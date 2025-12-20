La Capital | Policiales | Capitán Bermúdez

Capitán Bermúdez: detienen a un hombre por dispararle a menores de edad que hacían ruido

Una niña de 14 años resultó herida por un escopetazo que impactó en una de sus piernas y está fuera de peligro

20 de diciembre 2025 · 15:03hs
El hecho se registró en Independencia al 300

Foto: captura Google Maps

El hecho se registró en Independencia al 300, en Capitán Bermúdez.

Una brutal agresión por parte de un hombre de 47 años contra un grupo de adolescentes que hacían ruido en un barrio de Capitán Bermúdez terminó con una menor de 14 años herida en una de sus piernas por un escopetazo y con la persona mayor de edad, detenida.

Las informaciones policiales indican que el suceso ocurrió este viernes por la noche, alrededor de las 22, en Independencia al 300, en Capitán Bermúdez. A esa hora, agentes policiales de la Comisaría 2ª de la vecina localidad acudieron al lugar del hecho tras un llamado al 911 que advertía por un hombre que había realizado detonaciones con un arma de fuego y que, a raíz de ese accionar, una adolescente de 14 años resultó herida.

Al llegar, los efectivos tomaron testimonios de vecinos que indicaron que un grupo de menores de edad estaban haciendo ruido en la calle y que el agresor decidió hacer disparos con una escopeta calibre 12.70 mm desde atrás de una pared.

Detenido en Capitán Bermúdez

Con esta información, los policías en el lugar detuvieron a Esteban A. (47). El hecho, que por el momento fue caratulado como "lesiones agravadas por uso de arma de fuego", es investigado por el fiscal Aquiles Balbis, del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de San Lorenzo.

>> Leer más: Estafa piramidal con un local de vestidos de alta costura como pantalla: cuatro imputados

Los agentes secuestran la escopeta y ocho cartuchos calibre 12.70 mm. Por su parte, la adolescente fue trasladada al hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, afortunadamente fuera de peligro.

Noticias relacionadas
El exjuez federal de Rosario Marcelo Bailaque seguirá con prisión domiciliaria hasta marzo del 2026.

El exjuez Bailaque seguirá en prisión domiciliaria hasta fines de marzo de 2026

Uno de los búnker que fue derribado en zona oeste.

Tirotearon tres veces un pasillo donde funcionó un búnker de drogas

Cuatro personas imputadas por una estafa piramidal con un local de alta costura como pantalla. 

Estafa piramidal con un local de vestidos de alta costura como pantalla: cuatro imputados

El crimen de Nahuel Alegre López durante un partido de fútbol infantil llegará a juicio.

Va a juicio un hombre que mató a otro tras discutir en un partido de fútbol infantil

Ver comentarios

Las más leídas

Estafa piramidal con un local de vestidos de alta costura como pantalla: cuatro imputados

Estafa piramidal con un local de vestidos de alta costura como pantalla: cuatro imputados

El calor se va por un rato: emiten un alerta amarillo por tormentas para Rosario

El calor se va por un rato: emiten un alerta amarillo por tormentas para Rosario

Newells: primera práctica de Orsi y Gómez, con un retorno que podría ser primer refuerzo

Newell's: primera práctica de Orsi y Gómez, con un retorno que podría ser primer refuerzo

Música y recorridas: cómo será la reinauguración del aeropuerto de Rosario

Música y recorridas: cómo será la reinauguración del aeropuerto de Rosario

Lo último

Por las lluvias, suspenden La Noche en mi Barrio que se iba a realizar en calle San Luis

Por las lluvias, suspenden "La Noche en mi Barrio" que se iba a realizar en calle San Luis

Milei en el Mercosur: La integración debe estar al servicio del libre comercio

Milei en el Mercosur: "La integración debe estar al servicio del libre comercio"

Detienen a un hombre por dispararle a menores de edad que hacían ruido

Detienen a un hombre por dispararle a menores de edad que hacían ruido

La tormenta en Rosario dejó más de 50 reclamos y ráfagas de vientos de 80 kilómetros por hora

