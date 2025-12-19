La Capital | Villa Gobernador Gálvez

Identificaron a la mujer fallecida en una pileta de Villa Gobernador Gálvez y avanza la investigación

El jueves dos personas se presentaron en una comisaría para denunciar el hallazgo de un cuerpo en la pileta de una casa lindera al Hospital Gamen

19 de diciembre 2025 · 15:01hs
La vivienda en Villa Gobernador Gálvez donde fue hallada muerta Brenda Ciara

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

La vivienda en Villa Gobernador Gálvez donde fue hallada muerta Brenda Ciara

La muerte de una mujer en Villa Gobernador Gálvez consternó a la comunidad y vecinos del Hospital Gamen. El cuerpo fue encontrado el jueves por un vecino en el fondo de la pileta de una casa, lindera al nosocomio. A casi 24 horas de la denuncia, la Agencia de Siniestralidad Vial y Delitos Culposos confirmó la identidad de la víctima: Brenda Magdalena Ciara.

El cuerpo de Brenda, de la cual no pudieron confirmar la edad, fue hallado por la empleada doméstica de la vivienda de Avellaneda 1964, justo al lado del Hospital Gamen. La mujer se alertó de la situación y dio aviso a su empleador, Germán, de 41 años, que rápidamente llegó a su casa.

El hombre y la mujer se dirigieron a la comisaría 26ª y denunciaron el hecho ante la policía, lo que dio paso a la investigación a cargo de la fiscal Valeria Piazza Iglesias, de la Unidad de Siniestralidad Vial y Delitos Culposos.

Avanza la investigación

Según el parte oficial, Brenda Magdalena Ciara fue internada el domingo 14 de diciembre en el Hospital Gamen en Villa Gobernador Gálvez por un cuadro vinculado a su salud mental.

Los primeros indicios dan cuenta que la mujer se habría escapado de su lugar de internación. En el intento de fuga, habría saltado del techo hacía la pileta lindera, donde falleció.

En tanto, los primeros resultados de la autopsia afirmaron que el cuerpo no presentaba signos de violencia y se solicitaron exámenes complementarios para determinar causa del fallecimiento.

Una mujer muerta en Villa Gobernador Gálvez

El cadáver de la mujer fue hallado el jueves a media mañana dentro de una pileta en una casa ubicada en Villa Gobernador Gálvez. La novedad fue denunciada ante la Policía por un hombre de 41 años, inquilino de la vivienda.

Según las primeras informaciones, Germán Ariel G. , quien habita la casa de Avellaneda 1964, lindera al Hospital Gamen de la vecina ciudad de Rosario, se presentó en la seccional 26ª junto a su empleada doméstica para denunciar el hallazgo del cadáver.

De acuerdo con los voceros, Germán G. declaró que su empleada le había informado minutos antes que al ingresar a la casa como lo hacía todos los días para trabajar, observó por la ventana que da al patio que había una persona al parecer sin vida en el fondo de la pileta.

Ante esa novedad, la Policía concurrió al lugar y también se solicitó la presencia de personal Sies. Minutos mas tarde, los médicos constataron que la persona que estaba en la pileta estaba muerta.

Noticias relacionadas
Este programa ya lleva inaugurado siete espacios de contención distribuidos en diferentes barrios de la ciudad.

Muestra anual de actividades de los clubes de tareas de Villa Gobernador Gálvez

La vivienda de Villa Gobernador Gálvez allanada por supuestas estafas con tarjetas de crédito.

Villa Gobernador Gálvez: allanan una casa por estafas con tarjetas de crédito

La nueva mesa directiva quedó conformada por Nicolás Ramírez en la presidencia, Pamela Moro como vicepresidenta primera y Juan Acosta como vicepresidente segundo.

