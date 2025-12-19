La Capital | La Ciudad | residencias médicas

Residencias médicas 2026: se conocieron las fechas de los exámenes e ingresos en Santa Fe

La descentralización de las evaluaciones para profesionales de la salud impulsó a Santa Fe a generar un plan provincial junto a médicos y universidades

19 de diciembre 2025 · 18:38hs
Los estudiantes de la UNR rinden las residencias médicas para especializarse

Los estudiantes de la UNR rinden las residencias médicas para especializarse

Luego de un 2024 escandaloso para las residencias médicas, el gobierno nacional decidió delegar los exámenes a las provincias, que ahora deberán hacerse cargo de evaluar a sus estudiantes. En este marco, Alberto Tuninetti, presidente del Colegio de Médicos de Rosario, confirmó que las evaluaciones de la próxima camada de profesionales se desarrollarán en la segunda quincena de junio de 2026 y el comienzo de las residencias serán a partir del 1º de septiembre.

“A raíz de lo que pasó este año con los exámenes para las residencias, y los alumnos que se copiaron, el gobierno se desentendió de la prueba y ya no existe el concurso unificado nacional”, explicó Tuninetti en “¿Y a vos quién te dijo?”, que se emite por LT8.

En este contexto, en 2026 cada provincia se hará cargo de los exámenes y justo antes de terminar el año el Ministerio de Salud de Santa Fe convocó a la Secretaría de Salud de Rosario, a autoridades de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), y a los dos colegios de médicos de la provincia, para comenzar a delinear esta nueva función.

>> Leer más: El gobierno denunció por fraude a quienes se copiaron en el examen de residencias médicas

“El examen nacional era bueno porque vos rendías en un solo lugar y te rendía para todo el país. Ahora vos tenés que rendir en Santa Fe y si querés trabajar en Buenos Aires, también tenés que rendir allá. Como era antes”, lamentó Tuninetti.

Además, reconoció que hubo irregularidades en los exámenes de 2025 y aseguró que “tenemos que evitar que se repita y garantizar que nadie acceda a esas evaluaciones antes de tiempo”.

En la reunión se tocaron diversos temas y fijaron fechas tentativas para los exámenes: “Segunda quincena de junio se rinde y los residentes entran a partir del 1º de septiembre”.

Residencias médicas en Santa Fe

Esta semana, los referentes de la formación de profesionales de la salud se reunieron en la ciudad de Santa Fe para diseñar el sistema propio de Residencias en Salud.

Desde la cartera de salud de Rosario, conducida por Soledad Rodríguez, sostuvieron que el propósito de esta Mesa Interinstitucional de Residencias en Salud es “asegurar previsibilidad, calidad y equidad en la formación de profesionales” y se presenta como “respuesta directa al desfinanciamiento de los sistemas de formación por parte del gobierno nacional”. Sólo Rosario financia 73 cargos de residencias.

Para la Secretaría de Salud municipal, la eliminación del examen único es un “retroceso en la gobernanza nacional en la formación de profesionales”. Además, la potestad de cada provincia sobre las pruebas “hace que, dependiendo de la iniciativa de cada provincia, tengamos mejor o peor salud en los diferentes territorios del país y obliga a los aspirantes a rendir varias veces (según la provincia donde se busque ejercer)”.

>> Leer más: Se copió como en el examen de residencias médicas pero en la Policía de Santa Fe

Actualmente, el sistema de residencias en la provincia registró en 2025 un total de 1.079 inscriptos y 804 cargos tras la readjudicación. La provincia, además, sostuvo la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental, incluyendo Terapia Ocupacional y Trabajo Social, y la designación de jefes de residentes.

Residencias médicas 8.8

El escándalo de los exámenes

La Dirección Nacional de Calidad y Desarrollo del Talento en Salud detectó "resultados sospechosos" en el examen de los postulantes a las residencias médicas que se llevó a cabo el 1° de julio de 2025. Por eso se ordenó la anulación y reprogramación de más de 100 exámenes de aspirantes a residentes que aprobaron con más de 86 puntos.

Las sospechas se despertaron porque, según se señalaron desde el Ministerio de Salud nacional, hubo un aumento atípico del 33,6% en calificaciones superiores a 85 puntos. También detectaron la cuadruplicación de los puntajes mayores a 90 en comparación con años anteriores.

