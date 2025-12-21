La Capital | Salud | Hospital Italiano

Más precisión, menos tiempo: la apuesta del Hospital Italiano por tecnología de vanguardia

Daniel Rovira, jefe de terapia y especialista en diagnóstico por imágenes del Hospital Italiano de Rosario, se refirió a las innovaciones que sumaron

21 de diciembre 2025 · 09:02hs
La innovación en diagnóstico médico avanza sin pausa. Es una de la áreas de la medicina en la que la tecnología tiene un valor sustancial, siempre que esté manejada por personal capacitado y entrenado para conseguir los mejores resultados en cuanto a los diagnósticos o la posibilidad de obtener información certera en el marco de un tratamiento.

En el Hospital Italiano de Rosario, uno de los grandes objetivos de los últimos años ha sido sumar equipamiento de última generación para conseguir excelencia en todas las disciplinas. La Capital habló con Daniel Rovira, médico especialista en Diagnóstico por Imágenes, un referente en la región en este tema, quien también se desempeña como jefe de Terapia Intensiva de la institución.

Rovira comenzó a ejercer la profesión hace 48 años, pero mucho antes, cuando todavía era estudiante de medicina fue impulsado por su padre _un reconocido médico y radiólogo_ para conocer de cerca el servicio de imágenes del Italiano. "Iba en horario nocturno, después de la facultad, y estar allí me daba la posibilidad de ver la relación de los médicos con los pacientes, mirar de cerca cómo se trabajaba, participar en lo que podía, y me gustó muchísimo", cuenta. Por eso, su relación con el hospital es "entrañable", tal como la define.

Después de una larga carrera que lo llevó por distintos lugares cosechando numerosas experiencias, en 2018 se sumó nuevamente al Italiano para coordinar el servicio de Diagnóstico por Imágenes, oportunidad en la que reunió a un equipo de profesionales del área, y comenzaron a diseñar las necesidades tecnológicas que hoy son un hecho.

Volviendo a su historia profesional, Rovira recuerda: "Me relacioné también con la medicina crítica (cuidados intensivos); fui desarrollando ambas disciplinas en forma paralela (las imágenes y la terapia). Fui aprendiendo más y más cuando aparecieron la ecografía, la tomografía y luego la resonancia, todos hitos que en mis comienzos eran imposibles de imaginar", señala. Rovira repasa aquellos tiempos y reconoce el privilegio de haber aprendido de grandes maestros de la medicina de la ciudad, con los que tuvo la oportunidad de formarse.

El entrenamiento del médico y sus conocimientos, dice el especialista, "son fundamentales", más allá de que se cuente con la mejor aparatología del mundo. "La del diagnóstico por imágenes es una de las áreas de gran crecimiento en las últimas décadas", puntualiza.

"Nosotros trabajamos con un equipo de profesionales consolidados, donde los técnicos radiólogos (que sacan radiografías pero también hacen una tomo, una resonancia o están en intervencionismo) tienen un rol clave", destaca.

Aparatología de punta

Rovira comentó que se sumaron equipos muy valiosos a la institución. "Incorporamos dos tomógrafos computados, un resonador magnético de 3 Tesla y un equipo de senografía digital directa. Todas estas innovaciones permiten estudios más rápidos y la posibilidad de estudiar todo el cuerpo; podemos hacer diagnósticos precisos y aportar información valiosa en el marco de los tratamientos".

"En el Hospital Italiano todos nosotros estamos muy relacionados con neonatología, con cirugía, con traumatología, ya que las imágenes hacen aportes a todas las áreas", señala el profesional.

"La tecnología nos sorprende a cada paso y tenemos que estar a la altura de esas exigencias, por lo que estudiamos en forma constante. Ahora tenemos Inteligencia Artificial, que bien usada es un gran apoyo, lo mismo que la cirugía robótica. Son progresos impresionantes que ayudan al médico y al paciente", destaca Rovira.

El médico se refirió también a los avances en historia clínica digital, como un complemento clave en la mejora de la atención. Por este tema el Italiano fue reconocido con un Martín Fierro en Salud, en Innovación, por sus incorporaciones en Digitalización y Telemedicina. "Es un sistema que nos ayuda mucho ya que todos los médicos podemos intervenir y hacer devoluciones diarias de lo que vamos viendo y analizando, podemos subir los estudios complementarios, relacionarnos con farmacia y con todas las áreas. Es una mirada integral del paciente que es justamente nuestra visión de la medicina: cada paciente es único y estamos al servicio de esos pacientes".

