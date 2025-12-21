El pintor que conoce hasta el alma de sus vecinos y es el orgullo de barrio Tablada En el barrio lo sienten como propio, se ven reflejados en sus pinturas y, de algún modo, saben que les conoce el alma. Por Silvia Carafa 21 de diciembre 2025 · 06:25hs

Virginia Benedetto / La Capital Orlando Belloni es pintor, dibujante y escultor.

El pintor, dibujante y escultor, Orlando Belloni, es el orgullo de Tablada, el vecino más connotado. En el barrio lo sienten como propio, se ven reflejados en sus pinturas y, de algún modo, saben que les conoce el alma. “Estoy trabajando y haciendo cuadros, ahora me cuesta un poco la escultura porque hay que esforzarse, aunque cuando me siento bien tallo un poco”, dice en su casa de Chacabuco y Ayolas, a punto de cumplir 93 años el próximo 17 de enero. En 2018, donó más de un centenar de sus obras a la Biblioteca Constancio Vigil, donde hoy una sala lleva su nombre.

Nació en Pérez y en 1978 se radicó en Tablada, que siente su lugar en el mundo, con su patio frondoso donde en lugar de flores tiene hortalizas, sin pretensiones de huerta, según sus propias palabras, que evocan su infancia en una quinta, a pura humildad y naturaleza. “Cuando quiero plantar busco un lugar donde haya un poquito de tierra y lo cultivo, en esos fuentones antiguos”, comenta.

De esa sencillez de las labores cotidianas a las abstracciones sobre luz, color, nombres de grandes maestros, Belloni es todo eso, como plasmó en su último libro Una voluntad. Memorias y Pensamientos, que editó Ivan Rosado, texto al que precedió La Tablada, una colección de sus pinturas y dibujos. Leyendo lo que escribe o escuchándolo, la conclusión es la misma: destila sabiduría.

“Pinto los personajes de Tablada”, sintetiza y traducido significa captar y pintar el sentir, ahí reside el increíble valor de sus obras. “Cuando me inicié pintaba casi todos los días al aire libre, no en las plazas, yo me metía en las villas, ahí aprendía mucho porque las casitas precarias que hace la gente pobre, con formas sugestivas, que me comunican cosas, me hablan del esfuerzo de esa gente”, cierra.