En Rosario, fueron 17 profesionales que rindieron que obtuvieron más de ese puntaje y seis de ellos se postularon para centros médicos bonaerenses (por su lugar de residencia, rindieron en esta ciudad). Son ellos los que tenían la chance de ser convocados a un nuevo examen, "lo que nos pareció completamente injusto desde el primer momento ya que en Rosario no se detectaron irregularidades y además, estos médicos graduados de la UNR tienen congruencia académica de la que ahora se habla: todos tienen a lo largo de su carrera muy buenos promedios", señaló en su momento el decano de Ciencias Médicas, Jorge Molinas. De los seis observados, sólo dos tuvieron que rehacer sus evaluaciones.

Fue así como a principios de agosto los dos estudiantes de la UNR repitieron sus exámenes de residentes en medicina, pero no pudieron revalidar su nota. Luego del escándalo por irregularidades en las pruebas nacionales, se realizó en Buenos Aires la prueba para convalidar el puntaje de 117 aspirantes a residentes, pero ninguno pudo lograr el mismo resultado.

En total había 141 resultados bajo la mira, pero se presentaron 117 estudiantes. Los 24 restantes decidieron no participar de la revalidación del Examen Único de Residencias. En Rosario, Molinas había confirmado que dos aspirantes locales, al anotarse en residencias en Buenos Aires, debían rehacer su prueba.

Según pudo averiguar La Capital, ninguno de los dos estudiantes de la UNR alcanzó el puntaje necesario. “Fue un examen mucho más difícil y entraron temas que no están en los temarios habituales”, contó una fuente cercana a los alumnos. Esa misma voz agregó: “Esto les cambia el futuro”.

2025-08-05 examen residencias medicas

Nuevo equipamiento para la formación de residentes en Rosario

El Colegio de Médicos de la provincia de Santa Fe, 2ª circunscripción, inauguró esta semana un Área de Simulación Quirúrgica en el Centro de Simulación Rosario (Cesir), clave para el fortalecimiento de la formación y el entrenamiento de médicas y médicos, así como de otros integrantes de los equipos de salud.

El flamante espacio cuenta con tecnología de última generación, sistemas de registro digital y herramientas que permitirán la formación a distancia, ampliando el acceso a instancias de capacitación de alta calidad para profesionales que se encuentren fuera de Rosario. Estos recursos posibilitarán además la observación, el análisis y la evaluación de las prácticas realizadas.

El Cesir es un ámbito orientado a la capacitación de los equipos de salud, que utiliza la simulación como método para abordar distintas problemáticas sociosanitarias. Su objetivo central es contribuir a la mejora continua de las prácticas y procesos, brindando los recursos humanos, tecnológicos e infraestructurales necesarios para el entrenamiento. El director del área, Mariano Giardina, explicó el alcance del nuevo espacio y remarcó su carácter inclusivo: “Se le va a ofrecer no solamente al personal médico, sino en realidad a todos los profesionales de la salud una accesibilidad a la capacitación y ejercitación de calidad para distintos tipos de prácticas, tanto técnicas como procedimientos quirúrgicos”.

En la misma línea, precisó que el área estará disponible para distintos actores del ámbito quirúrgico: “El espacio lo pueden utilizar no solamente los profesionales médicos de la 2ª circunscripción, sino también todos los personales que puedan llegar a tener participación en los procesos de cirugía, o del ámbito del quirófano o quirúrgicas, como pueden ser instrumentadores, circulantes o enfermeros”.

El Área de Simulación Quirúrgica tendrá tres objetivos principales. El primero es funcionar como un “gimnasio” de entrenamiento, donde los profesionales puedan practicar de manera periódica técnicas específicas, como la cirugía laparoscópica. El segundo objetivo está orientado a los médicos en formación, particularmente residentes, quienes contarán con una participación activa, una bitácora de seguimiento y un acompañamiento continuo de instructores, con el fin de optimizar la calidad de su proceso formativo. El tercer eje apunta a la proyección académica y científica, ya que el espacio podrá ser utilizado como sede de congresos, talleres y actividades precongreso, tanto a nivel nacional como internacional.

Noticias relacionadas
La pista se suma a los 5 mil metros cuadrados de la nueva terminal del aeropuerto, que también estará en funcionamiento el 29 de diciembre.

Música y recorridas por nuevos sectores: cómo será la reinauguración del aeropuerto

La inestabilidad será una constante durante el fin de semana en Rosario, que arranca con un alerta amarillo por tormentas.

