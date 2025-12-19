Identificaron a la mujer fallecida en una pileta de Villa Gobernador Gálvez y avanza la investigación

El jueves dos personas se presentaron en una comisaría para denunciar el hallazgo de un cuerpo en la pileta de una casa lindera al Hospital Gamen

La muerte de una mujer en Villa Gobernador Gálvez consternó a la comunidad y vecinos del Hospital Gamen . El cuerpo fue encontrado el jueves por un vecino en el fondo de la pileta de una casa, lindera al nosocomio. A casi 24 horas de la denuncia, la Agencia de Siniestralidad Vial y Delitos Culposos confirmó la identidad de la víctima: Brenda Magdalena Ciara.

El cuerpo de Brenda, de la cual no pudieron confirmar la edad, fue hallado por la empleada doméstica de la vivienda de Avellaneda 1964, justo al lado del Hospital Gamen. La mujer se alertó de la situación y dio aviso a su empleador, Germán, de 41 años, que rápidamente llegó a su casa.

El hombre y la mujer se dirigieron a la comisaría 26ª y denunciaron el hecho ante la policía, lo que dio paso a la investigación a cargo de la fiscal Valeria Piazza Iglesias, de la Unidad de Siniestralidad Vial y Delitos Culposos.

Según el parte oficial, Brenda Magdalena Ciara fue internada el domingo 14 de diciembre en el Hospital Gamen en Villa Gobernador Gálvez por un cuadro vinculado a su salud mental.

Los primeros indicios dan cuenta que la mujer se habría escapado de su lugar de internación. En el intento de fuga, habría saltado del techo hacía la pileta lindera, donde falleció.

En tanto, los primeros resultados de la autopsia afirmaron que el cuerpo no presentaba signos de violencia y se solicitaron exámenes complementarios para determinar causa del fallecimiento.