Durante más de 8 horas la ciudad estuvo bajo alerta amarillo. La intensa lluvia y el viento dejó 23 reclamos por árboles o ramas caídas y 17 zonas anegadas

La tormenta en Rosario dejó más de 50 reclamos y ráfagas de vientos de 80 kilómetros por hora
Detienen a un hombre por dispararle a menores de edad que hacían ruido
Policiales

Detienen a un hombre por dispararle a menores de edad que hacían ruido

Tres heridos por un fuerte choque en la autopista Rosario-Buenos Aires
La Ciudad

Tres heridos por un fuerte choque en la autopista Rosario-Buenos Aires

Alerta amarillo en Rosario: hasta cuándo siguen las lluvias en la zona
La Ciudad

Alerta amarillo en Rosario: hasta cuándo siguen las lluvias en la zona

Música y recorridas: cómo será la reinauguración del aeropuerto de Rosario

Por Pablo R. Procopio
La Ciudad

Música y recorridas: cómo será la reinauguración del aeropuerto de Rosario

Pami I: rumores de cierre, desguace y proyecto inmobiliario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Pami I: rumores de cierre, desguace y proyecto inmobiliario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Estafa piramidal con un local de vestidos de alta costura como pantalla: cuatro imputados

Estafa piramidal con un local de vestidos de alta costura como pantalla: cuatro imputados

El calor se va por un rato: emiten un alerta amarillo por tormentas para Rosario

El calor se va por un rato: emiten un alerta amarillo por tormentas para Rosario

Newells: primera práctica de Orsi y Gómez, con un retorno que podría ser primer refuerzo

Newell's: primera práctica de Orsi y Gómez, con un retorno que podría ser primer refuerzo

Música y recorridas: cómo será la reinauguración del aeropuerto de Rosario

Música y recorridas: cómo será la reinauguración del aeropuerto de Rosario

Alerta amarillo en Rosario: hasta cuándo siguen las lluvias en la zona

Alerta amarillo en Rosario: hasta cuándo siguen las lluvias en la zona

Ovación
Central, atento a una final que puede cruzarlo con el que le dio la espalda y lo atacó

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Central, atento a una final que puede cruzarlo con el que le dio la espalda y lo atacó

Central, atento a una final que puede cruzarlo con el que le dio la espalda y lo atacó

Central, atento a una final que puede cruzarlo con el que le dio la espalda y lo atacó

Newells: primera práctica de Orsi y Gómez, con un retorno que podría ser primer refuerzo

Newell's: primera práctica de Orsi y Gómez, con un retorno que podría ser primer refuerzo

Los héroes de Central de 1995 volvieron al Gigante a posar con la Copa Conmebol

Los héroes de Central de 1995 volvieron al Gigante a posar con la Copa Conmebol

Policiales
Detienen a un hombre por dispararle a menores de edad que hacían ruido
Policiales

Detienen a un hombre por dispararle a menores de edad que hacían ruido

La PDI secuestró armas de grueso calibre luego de una denuncia por amenazas a un club

La PDI secuestró armas de grueso calibre luego de una denuncia por amenazas a un club

Un hombre fue detenido con cocaína lista para la venta y dinero en efectivo

Un hombre fue detenido con cocaína lista para la venta y dinero en efectivo

El exjuez Bailaque seguirá en prisión domiciliaria hasta fines de marzo de 2026

El exjuez Bailaque seguirá en prisión domiciliaria hasta fines de marzo de 2026

La Ciudad
Por las lluvias, suspenden La Noche en mi Barrio que se iba a realizar en calle San Luis
La Ciudad

Por las lluvias, suspenden "La Noche en mi Barrio" que se iba a realizar en calle San Luis

La tormenta en Rosario dejó más de 50 reclamos y ráfagas de vientos de 80 kilómetros por hora

La tormenta en Rosario dejó más de 50 reclamos y ráfagas de vientos de 80 kilómetros por hora