El calor se va por un rato: emiten un alerta amarillo por tormentas para Rosario

En verano hay que estar más atentos al pisar descalzos o con ojotas ya que pueden clavarse objetos contaminados 

Cuándo es necesario colocarse la vacuna antitetánica y cuáles son los riesgos del tétanos

por que un globo aerostatico aparecio en el cielo de rosario

Por qué un globo aerostático apareció en el cielo de Rosario

Ver comentarios

Las más leídas

Vuelven las lluvias a Rosario durante el fin de semana: cómo estará el tiempo en la ciudad

Vuelven las lluvias a Rosario durante el fin de semana: cómo estará el tiempo en la ciudad

Leones FC planifica la pretemporada y la confirmación del DT para jugar la Primera C

Leones FC planifica la pretemporada y la confirmación del DT para jugar la Primera C

Autonomía municipal: se viene la primera subasta de un inmueble público

Autonomía municipal: se viene la primera subasta de un inmueble público

Venta de vuelos directos entre Rosario y el Caribe: ¿cuánto cuesta ir a Punta Cana?

Venta de vuelos directos entre Rosario y el Caribe: ¿cuánto cuesta ir a Punta Cana?

Lo último

Mercado de las Artes: reprogramaron la última edición del año por la posible llegada de tormentas

Mercado de las Artes: reprogramaron la última edición del año por la posible llegada de tormentas

Música y recorridas por nuevos sectores: cómo será la reinauguración del aeropuerto

Música y recorridas por nuevos sectores: cómo será la reinauguración del aeropuerto

La Justicia embargó el sueldo de la diputada Lorena Villaverde

La Justicia embargó el sueldo de la diputada Lorena Villaverde

Música y recorridas por nuevos sectores: cómo será la reinauguración del aeropuerto

El próximo sábado 27 se realizará una fiesta popular con recorridas guiadas para conocer cada rincón de la obra de modernización de la terminal
Música y recorridas por nuevos sectores: cómo será la reinauguración del aeropuerto

Por Pablo R. Procopio
Residencias médicas 2026: se conocieron las fechas de los exámenes e ingresos en Santa Fe
La Ciudad

Residencias médicas 2026: se conocieron las fechas de los exámenes e ingresos en Santa Fe

El calor se va por un rato: emiten un alerta amarillo por tormentas para Rosario
La Ciudad

El calor se va por un rato: emiten un alerta amarillo por tormentas para Rosario

Estafa piramidal con un local de vestidos de alta costura como pantalla: cuatro imputados
Policiales

Estafa piramidal con un local de vestidos de alta costura como pantalla: cuatro imputados

Grassi: Vamos a volver a poner en marcha todos los activos de Vicentin

Por Patricia Martino

Economía

Grassi: "Vamos a volver a poner en marcha todos los activos de Vicentin"

Venta de vuelos directos entre Rosario y el Caribe: ¿cuánto cuesta ir a Punta Cana?
La Ciudad

Venta de vuelos directos entre Rosario y el Caribe: ¿cuánto cuesta ir a Punta Cana?

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Vuelven las lluvias a Rosario durante el fin de semana: cómo estará el tiempo en la ciudad

Vuelven las lluvias a Rosario durante el fin de semana: cómo estará el tiempo en la ciudad

Leones FC planifica la pretemporada y la confirmación del DT para jugar la Primera C

Leones FC planifica la pretemporada y la confirmación del DT para jugar la Primera C

Autonomía municipal: se viene la primera subasta de un inmueble público

Autonomía municipal: se viene la primera subasta de un inmueble público

Venta de vuelos directos entre Rosario y el Caribe: ¿cuánto cuesta ir a Punta Cana?

Venta de vuelos directos entre Rosario y el Caribe: ¿cuánto cuesta ir a Punta Cana?

Estafa piramidal con un local de vestidos de alta costura como pantalla: cuatro imputados

Estafa piramidal con un local de vestidos de alta costura como pantalla: cuatro imputados

Ovación
Tenis: Rosario cerró otra temporada mostrando un crecimiento exponencial de jugadores

Por Pablo Mihal
Ovación

Tenis: Rosario cerró otra temporada mostrando un crecimiento exponencial de jugadores

Tenis: Rosario cerró otra temporada mostrando un crecimiento exponencial de jugadores

Tenis: Rosario cerró otra temporada mostrando un crecimiento exponencial de jugadores

El vóley de Rosario copó el Monumento en el cierre de una temporada histórica

El vóley de Rosario copó el Monumento en el cierre de una temporada histórica

El crack que se va de Newells sin pena ni gloria y deja huérfana la capitanía

El crack que se va de Newell's sin pena ni gloria y deja huérfana la capitanía

Policiales
El exjuez Bailaque seguirá en prisión domiciliaria hasta fines de marzo de 2026
Policiales

El exjuez Bailaque seguirá en prisión domiciliaria hasta fines de marzo de 2026

Tirotearon tres veces un pasillo donde funcionó un búnker de drogas

Tirotearon tres veces un pasillo donde funcionó un búnker de drogas

Estafa piramidal con un local de vestidos de alta costura como pantalla: cuatro imputados

