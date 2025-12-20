La Capital | La Ciudad | Rosario

Estación Rosario 300: más de 10.000 personas ya vivieron la experiencia inmersiva

La propuesta inmesiva invita a recorrer la historia de Rosario en un simulador 4D y se afirma como un nuevo punto de interés cultural para disfrutar

20 de diciembre 2025 · 06:30hs
A poco más de un mes de su apertura oficial, Estación Rosario 300 ya fue visitada por más de 10.000 personas, consolidándose como una de las propuestas culturales y turísticas más atractivas del legado del Tricentenario de la ciudad de Rosario.

La experiencia inmersiva ubicada en un espacio especialmente acondicionado del renovado Galpón 17 (Estévez Boero al 600) continúa abierta durante todo diciembre, de viernes a domingos de 17 a 21, y seguirá funcionando en enero, también de viernes a domingo, pero de 18 a 21, invitando a rosarinas, rosarinos y visitantes a sumarse a este viaje único por la historia de la ciudad.

Estación Rosario 300 combina tecnología 4D E-Motion, arte e historia para recrear el devenir de Rosario a través de un recorrido sensorial e innovador. Se trata de un simulador que, mediante imágenes, sonidos y efectos especiales como vibraciones, viento y aromas, permite atravesar monumentos, edificios emblemáticos, muelles, vías férreas y paisajes urbanos que forman parte de la identidad rosarina.

Las entradas para visitar la muestra inmersiva se podrán adquirir a través del sitio web de la Municipalidad de Rosario o mediante Munibot (341-5-440147), con un sistema de turnos digitales que permite elegir día y horario. Las funciones se realizan cada 15 minutos y tienen un costo para el público general es de $5.000, mientras que jubilados y menores de 13 años abonan $3.000. Los niños menores de 4 años que no ocupen asiento y las personas con certificado de discapacidad ingresan de manera gratuita.

Con una gran convocatoria desde su inauguración y más de 10.000 visitantes en su primer mes, Estación Rosario 300 se reafirma como una propuesta imperdible para disfrutar en diciembre y durante las vacaciones de enero, y como un nuevo punto de interés para quienes visitan la Cuna de la Bandera.

Momentos emblemáticos de Rosario

Estación Rosario 300 propone revivir los momentos más emblemáticos de la ciudad a bordo de un tren que atraviesa el tiempo: desde sus orígenes como puerto ribereño hasta su consolidación como una metrópoli moderna y pujante. La experiencia tiene una duración aproximada de 25 minutos, con capacidad para 34 personas por grupo, y es apta para todas las edades, con el objetivo de fortalecer el sentido de pertenencia y la identidad local.

La atracción está organizada en tres espacios ambientados como una antigua estación de tren, con andén, relojes y bancos que recrean el clima ferroviario.

El recorrido comienza con un pre-show, en la sala de pre-embarque, que funciona como introducción a la experiencia. Luego se accede al área de Embarque, un espacio escenográfico ideal para fotografías. Finalmente, el público ingresa al simulador, se ubica en sus asientos y comienza el viaje inmersivo por la historia y los paisajes emblemáticos de Rosario.

Política de reprogramación

En caso de que el evento deba cancelarse o reprogramarse por motivos climáticos, técnicos o de fuerza mayor, la información será comunicada a través de los canales oficiales. Las entradas conservarán su validez o podrán solicitar el reembolso de las mismas. En caso de que la persona no asista al día y horario de su entrada, la función no podrá reprogramarse.

