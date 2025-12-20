Alerta amarillo en Rosario: hasta cuándo siguen las lluvias en la zona

La ciudad de Rosario amaneció este sábado con una intensa lluvia. En este marco, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó a primera hora de la mañana el alerta amarillo para los departamentos Rosario, San Lorenzo, Iriondo y Constitución.
El Servicio Meteorológico Nacional renovó esta mañana el alerta por tormentas acompañadas por frecuente actividad eléctrica y ráfagas de viento
"El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de hasta 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos", anticipa el organismo oficial.
Para la zona del sur provincial se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, que pueden ser superados en forma puntual.
De acuerdo al parte del SMN, para Rosario se esperan tormentas fuertes durante toda la mañana, y lluvias aisladas y chaparrones desde el mediodía de este sábado. Para hoy la máxima estimada es de 28º.
Para el domingo se anuncian tormentas aisladas de madrugada, que dará paso a un cielo nublado durante la mañana y la tarde. Pero a la noche vuelven las chances de tormentas aisladas. Pese a las lluvias el calor parece no querer dar tregua, ya que se anticipa una temperatura mínima de 21º y una máxima de 31º.
