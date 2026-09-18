Hotel Pullman Rosario será la casa de tres delegaciones en los Juegos Suramericanos 2026 En el marco de los XIII Juegos Suramericanos que se disputarán en Rosario, Santa Fe y Rafaela del 12 al 26 de septiembre, Hotel Pullman Rosario fue seleccionado como una de las sedes oficiales para albergar a los atletas, cuerpos técnicos y oficiales de las delegaciones de Argentina, Brasil y Uruguay. 18 de septiembre 2026 · 15:47hs

El hotel 5 estrellas, ubicado dentro del complejo City Center Rosario, recibirá a deportistas masculinos y femeninos de diversas disciplinas, entre las que se destacan fútbol, rugby, judo, taekwondo, e-sports, vóley y las especialidades ecuestres (adiestramiento, salto y concurso completo), junto a sus correspondientes comitivas.

Gracias a su infraestructura integral y su experiencia en el manejo de contingentes internacionales de gran escala, Hotel Pullman Rosario reafirma su posición como un hub estratégico para el turismo deportivo y corporativo en la región. El complejo reúne en un mismo espacio hotelería de categoría internacional, servicios gastronómicos adaptados a requerimientos específicos y amplios ambientes diseñados para el descanso y el alto rendimiento.

"Recibir a las delegaciones de Argentina, Brasil y Uruguay para una cita continental de esta magnitud representa un orgullo y un gran compromiso. Nuestra infraestructura y estándares de servicio de la marca Accor están plenamente preparados para brindar el confort, la seguridad y la logística integral que atletas y oficiales necesitan durante la competencia", destacó Marcelo Bisignani, Gte. del hotel.

Ubicado estratégicamente en el principal acceso a la ciudad y a solo 20 minutos del Aeropuerto Internacional Rosario, Hotel Pullman Rosario ofrece amplias habitaciones y suites, propuestas gastronómicas variadas y espacios de esparcimiento que garantizan una estancia confortable tanto para deportistas de élite como para sus equipos técnicos: circuito de piscinas indoor y outdoor, spa, canchas de tenis y de paddle, running track y Fitness Centre.

Con la recepción de las delegaciones sudamericanas, Hotel Pullman Rosario consolida su rol clave en la proyección internacional de la ciudad, posicionando a Rosario como un destino de referencia para la realización de grandes eventos deportivos y culturales de alcance continental.