La PDI secuestró armas de grueso calibre luego de una denuncia por amenazas a un club

La Policía de Investigaciones (PDI) realizó un allanamiento en una vivienda de calle 9 de Julio al 4400 , en el contexto de una investigación por amenazas reiteradas con armas de fuego y tenencia ilegal .

La medida se dispuso tras una denuncia de autoridades de un club social y deportivo, por un conflicto que escaló desde reclamos por ruidos molestos hasta intimidaciones directas. El procedimiento permitió secuestrar armamento, municiones y celulares, y el traslado de un hombre para su identificación y formación de causa.

La investigación se inició el pasado 16 de diciembre, a partir de actuaciones remitidas por la Comisaría 7ª. El objetivo fue constatar la posible existencia de armas y prevenir una escalada violenta del conflicto vecinal denunciado. El conflicto se originó por reclamos reiterados de ruidos molestos vinculados a la actividad de un club de la zona. Con el tiempo, según la denuncia, la situación derivó en amenazas explícitas, lo que motivó la intervención policial y judicial.

Las armas

El allanamiento se ejecutó con la colaboración del Grupo Táctico de la Unidad Regional II y durante la requisa, los investigadores secuestraron una carabina calibre 22, un revólver calibre 22 corto, una pistola calibre 22 largo, 92 municiones calibre 22 y dos celulares. Todo el material quedó a disposición de la Justicia para su peritaje. La causa tramita en la Unidad Fiscal de Salidas Alternativas, a cargo del fiscal Marcelo Vitola, quien intervino desde el inicio para coordinar las medidas.

En el hecho se detuvo a un hombre de 44 años, a quien le formaron una causa por tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil. Al no registrar antecedentes penales, recuperó la libertad y quedó a disposición de la Fiscalía, mientras continúan las diligencias para definir los próximos pasos.