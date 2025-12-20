La Capital | La Ciudad | Choque

Tres heridos y congestión vehicular por un fuerte choque en la autopista Rosario-Buenos Aires

El siniestro vial entre dos vehículos ocurrió esta mañana a la altura del kilómetro 282 de la autopista. En el lugar trabajaron dos móviles del Sies

20 de diciembre 2025 · 11:08hs
El siniestro vial se produjo en la autopista

El siniestro vial se produjo en la autopista, en la mano que va hacia Rosario.

Un grave siniestro de tránsito tuvo lugar esta mañana en la autopista Rosario-Buenos Aires, dejando como saldo tres personas heridas y una importante congestión en la mano que se dirige hacia el sur.

El hecho se registró alrededor de las 9.40 horas en el kilómetro 282, en jurisdicción de la subcomisaría 8ª de Alvear. Tras recibir varias alertas a través de la central de emergencias 911, móviles del Comando Radioeléctrico de Pueblo Esther y Alvear se desplazaron rápidamente al lugar del siniestro.

Operativo y asistencia en la autopista

Al llegar, los efectivos confirmaron el choque entre dos automóviles. Como consecuencia del impacto, tres personas resultaron con lesiones de distinta consideración y debieron ser asistidas por los profesionales de salud que arribaron en las unidades 45 y 59 del Sies.

Debido a la magnitud del choque se generó una congestión vehicular. El personal policial dio aviso inmediato al Corredor Vial para coordinar las tareas de desvío y señalización, con el fin de evitar nuevos incidentes en una zona de alto flujo de tránsito.

Desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial recomendaron extremar la precaución en los viajes y si es posible retrasar la salida hasta que mejoren las condiciones meteorológicas.

