Un hombre fue detenido bajo la lluvia con cocaína lista para la venta y dinero en efectivo Fue en Gutenberg y 27 de febrero en la madrugada de este sábado. Intentó descartarse de la droga pero los policías lo seguían y se percataron de la acción 20 de diciembre 2025 · 12:13hs

El hombre capturado mientras realizaba venta al menudeo de cocaína.

El sábado a la madrugada personal de la Brigada Motorizada detuvo en Gutenberg y 27 de Febrero a un hombre de 39 años, que luego del procedimiento ordinario de requisa fue detenido tras hallar en inmediaciones de un auto un paquete con 98 envoltorios con clorhidrato de cocaína que había sido descartado por el sospechoso.

Alrededor de la 1, efectivos de la Brigada Motorizada patrullaban por la zona oeste. En ese contexto, identificaron a un hombre que se encontraba en la vía pública y manifestó llamarse Néstor Federico L. de 39 años.

Envoltorios de cocaína Durante la requisa de rutina, los uniformados observaron, a una distancia aproximada de tres metros, varios envoltorios ubicados sobre un montículo de escombros. Al verificar su contenido, constataron que se trataba de material en polvo blanquecino, compatible con cocaína, lo que motivó la inmediata intervención policial.

El secuestro incluyó 8 mil pesos argentinos, una gorra azul y amarilla marca Nike y un Documento Nacional de Identidad a nombre del detenido. Todo el material fue debidamente preservado y puesto a disposición de la autoridad judicial competente. Por razones de jurisdicción, el procedimiento fue trasladado a la Comisaría 32º, donde se continuaron las actuaciones de rigor.