin terapia intensiva y unidad coronaria a los casos de mayor complejidad para migrar todo al sistema privado de salud".

Es por eso que esto llevó a una manifestación organizada la semana pasada en las puertas del Anexo de Sarmiento al 400 (entre Tucumán y Urquiza), donde médicos, enfermeros, personal adminstrativos y otros actores realizaron un informe de la situación riesgos que atraviesa Pami I.

>>Leer más: Jubilados rechazaron recortes y alertaron por la situación del policlínico Pami I

"Una prestación muy puntual es que el Pami I dejó de colocar marcapasos porque de Buenos Aires anularon el sistema de pedidos de insumos", aseguraron. Sin embargo, el mayor rumor que circula por los pasillos del policlínico es el proyecto de un negocio inmobiliario en lugar del Anexo, aunque es una información que no pudo ser acreditada a nivel nacional.

"El volante dice que el Pami I no se achica ni se vende, se defiende", enfatizaron para alertar que estas modificaciones denunciadas en torno a la baja complejidad entrarían en vigencia desde febrero de 2026.

Medidas desde el Concejo Municipal

jubilados pami4.jpg El Plenario de Trabajadores Jubilados realizó una concentración frente a la sede central de Pami Rosario. Celina Mutti Lovera

En declaraciones a La Capital, la concejal justicialista Norma López sostuvo que esta última gestión apunta al desgaste. "No hay que dejar de lado la decisión política para fortalecer al sector privado, por eso los trabajadores nos plantearon la situación", comentó.

Es por eso que este jueves el cuerpo de ediles acompañó el reclamo de gremios y el Frente de Jubiladosen Lucha (Frejel) para respaldar a los trabajadores y el cuidado de la salud comunitaria.

"Si alguno de los policlínicos pierde calidad, cierra o modifica su atención, vamos a tener una carga hacia el sector público de la salud municipal y con mayores problemas en este contexto económico y político complejo que plantea el gobierno nacional y algunas provincias", argumentó López.

"Hay obras sociales cerradas y muchas prestaciones recaen en la salud pública, por eso es que necesitamos que la salud pública nacional cuide a sus afiliados y afiliadas, necesitamos tener los Pami en funcionamiento", reclamó.

Leer más: El policlínico Pami I estuvo al borde del cierre por irregularidades en el medidor de gas

También sostuvo que "muchos afiliados denuncian que no reciben sus insumos ni tratamientos en tiempo y forma, y eso va en contra de la dignidad de los afiliados y la salud pública, por eso no hay que mirar al costado".

A su turno, Leonardo Caruana opinó que esta denuncia realizada por jubilados y trabajadores respecto al Pami "muestra una degradación de la institución, no solo en la cobertura vacantes y equipamiento, sino en todo lo que significa su funcionamiento, al que se suman las derivaciones".

A su vez, denunció que este tipo de políticas denunciadas involucra salud pública municipal y provincial. "Es una práctica que quiso instalarse en los 90, con un impacto claro en la salud pública", sostuvo.

Jubilados en lucha

Desde Frejel, Manuel Isola sostuvo: "Está muy complicado el tema en Pami I porque lo que quieren es sacarnos los beneficios que tenemos. Así fueron por los medicamentos, los aumentaron desconsideradamente y encima nos cambiaron la situación de medicamentos sin cargo".

En ese marco, dijo que variaron los descuentos y pasaron entre un 40% y un 60%. "Van avanzando y lo que quieren es desmantelarlo. Hay jubilados que suprimen los medicamentos que tienen que tomar para poder comer y llegar a fin de mes", denunció. Y remató: "Muchos se ponen a llorar por el angustiante panorama que estamos atravesando. Nos cambiaron la vida. Estábamos peleando por el 82% ahora peleamos por comer. Por eso este lunes 22, a las 11, vamos a realizar el «brindis tradicional de pan y agua» en el cruce de las peatonales para seguir con la protesta. Ya la vivimos en distintas etapas pero nunca como estas".