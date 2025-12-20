Licitaron la construcción del Profesorado de Música en Salta 2141

Son 11 las ofertas para llevar a cabo el instituto en el sitio de la trágica explosión en calle Salta 2141 de 2013. Cómo serán las obras

El gobierno de la provincia licitó este viernes la segunda etapa de construcción del Instituto Superior del Profesorado de Música Nº 5.932 Carlos Guastavino en calle Salta 2141 , en Rosario. Once empresas se presentaron en la compulsa, que tuvo la apertura de ofertas económicas.

El edificio se emplaza en el mismo lugar donde el 6 de agosto de 2013 se produjo una explosión por una fuga de gas que derivó en el derrumbe del inmueble, con un saldo de 22 personas fallecidas y más de 60 heridas .

La obra corresponde al proyecto ganador del Concurso Nacional de Anteproyecto para el Complejo Edilicio Salta 2141 - Espacio Cultural y Educativo de la Memoria y de la Música, y permitirá completar un edificio concebido como ámbito de formación artística y de preservación de la memoria colectiva. Los trabajos cuentan con un presupuesto oficial de 5.285 millones de pesos —a valores de agosto de 2025— y un plazo de ejecución de 360 días.

Durante el acto de apertura de sobres, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, sostuvo que “las obras son una bandera de un Estado que, cuando no roba, puede hacer obra pública” , y remarcó subrayó el sentido simbólico del proyecto: “Aquí se conjugan memoria, educación y música. Hacia arriba se construirá la nueva escuela de música Carlos Guastavino, en una estructura que rinde homenaje a lo ocurrido y, al mismo tiempo, proyecta futuro”.

Cómo será el edificio

Sobre las características arquitectónicas, explicó que el edificio contará con aulas, salas de ensayo, boxes para clases individuales y biblioteca, además de un diseño con aislamiento acústico específico que permitirá que distintos instrumentos y actividades se desarrollen en simultáneo sin afectar el funcionamiento general.

Por su parte, el subsecretario de Educación Artística del Ministerio de Cultura, Martín Illia, señaló que la licitación “implica cumplir una promesa y honrar la palabra del Gobierno provincial. Este espacio expresa una identidad y una forma de concebir la función pública desde una mirada colectiva y comunitaria”.

Los interesados y sus prespuestos

En total se presentaron 11 empresas:

Pirámide Constructora SA ofertó 5.301.000.000 pesos. Epreco SRL, $6.095.000.000. La unión transitoria Depaoli & Trosce Constructora SRL-PH Constructora SRL, $4.866.385.963,75. Coirini SA, $7.016.342.061,35 Deprop SRL, $5.501.567.900. Del Sol Constructora SA, $ 4.998.000.000. Ingeniería y Servicios Delgado SA, $4.498.000.000. Dyscon SA, $5.001.000.000. Dinale SA, $4.911.500.000. Zetatec SA, $5.057.000.000. Ingeniero Pedro Minervino SA, $6.531.000.000.

Los trabajos comprenden el completamiento de los niveles que van desde el subsuelo hasta el sexto piso, donde se dispondrán aulas, un salón de usos múltiples, boxes de instrumentos, biblioteca y un núcleo lineal de servicios, además de la sala de máquinas de los ascensores y los tanques de reserva. El conjunto fue concebido como una pieza arquitectónica contemporánea, integrada a la memoria urbana y al tejido cultural de Rosario.