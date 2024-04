Caja de Jubilaciones de Santa Fe: la olla a presión a punto de estallar que desnuda a "la casta"

En la mente del joven diputado quizás aún no estaba la idea de ser gobernador, aunque todo político que se precie de serlo siempre tiene en sus venas la cuota de ambición que lo llevará a jugar en las grandes ligas. Podría decirse que ese joven ya formaba parte de lo que el presidente, Javier Milei, denominó "casta" y aún hoy la integra. En efecto, Maximiliano Pullaro está dentro de ese grupo que el líder libertario aborrece y que suele abroquelarse detrás de intereses comunes. Por eso cobra aún más relevancia lo que el gobernador impulsó esta semana: una profunda reforma en el sistema previsional santafesino que lleve a sanear las cuentas de la Caja de Jubilaciones de la Provincia, que en 2023 cerró con un déficit de 130 mil millones de pesos.

Pullaro: "Un kiosquero no tiene que sostener la Caja de Jubilaciones estatal"

Ahora bien, hace algunas semanas el gobierno nacional emitió un DNU por el cual eliminó los anticipos que realizaba la Ansés a las provincias que no transfirieron sus cajas previsionales al Estado nacional, y Santa Fe es una de ellas. Esos fondos cubrían la diferencia entre lo que paga el Ansés y lo que abonan las provincias. A nivel nacional las jubilaciones están muy por debajo del 82% que cobran varios estatales santafesinos. Así, el dinero no llega, el déficit se acumula y, como dijo el gobernador esta semana, "esto va a estallar".

Lo curioso es que Pullaro se diferenció de su secretario de Seguridad Social, Jorge Boasso, quien enterado del recorte de fondos que dispuso Milei lo calificó como "una trastada" y puntualizó que "las cajas de jubilaciones no son casta, son aportes de los trabajadores durante su vida laboral". El gobernador parece tener otra mirada. Esta semana no anduvo con eufemismos y consideró que "un kiosquero de Rafaela, con sus impuestos, no tiene que sostener la Caja de Jubilaciones de los empleados públicos".

Es que ese déficit que crece y crece año a año se va tratando de paliar con Rentas Generales, que se solventa con los impuestos que pagan todos los santafesinos, muchos de ellos monotributistas que cuando se jubilen lo harán con un porcentaje muy inferior al 82% de los estatales santafesinos.

Bajo la lupa

De acuerdo a los últimos datos oficiales publicados por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe, en diciembre de 2023 en toda la provincia había 100.268 beneficiarios de jubilaciones y pensiones, con un haber promedio de 600.384 pesos para las jubilaciones y de 355.832 pesos para las pensiones.

A la hora de analizar cuáles son las jubilaciones más altas, el tope del ranking está encabezado por las del Poder Judicial, con haberes promedios de 2.257.396 pesos. A eso le sigue el Poder Legislativo, con 2.001.783 y tercero la Empresa Provincial de la Energía (EPE), cuyos empleados se jubilan con un haber promedio de 1.032.773 pesos.

Los docentes, en tanto, que son los más numerosos en cuanto a cantidad de jubilados, de acuerdo a los últimos datos oficiales en diciembre había en toda la provincia 34.900 maestros jubilados, perciben un haber promedio de 548.694 pesos, al tiempo que el de los policías es de 589.611 pesos y el de los médicos 650.415 pesos.

Estos números ponen blanco sobre negro lo que sucede con las jubilaciones nacionales que tramita Ansés y las que otorga la caja provincial, Por ejemplo, la resolución 39/2024 de la Ansés dispuso en febrero de este año que la jubilación máxima nacional es de $904.689,54. Lejos, muy lejos de los 2 millones que percibe en promedio un legislador santafesino al jubilarse. Eso es lo que engrosa el déficit y pone de relieve las palabras del gobernador. Mientras tanto, el kiosquero de Rafaela sigue sosteniendo con sus impuestos una olla a presión que se encamina a estallar. El final de la película es incierto. Bienvenida entonces la reforma o al menos el debate.