Tres heridos por un fuerte choque en la autopista Rosario-Buenos Aires

Tres heridos por un fuerte choque en la autopista Rosario-Buenos Aires

Alerta amarillo en Rosario: hasta cuándo siguen las lluvias en la zona

Alerta amarillo en Rosario: hasta cuándo siguen las lluvias en la zona

Volcó un camión con cerveza y los vecinos se llevaron barriles al hombro
La Región

Volcó un camión con cerveza y los vecinos se llevaron barriles al hombro

El presupuesto nacional logró dictamen y se trata el 26 de diciembre en el Senado
Política

El presupuesto nacional logró dictamen y se trata el 26 de diciembre en el Senado

El gobierno nacional subasta un predio de viviendas Procrear en Santa Fe
La Ciudad

El gobierno nacional subasta un predio de viviendas Procrear en Santa Fe

Tirotearon tres veces un pasillo donde funcionó un búnker de drogas
Policiales

Tirotearon tres veces un pasillo donde funcionó un búnker de drogas

Vuelven las lluvias a Rosario durante el fin de semana: cómo estará el tiempo en la ciudad
La Ciudad

Vuelven las lluvias a Rosario durante el fin de semana: cómo estará el tiempo en la ciudad

El gobierno de Santa Fe dispuso asueto para los estatales el 24 y el 31 de diciembre
La Ciudad

El gobierno de Santa Fe dispuso asueto para los estatales el 24 y el 31 de diciembre

Cuidacoches en Rosario: impulsan una mesa de trabajo con la provincia y la Justicia
La Ciudad

Cuidacoches en Rosario: impulsan una mesa de trabajo con la provincia y la Justicia

Reforma laboral: postergar el debate fue acertado y lógico, dijo Carolina Losada
POLITICA

Reforma laboral: postergar el debate "fue acertado y lógico", dijo Carolina Losada

La licitación del nuevo estacionamiento medido consiguió luz verde en el Concejo
La Ciudad

La licitación del nuevo estacionamiento medido consiguió luz verde en el Concejo

Autonomía municipal: se viene la primera subasta de un inmueble público

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Autonomía municipal: se viene la primera subasta de un inmueble público

La Justicia le otorgó al grupo Grassi el control de Vicentin 
Economía

La Justicia le otorgó al grupo Grassi el control de Vicentin 

Legislatura: sanción definitiva al presupuesto y a la ley tributaria 2026
Politica

Legislatura: sanción definitiva al presupuesto y a la ley tributaria 2026

El municipio presenta una nueva temporada de la red de refugios climáticos
La Ciudad

El municipio presenta una nueva temporada de la red de refugios climáticos

De las profundidades al borde del mar: un hallazgo excepcional en la costa atlántica
Información General

De las profundidades al borde del mar: un hallazgo excepcional en la costa atlántica

En lo que va del año detuvieron a más de 200 cuidacoches en Rosario
La Ciudad

En lo que va del año detuvieron a más de 200 cuidacoches en Rosario

La tasa de desempleo araña el 9% en el Gran Rosario, de las más altas del país
Economía

La tasa de desempleo araña el 9% en el Gran Rosario, de las más altas del país

Plus por Asistencia Perfecta: cuántos docentes cobrarán este viernes el beneficio
La Ciudad

Plus por Asistencia Perfecta: cuántos docentes cobrarán este viernes el beneficio

Se viene un viernes de calor intenso con una temperatura que trepará hasta los 35°
La Ciudad

Se viene un viernes de calor intenso con una temperatura que trepará hasta los 35°

Homicidio de un gendarme: piden perpetua y el veredicto se conoce el lunes
Policiales

Homicidio de un gendarme: piden perpetua y el veredicto se conoce el lunes

A poco de la reapertura, el aeropuerto de Rosario suma una conexión con el Caribe
La Ciudad

A poco de la reapertura, el aeropuerto de Rosario suma una conexión con el Caribe