Este cumple tiene buena señal: Express Telecomunicaciones sortea $12.000.000 por su aniversario La empresa de telecomunicaciones lanza una campaña para celebrar junto a sus clientes y comunidad en Santa Fe, Salta, Santiago del Estero y Buenos Aires. 21 de septiembre 2026 · 15:36hs

Express Telecomunicaciones celebra un nuevo aniversario brindando servicios de conectividad. Y como en todo cumpleaños que se festeja en compañía, esta vez los regalos son para quienes lo acompañan. En el marco de la campaña aniversario "Este cumple tiene buena señal", la compañía sorteará $12.000.000 en órdenes de compra de On City con una propuesta que está abierta tanto para clientes como para quienes todavía no lo son.

La celebración llega en un momento en que la empresa también avanza con el despliegue de fibra óptica y la actualización tecnológica de sus zonas de cobertura, además de la apertura de nuevas zonas de servicio. En ese sentido, el aniversario se transforma en una oportunidad para agradecer a quienes eligen a Express día a día, al tiempo que la compañía sigue ampliando su presencia en cada una de las regiones donde opera.

Con esta acción, Express Telecomunicaciones reafirma un modo de vincularse con su comunidad que combina celebración y agradecimiento, sumando una nueva forma de estar cerca de la gente en su aniversario.

Quienes quieran participar del sorteo podrán hacerlo del 21 de septiembre al 21 de octubre a través del siguiente formulario: Inscripción sorteo aniversario

Los ganadores serán anunciados en el mismo enlace el 23 de octubre. Instagram: Express.arg Facebook: Express Telecomunicaciones TikTok: Express.arg Express Telecomunicaciones