El Concejo Municipal de Villa Gobernador Gálvez eligió por unanimidad a su nuevo presidente

Uno de los domicilios allanados por microtráfico por orden del Ministerio Público de la Acusación

Allanamientos en la región por microtráfico y posible conexión con un crimen

Ver comentarios

Las más leídas

El presidente de Central explicó por qué se fue Holan y eligió a Almirón

El presidente de Central explicó por qué se fue Holan y eligió a Almirón

Leones FC planifica la pretemporada y la confirmación del DT para jugar la Primera C

Leones FC planifica la pretemporada y la confirmación del DT para jugar la Primera C

Autonomía municipal: se viene la primera subasta de un inmueble público

Autonomía municipal: se viene la primera subasta de un inmueble público

Gonzalo Belloso: En Central estamos intentando seguir siendo lo más molestos posible

Gonzalo Belloso: "En Central estamos intentando seguir siendo lo más molestos posible"

Lo último

El presupuesto nacional logró dictamen y se trata el 26 de diciembre en el Senado

El presupuesto nacional logró dictamen y se trata el 26 de diciembre en el Senado

Identificaron a la mujer fallecida en una pileta de Villa Gobernador Gálvez

Identificaron a la mujer fallecida en una pileta de Villa Gobernador Gálvez

Cae una banda que usaba inhibidores de señal para robar autos y viviendas

Cae una banda que usaba inhibidores de señal para robar autos y viviendas

Venta de vuelos directos entre Rosario y el Caribe: ¿cuánto cuesta ir a Punta Cana?

Los pasajes sin escalas se habilitaron a través de Arajet, una de las empresas que expande la oferta del Aeropuerto Internacional Islas Malvinas

Venta de vuelos directos entre Rosario y el Caribe: ¿cuánto cuesta ir a Punta Cana?
Identificaron a la mujer fallecida en una pileta de Villa Gobernador Gálvez
Policiales

Identificaron a la mujer fallecida en una pileta de Villa Gobernador Gálvez

El gobierno nacional subasta un predio de viviendas Procrear en Santa Fe
La Ciudad

El gobierno nacional subasta un predio de viviendas Procrear en Santa Fe

Cuidacoches en Rosario: impulsan una mesa de trabajo con la provincia y la Justicia
La Ciudad

Cuidacoches en Rosario: impulsan una mesa de trabajo con la provincia y la Justicia

El gobierno de Santa Fe dispuso asueto para los estatales el 24 y el 31 de diciembre
La Ciudad

El gobierno de Santa Fe dispuso asueto para los estatales el 24 y el 31 de diciembre

El tiempo en Rosario: ¿se esperan lluvias otra vez para el fin de semana?
La Ciudad

El tiempo en Rosario: ¿se esperan lluvias otra vez para el fin de semana?

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El presidente de Central explicó por qué se fue Holan y eligió a Almirón

El presidente de Central explicó por qué se fue Holan y eligió a Almirón

Leones FC planifica la pretemporada y la confirmación del DT para jugar la Primera C

Leones FC planifica la pretemporada y la confirmación del DT para jugar la Primera C

Autonomía municipal: se viene la primera subasta de un inmueble público

Autonomía municipal: se viene la primera subasta de un inmueble público

Gonzalo Belloso: En Central estamos intentando seguir siendo lo más molestos posible

Gonzalo Belloso: "En Central estamos intentando seguir siendo lo más molestos posible"

El tiempo en Rosario: ¿se esperan lluvias otra vez para el fin de semana?

El tiempo en Rosario: ¿se esperan lluvias otra vez para el fin de semana?

Ovación
Di María y Central en la NFL: el regalo de Fideo a un jugador de fútbol americano
Ovación

Di María y Central en la NFL: el regalo de Fideo a un jugador de fútbol americano

Di María y Central en la NFL: el regalo de Fideo a un jugador de fútbol americano

Di María y Central en la NFL: el regalo de Fideo a un jugador de fútbol americano

Newells tiene técnicos: la dupla Orsi - Gómez fue oficializada y dejaron sus primeras frases

Newell's tiene técnicos: la dupla Orsi - Gómez fue oficializada y dejaron sus primeras frases

De no creer: Barracas destacó a Tapia por encima de los campeones del mundo

De no creer: Barracas destacó a Tapia por encima de los campeones del mundo

Policiales
Va a juicio un hombre que mató a otro tras discutir en un partido de fútbol infantil
Policiales

Va a juicio un hombre que mató a otro tras discutir en un partido de fútbol infantil

Un doble femicidio en contexto narco llegó a juicio con un acusado con pedido de prisión perpetua

Un doble femicidio en contexto narco llegó a juicio con un acusado con pedido de prisión perpetua

Homicidio de un gendarme: piden perpetua y el veredicto se conoce el lunes

Homicidio de un gendarme: piden perpetua y el veredicto se conoce el lunes

Villa Gobernador Gálvez: condenan a cuatro personas por tráfico de estupefacientes en un Fonavi

Villa Gobernador Gálvez: condenan a cuatro personas por tráfico de estupefacientes en un Fonavi

La Ciudad
Cuándo es necesario colocarse la vacuna antitetánica y cuáles son los riesgos del tétanos
Salud

Cuándo es necesario colocarse la vacuna antitetánica y cuáles son los riesgos del tétanos

Por qué un globo aerostático apareció en el cielo de Rosario

Por qué un globo aerostático apareció en el cielo de Rosario

Venta de vuelos directos entre Rosario y el Caribe: ¿cuánto cuesta ir a Punta Cana?

