Villa Constitución abrió su centro de formación y refuerza la apuesta al empleo

El municipio inauguró un espacio público y gratuito orientado a la capacitación laboral y los oficios, articulado con la Universidad Nacional de Rosario y el sector productivo

La inauguración del Instituto de Formación Villa Constitución dejó una señal clara: frente a la incertidumbre, más educación; frente a la crisis, más formación; frente al desarraigo, universidad en el territorio.

El miércoles 17 de diciembre por la tarde, con un importante marco de público y el corte de calle frente al edificio ubicado en Rivadavia al 1100, Villa Constitución puso en marcha oficialmente el Instituto de Formación Villa Constitución . La jornada incluyó la entrega de certificados a quienes finalizaron distintos cursos, recorridas por las instalaciones y discursos institucionales, pero también una fuerte presencia comunitaria que acompañó una iniciativa pensada como política pública de largo plazo.

El nuevo espacio, emplazado en pleno centro de la ciudad, fue concebido para responder a una demanda concreta: formar para el trabajo en un contexto económico complejo y con dificultades crecientes para el acceso a la educación.

Durante el acto inaugural, el intendente, Jorge Berti remarcó que no se trataba solo de inaugurar un edificio, sino de abrir una puerta al conocimiento , al trabajo y a la dignidad. En su discurso, sostuvo que la educación y la formación “no pueden ser un privilegio”, y defendió el rol del Estado municipal como garante de oportunidades en tiempos difíciles.

En la misma línea, el rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, puso el foco en el valor igualador de la universidad pública y en la necesidad de llevar la educación superior a los territorios. A través de una reflexión personal, recordó sus orígenes familiares y afirmó que la educación pública es “lo que nos transforma y nos hace verdaderamente libres”.

Bartolacci destacó además que Villa Constitución se convierte en el primer municipio de la provincia donde la UNR cuenta con un espacio físico propio fuera de Rosario, lo que calificó como un hecho histórico que permite proyectar nuevas propuestas de formación.

Villa Constitución - instituto unr 4

Una apuesta al empleo calificado

En diálogo con La Capital, el intendente Jorge Berti profundizó el sentido estratégico del Instituto de Formación y reconoció que el contexto económico actual impone desafíos que exceden al ámbito municipal. Sin embargo, fue claro al marcar una línea de acción: “Lo que sí podemos hacer desde el Estado local es capacitar a nuestra gente para que tenga herramientas reales cuando las condiciones cambien”.

Villa Constitución - instituto unr 3

Berti explicó que el proyecto comenzó a gestarse incluso antes de contar con el edificio terminado, como parte de una planificación a largo plazo. “La decisión más difícil fue tomar la decisión política, porque esto implica invertir recursos. Pero entendimos que era el camino”, señaló.

El jefe municipal destacó especialmente el valor del convenio con la UNR: “Que esta capacitación esté avalada y certificada por la UNR es una plusvalía enorme. No es lo mismo cualquier curso que uno con respaldo académico. Eso amplía las oportunidades laborales y le da más valor al esfuerzo de quienes se capacitan”.

Villa Constitución - instituto unr 8

Además, defendió la continuidad de la inversión pública en áreas sensibles: “Vamos a seguir invirtiendo en educación, cultura, obra pública y desarrollo social, porque en contextos difíciles el Estado no puede mirar para otro lado”.

La Universidad Nacional de Rosario cerca de la gente

Bartolacci explicó que la expansión territorial de la UNR responde a cambios profundos en la realidad social y educativa. “Hoy ya no es tan sencillo para una familia del interior enviar a sus hijos a estudiar a una gran ciudad. Cada vez cuesta más sostener eso”, afirmó.

Bartolacci sostuvo que, además, las nuevas generaciones buscan trayectos formativos más cortos y vinculados directamente al mundo del trabajo. “Por eso impulsamos cursos de oficios, diplomaturas y propuestas que dialoguen con las necesidades del sector productivo”, indicó.

Villa Constitución - instituto unr 1

En ese marco, adelantó que el Instituto de Formación permitirá consolidar las propuestas actuales y ampliar la oferta a partir de 2026, con nuevos cursos y diplomaturas definidos en diálogo con empresas e instituciones de la región. “La idea es que la universidad no venga con cualquier cosa, sino con propuestas que tengan impacto real en el territorio”, subrayó.

El rector recordó además que asumirá próximamente la presidencia del Consejo Interuniversitario Nacional y remarcó la necesidad de defender el sistema universitario público: “Nuestra vocación es el diálogo, pero también la firmeza para sostener una universidad que le aporta al desarrollo del país”.

Pensada para la producción

Desde la mirada productiva, el secretario de Producción del Municipio, Gastón Salinas, explicó a La Capital que el Instituto de Formación fue diseñado como una herramienta directa para el desarrollo económico de Villa Constitución.

“No es una escuela tradicional. Es un dispositivo pensado específicamente para la educación y el desarrollo productivo de la ciudad”, sostuvo. Y marcó una diferencia clave en el enfoque: “No definimos las capacitaciones por oferta, sino por demanda. Nos sentamos con las cámaras empresariales y las industrias para ver qué perfiles hacen falta”.

Salinas remarcó que el costo del transporte se convirtió en una barrera concreta para acceder a la educación: “Hoy un pasaje a Rosario supera los 11 mil pesos. No es sencillo para cualquier familia. Este instituto permite que mucha gente pueda capacitarse sin tener que viajar”.

El espacio cuenta con aulas para oficios tradicionales, un aula informática equipada para formación digital, capacitación en programación, idiomas y ciberseguridad, además de un área de coworking empresarial pensada para fortalecer el vínculo entre el Estado y el sector privado.

Las voces con sentido

Las historias de quienes recibieron sus certificados terminaron de darle cuerpo a la iniciativa.

Luciana Sosa, acompañante terapéutica, destacó la importancia de la gratuidad y el aval universitario en el actual contexto económico. Emmanuel Ibarra, diplomado en plomería, remarcó que durante años se le dificultó viajar para capacitarse y que hoy puede hacerlo en su ciudad.

Desde el diseño textil, Anna y Claudia, certificadas en Diseño Textil Sustentable, coincidieron en que estudiar en Villa Constitución les permitió crecer profesionalmente sin desarraigo y acceder a nuevas oportunidades laborales.

Una apuesta concreta que busca transformar el presente y proyectar oportunidades reales para la comunidad.

