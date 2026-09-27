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Rosario avanza hacia un estacionamiento medido con tecnología predictiva

La propuesta presentada por SONDA obtuvo la mejor evaluación técnica del proceso y reúne tecnología predictiva implementada en Europa, experiencia regional y condiciones económicas convenientes para la ciudadanía. Con la instancia de evaluación técnica superada, la compañía ya cuenta con las capacidades y los equipos preparados para avanzar con la implementación una vez completadas las etapas administrativas correspondientes

27 de septiembre 2026 · 06:10hs
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Rosario avanza hacia un estacionamiento medido con tecnología predictiva

Encontrar dónde estacionar antes de llegar a destino podría convertirse en parte de la experiencia cotidiana de movilidad en Rosario. La incorporación de tecnología predictiva permitiría anticipar la disponibilidad de espacios, reducir tiempos de búsqueda y utilizar de manera más eficiente el espacio urbano.

Esta capacidad forma parte de la propuesta presentada por SONDA para la modernización del sistema de estacionamiento medido de Rosario. Dentro del proceso de evaluación, la compañía obtuvo la mejor calificación técnica, respaldada por una solución que combina tecnología de clase mundial, experiencia en proyectos de movilidad y capacidades regionales de implementación.

A este resultado se suma el componente económico de la propuesta, diseñado para ofrecer condiciones convenientes para la ciudadanía. De esta manera, la solución busca combinar dos dimensiones centrales para la evolución del servicio: la solidez técnica necesaria para modernizar el sistema y una propuesta económica que permita hacerlo cuidando el impacto para quienes lo utilizan.

Uno de los principales diferenciales es la incorporación de un sistema de predicción de ocupación basado en tecnología implementada en Europa. A partir del análisis de datos, la solución permite estimar la disponibilidad de espacios y generar información útil para que las personas puedan planificar mejor sus recorridos.

El cambio supone ir más allá de la lógica tradicional del estacionamiento medido. No se trata únicamente de gestionar el pago o administrar espacios, sino de utilizar los datos para facilitar decisiones cotidianas y, al mismo tiempo, brindar a la ciudad mayor información para comprender patrones de ocupación y gestionar la movilidad.

A esta capacidad tecnológica se suma la experiencia de SONDA en América Latina. La compañía desarrolla e implementa soluciones de movilidad y ciudades inteligentes en la región, combinando tecnologías probadas internacionalmente con conocimiento local y equipos especializados para responder a las particularidades de cada ciudad.

Con la evaluación técnica ya realizada, SONDA se encuentra preparada para comenzar la implementación una vez concluidas las instancias administrativas previstas en el proceso. La compañía cuenta con la tecnología, los equipos y las capacidades necesarias para avanzar y traducir la propuesta en beneficios concretos para Rosario y sus ciudadanos.

La solución permitiría reducir el tiempo destinado a buscar estacionamiento, brindar mayor información para planificar los desplazamientos, simplificar la interacción con el sistema y contribuir a un uso más eficiente del espacio público.

La combinación de la mejor evaluación técnica, una propuesta económica conveniente para la ciudadanía, tecnología predictiva de clase mundial y experiencia regional posiciona a la propuesta de SONDA como una alternativa preparada para responder a los objetivos de modernización del estacionamiento medido de Rosario.

Mientras continúa el proceso administrativo correspondiente, SONDA ya está preparada para avanzar con el desafío y poner en marcha una solución orientada a hacer más simple la movilidad cotidiana y acompañar a Rosario hacia una gestión urbana más inteligente, eficiente y centrada en las personas.

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