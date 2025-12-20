Capitán Bermúdez: detienen a un hombre por dispararle a menores de edad que hacían ruido Una niña de 14 años resultó herida por un escopetazo que impactó en una de sus piernas y está fuera de peligro 20 de diciembre 2025 · 15:03hs

Foto: captura Google Maps El hecho se registró en Independencia al 300, en Capitán Bermúdez.

Una brutal agresión por parte de un hombre de 47 años contra un grupo de adolescentes que hacían ruido en un barrio de Capitán Bermúdez terminó con una menor de 14 años herida en una de sus piernas por un escopetazo y con la persona mayor de edad, detenida.

Las informaciones policiales indican que el suceso ocurrió este viernes por la noche, alrededor de las 22, en Independencia al 300, en Capitán Bermúdez. A esa hora, agentes policiales de la Comisaría 2ª de la vecina localidad acudieron al lugar del hecho tras un llamado al 911 que advertía por un hombre que había realizado detonaciones con un arma de fuego y que, a raíz de ese accionar, una adolescente de 14 años resultó herida.

Al llegar, los efectivos tomaron testimonios de vecinos que indicaron que un grupo de menores de edad estaban haciendo ruido en la calle y que el agresor decidió hacer disparos con una escopeta calibre 12.70 mm desde atrás de una pared.

Detenido en Capitán Bermúdez Con esta información, los policías en el lugar detuvieron a Esteban A. (47). El hecho, que por el momento fue caratulado como "lesiones agravadas por uso de arma de fuego", es investigado por el fiscal Aquiles Balbis, del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de San Lorenzo.

Los agentes secuestran la escopeta y ocho cartuchos calibre 12.70 mm. Por su parte, la adolescente fue trasladada al hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, afortunadamente fuera de peligro.