Estafa piramidal con un local de vestidos de alta costura como pantalla: cuatro imputados

Va a juicio un hombre que mató a otro tras discutir en un partido de fútbol infantil

Va a juicio un hombre que mató a otro tras discutir en un partido de fútbol infantil

La Ciudad
Mercado de las Artes: reprogramaron la última edición del año por la posible llegada de tormentas
La Ciudad

Mercado de las Artes: reprogramaron la última edición del año por la posible llegada de tormentas

Música y recorridas por nuevos sectores: cómo será la reinauguración del aeropuerto

Música y recorridas por nuevos sectores: cómo será la reinauguración del aeropuerto

El calor se va por un rato: emiten un alerta amarillo por tormentas para Rosario

El calor se va por un rato: emiten un alerta amarillo por tormentas para Rosario

Residencias médicas 2026: se conocieron las fechas de los exámenes e ingresos en Santa Fe

Residencias médicas 2026: se conocieron las fechas de los exámenes e ingresos en Santa Fe

La Justicia le otorgó al grupo Grassi el control de Vicentin 
Economía

La Justicia le otorgó al grupo Grassi el control de Vicentin 

Legislatura: sanción definitiva al presupuesto y a la ley tributaria 2026
Politica

Legislatura: sanción definitiva al presupuesto y a la ley tributaria 2026

El municipio presenta una nueva temporada de la red de refugios climáticos
La Ciudad

El municipio presenta una nueva temporada de la red de refugios climáticos

De las profundidades al borde del mar: un hallazgo excepcional en la costa atlántica
Información General

De las profundidades al borde del mar: un hallazgo excepcional en la costa atlántica

En lo que va del año detuvieron a más de 200 cuidacoches en Rosario
La Ciudad

En lo que va del año detuvieron a más de 200 cuidacoches en Rosario

La tasa de desempleo araña el 9% en el Gran Rosario, de las más altas del país
Economía

La tasa de desempleo araña el 9% en el Gran Rosario, de las más altas del país

Plus por Asistencia Perfecta: cuántos docentes cobrarán este viernes el beneficio
La Ciudad

Plus por Asistencia Perfecta: cuántos docentes cobrarán este viernes el beneficio

Newells ya piensa en refuerzos: quién es el defensor del fútbol mexicano en la carpeta
Ovación

Newell's ya piensa en refuerzos: quién es el defensor del fútbol mexicano en la carpeta

Se viene un viernes de calor intenso con una temperatura que trepará hasta los 35°
La Ciudad

Se viene un viernes de calor intenso con una temperatura que trepará hasta los 35°

Homicidio de un gendarme: piden perpetua y el veredicto se conoce el lunes
Policiales

Homicidio de un gendarme: piden perpetua y el veredicto se conoce el lunes

A poco de la reapertura, el aeropuerto de Rosario suma una conexión con el Caribe
La Ciudad

A poco de la reapertura, el aeropuerto de Rosario suma una conexión con el Caribe

Ansés 2026: el cronograma de pagos para jubilados y pensiones en enero
Información General

Ansés 2026: el cronograma de pagos para jubilados y pensiones en enero

India fue abandonada en un pet shop y una campaña en redes le cambió la vida
La Ciudad

India fue abandonada en un pet shop y una campaña en redes le cambió la vida

El chef Christian Petersen está internado en San Martín de los Andes: Lucha por su vida
Información General

El chef Christian Petersen está internado en San Martín de los Andes: "Lucha por su vida"

Un doble femicidio en contexto narco llegó a juicio con un acusado con pedido de prisión perpetua
Policiales

Un doble femicidio en contexto narco llegó a juicio con un acusado con pedido de prisión perpetua

Pagó un atado de cigarrillos en Río y terminó estafado por 3.400 dólares
Información General

Pagó un atado de cigarrillos en Río y terminó estafado por 3.400 dólares

El calor se apodera de Rosario pero habrá respiro: cuándo llegan las lluvias
La Ciudad

El calor se apodera de Rosario pero habrá respiro: cuándo llegan las lluvias

Detuvieron al hijo del Toro Escobar, último prófugo de la banda de Jano Fernández
Policiales

Detuvieron al hijo del Toro Escobar, último prófugo de la banda de Jano Fernández

Llega la última edición del año del Mercado de las Artes en la ex Aduana
La Ciudad

Llega la última edición del año del Mercado de las Artes en la ex Aduana

Navidad: expectativa en los vendedores de juguetes para repuntar un año flojo

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Navidad: expectativa en los vendedores de juguetes para repuntar un año flojo