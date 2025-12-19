La Capital | Policiales | Búnker

Tirotearon tres veces un pasillo donde funcionó un búnker de drogas

Los nuevos habitantes de la casa de zona oeste pusieron carteles que avisan que allí no se vende drogas ni hay un búnker en el pasillo.

19 de diciembre 2025 · 17:19hs
Uno de los búnker que fue derribado en zona oeste.

Uno de los búnker que fue derribado en zona oeste.

Los habitantes de un conjunto de viviendas de pasillo de Emilio Espinosa al 5500 fueron víctimas nuevamente de un tiroteo intimidatorio contra la propiedad. El hecho ocurrió el jueves por la tarde y la policía secuestró diez vainas servidas y una nota intimidatoria referida a un supuesto búnker de drogas que funcionaba en una de las casas. Tanto es así que uno de los propietarios estampó en el frente un cartel en el que se leía: "Nueva dueña".

El ataque fue denunciado este jueves, cuando pasadas las 17 en ese pasillo de Espinosa al 5500 un hombre de a pie efectuó disparos contra una vivienda ubicada en un pasillo y dejó una nota de amenaza. La mujer que reside en el lugar indicó que ya había sufrido amenazas y disparos el domingo. La Policía constató impactos y recolectó vainas. El móvil del ataque es materia de investigación.

>> Leer más. Balacera en la zona sur de Rosario: investigan el tercer episodio en tres días

El antiguo negocio

Asimismo, en otras oportunidades habría sido blanco de ataques, por lo que llegó a colocar un cartel, avisando que allí no se vendían de estupefacientes.

El episodio se registró en la segunda casa del pasillo, cuando una vecina alertó a la moradora tras oír las detonaciones. Al arribar el personal policial, se verificaron impactos de bala en el frente del inmueble y se secuestraron las diez vainas servidas. Además, se halló una nota intimidatoria cuyo contenido no pudo interpretarse en el momento. Realizaron tareas de relevamiento en el pasillo, búsqueda de cámaras en la zona y entrevistas a vecinos. La investigación apunta a establecer autores, motivación y vínculos con episodios recientes en el área.

Como dato importante, en el frente del inmueble se observó una inscripción realizada por la propia familia que reside en el lugar, en la que afirma ser “la nueva dueña”. Ese elemento es analizado por los investigadores para determinar si existe un conflicto por la posesión o el uso del inmueble.

