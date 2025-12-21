"Con la creación de nuevas carreras, la universidad pública sale a buscar a sus estudiantes"

Ricardo Nidd es el decano de la Facultad de Ciencias del Movimiento Humano de la UNR, que inaugurará sus clases en 2026 con unos 1.200 alumnos

En menos de un mes, unas 1.200 personas sacaron turnos para inscribirse en la Facultad de Ciencias del Movimiento Humano y del Cuidado , la nueva unidad académica de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). En abril del año próximo comenzarán a dictarse las cuatro primeras carreras: las licenciaturas en actividad física y deporte y en sistemas integrales de cuidado, el profesorado en educación física y la tecnicatura en acompañamiento de la persona mayor. Para su decano, Ricardo Nidd, "con la creación de nuevas propuestas, la universidad pública sale a buscar a sus estudiantes" .

Nidd estará al frente de la facultad durante los próximos seis años. Su gestión comenzará con el desafío de poner las carreras en movimiento y de regularizar los claustros estudiantiles, docentes, de graduados y no docentes hasta la primera elección de autoridades. Como vicerrector lo acompañará Sebastián Palomeque.

Ambos tienen un extenso recorrido en la UNR. Nidd es médico, fue decano de la Facultad de Ciencias Médicas y estuvo al frente del área Salud de la UNR; Palomeque es psicólogo y hasta ahora se desempeñaba como director de Educación Física de la UNR.

La asamblea universitaria aprobó la creación de la nueva facultad, la número 13, a fines de noviembre del año pasado. Fue un hecho histórico: después de 38 años, la UNR sumó una nueva unidad académica. Nidd destaca que es un gesto que refuerza el ingreso irrestricto, ya que no se trata de recibir en las aulas a los alumnos que llegan, sino "de salir a buscar a los estudiantes para garantizar que accedan a la universidad pública ", dice mientras explica los detalles que tendrá el funcionamiento de las nuevas carreras.

Una facultad, varias sedes y nuevos perfiles profesionales

La preinscripción a la nueva facultad comenzó el pasado 17 de noviembre. En menos de un mes, 1.154 personas se sacaron un turno para empezar a cursar alguna de las cuatro carreras. La licenciatura en deporte fue la más demandada: tuvo 483 pre inscriptos, el profesorado sumó otros 358 interesados, en la tecnicatura hubo 165 anotados y en la licenciatura en sistemas de cuidado fueron 148.

"Abrimos un espacio para 1.200 vocaciones que hasta ahora no tenían continente en la UNR", señala el decano y destaca que la idea es seguir ampliando la oferta de carreras. Sumando, por ejemplo, propuestas relacionadas a la nutrición, kinesiología, otras ofertas relacionadas al cuidado como de infancias, discapacidad, consumos o incluso alternativas más ligados a lo artístico, como danza. "El universo ligado al movimiento humano es infinito", afirma.

En su primer año, la facultad tendrá varios espacios de funcionamiento. Las oficinas administrativas se montarán en el gimnasio de la UNR, en Moreno y Urquiza. Las clases se dictarán en dos turnos y en distintos lugares: en La Siberia, en las instalaciones del Estadio Municipal y en el aula magna de la sede de gobierno de la UNR.

nidd11

Sus primeras carreras proponen consolidar "una oferta académica que acompañe las demandas actuales vinculadas al movimiento, la actividad física y el deporte, promoviendo la formación de profesionales altamente capacitados para responder a los desafíos contemporáneos de estos campos", tal cual se lee en su estatuto.

Los planes de estudio incluyen áreas teóricas y otras basadas en la práctica, con una fuerte impronta interdisciplinar. La licenciatura en actividad física y deporte, por ejemplo, integra saberes provenientes de las ciencias de la salud, las ciencias sociales, la psicología, la nutrición, la tecnología y las ciencias del deporte. La licenciatura en sistemas integrales de cuidado aborda la complejidad de estas tareas en sus múltiples dimensiones: sociales, políticas, económicas, culturales y tecnológicas, desde una perspectiva integral, e intersectorial.

Para la formación del cuerpo docente se apeló a profesionales que ya forman parte de la UNR, de acuerdo a las demandas de cada materia. Serán interinos hasta tanto se puedan realizar concursos para cubrir los cargos.

La inscripción formal de los estudiantes comenzará en febrero y las clases, en abril de acuerdo al calendario académico fijado por la universidad.

Una manera de defender la universidad pública

Nidd comenzó a cursar la carrera de Medicina en el 83. Fue presidente del centro de estudiantes de la facultad, delegado de la Federación Universitaria Argentina (FUA) y docente. En toda esa trayectoria, asegura, "nunca atravesamos una situación financiera tan difícil como la actual. El salario de los docentes y no docentes universitarios es uno de los peores sueldos públicos de todo el país y en los gastos de financiamiento el recorte es descomunal", describe.

Por eso, afirma, la ampliación de la oferta académica de la UNR, dice, se concreta "apelando a la creatividad y la buena voluntad" de su comunidad. Y sobre la convicción de que "la mejor manera de defender la universidad pública es multiplicar su oferta académica".

Sólo por eso, completa, "la universidad es una de las pocas instituciones que, como símbolo, sobrevive a este clima de época".