Venta de vuelos directos entre Rosario y el Caribe: ¿cuánto cuesta ir a Punta Cana?

El gobierno de Santa Fe dispuso asueto para los estatales el 24 y el 31 de diciembre

El gobierno de Santa Fe dispuso asueto para los estatales el 24 y el 31 de diciembre

Newells ya piensa en refuerzos: quién es el defensor del fútbol mexicano en la carpeta
Ovación

Newell's ya piensa en refuerzos: quién es el defensor del fútbol mexicano en la carpeta

Cómo es el gran parque temático con dinosaurios a minutos de Rosario

Por Ruth Oitana
La Región

Cómo es el gran parque temático con dinosaurios a minutos de Rosario

Se viene un viernes de calor intenso con una temperatura que trepará hasta los 35°
La Ciudad

Se viene un viernes de calor intenso con una temperatura que trepará hasta los 35°

Homicidio de un gendarme: piden perpetua y el veredicto se conoce el lunes
Policiales

Homicidio de un gendarme: piden perpetua y el veredicto se conoce el lunes

A poco de la reapertura, el aeropuerto de Rosario suma una conexión con el Caribe
La Ciudad

A poco de la reapertura, el aeropuerto de Rosario suma una conexión con el Caribe

Ansés 2026: el cronograma de pagos para jubilados y pensiones en enero
Información General

Ansés 2026: el cronograma de pagos para jubilados y pensiones en enero

India fue abandonada en un pet shop y una campaña en redes le cambió la vida
La Ciudad

India fue abandonada en un pet shop y una campaña en redes le cambió la vida

El chef Christian Petersen está internado en San Martín de los Andes: Lucha por su vida
Información General

El chef Christian Petersen está internado en San Martín de los Andes: "Lucha por su vida"

Un doble femicidio en contexto narco llegó a juicio con un acusado con pedido de prisión perpetua
Policiales

Un doble femicidio en contexto narco llegó a juicio con un acusado con pedido de prisión perpetua

Pagó un atado de cigarrillos en Río y terminó estafado por 3.400 dólares
Información General

Pagó un atado de cigarrillos en Río y terminó estafado por 3.400 dólares

El calor se apodera de Rosario pero habrá respiro: cuándo llegan las lluvias
La Ciudad

El calor se apodera de Rosario pero habrá respiro: cuándo llegan las lluvias

Detuvieron al hijo del Toro Escobar, último prófugo de la banda de Jano Fernández
Policiales

Detuvieron al hijo del Toro Escobar, último prófugo de la banda de Jano Fernández

Llega la última edición del año del Mercado de las Artes en la ex Aduana
La Ciudad

Llega la última edición del año del Mercado de las Artes en la ex Aduana

Promesa de lealtad a la bandera: buscan que Rosario sea destino permanente de estudiantes
LA CIUDAD

Promesa de lealtad a la bandera: buscan que Rosario sea destino permanente de estudiantes

Navidad: expectativa en los vendedores de juguetes para repuntar un año flojo

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Navidad: expectativa en los vendedores de juguetes para repuntar un año flojo

Nuevo accidente fatal en la ruta 34: la vía más peligrosa de Santa Fe suma otra tragedia
La Región

Nuevo accidente fatal en la ruta 34: la vía más peligrosa de Santa Fe suma otra tragedia

La Municipalidad sale al mercado a tomar deuda pública para pavimento

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

La Municipalidad sale al mercado a tomar deuda pública para pavimento

La muerte como mensaje: termina el juicio por los crímenes de Virginia Ferreyra y su madre

Por Martín Stoianovich

Policiales

"La muerte como mensaje": termina el juicio por los crímenes de Virginia Ferreyra y su madre