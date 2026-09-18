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Mejor descargador de Pinterest gratis, sin iniciar sesión ni instalar nada

18 de septiembre 2026 · 13:39hs
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Mejor descargador de Pinterest gratis, sin iniciar sesión ni instalar nada

Si quieres guardar un video público de Pinterest sin iniciar sesión ni instalar programas, Pinpea es nuestra primera opción para descargar videos de Pinterest. Es una herramienta gratuita que funciona en el navegador y no coloca anuncios alrededor de los botones de descarga. También permite ver los videos y GIF antes de guardarlos, algo útil cuando un Pin contiene varios archivos.

KlickPin y SavePin también resuelven las descargas básicas, y cada uno tiene una ventaja concreta. KlickPin puede obtener más elementos de un tablero o perfil grande en una sola solicitud. SavePin resulta suficiente para un enlace normal de video, imagen o GIF. Pinpea tiene más sentido si buscas una página limpia, vistas previas y compatibilidad con enlaces de Pinterest menos habituales.

Cómo comparamos los descargadores de Pinterest

Revisamos las versiones web públicas de Pinpea, KlickPin y SavePin en septiembre de 2026. La comparación se centra en el inicio de sesión, los anuncios, las vistas previas, los enlaces compatibles y los límites para colecciones.

Estos fueron los resultados:

Las funciones y los límites pueden cambiar con las actualizaciones de cada sitio. La tabla describe las versiones que revisamos, no garantiza que todas sus características permanezcan iguales para siempre.

Qué ofrece cada descargador de Pinterest gratis

Pinpea: la opción más limpia y equilibrada

Pinpea admite los Pines de video, las imágenes y los GIF habituales, además de carruseles, Reels, Story Pins, Idea Pins, tableros y perfiles públicos, páginas de Pinterest Answers y enlaces para compartir varios Pines. Puedes pegar una URL larga, un enlace corto de pin.it, una dirección con parámetros de seguimiento o un enlace de un dominio regional de Pinterest.

La ausencia de anuncios se nota durante el uso. La página tiene una función clara: pegar un enlace, comprobar el resultado y descargarlo. Las vistas previas de videos y GIF también evitan un problema frecuente, ya que permiten confirmar que se encontró el archivo correcto antes de guardarlo.

KlickPin: mejor para colecciones grandes

KlickPin admite una variedad similar de enlaces y formatos de Pinterest. Su principal ventaja es el límite para colecciones: afirma que puede devolver hasta 50 Pines disponibles de un tablero o perfil público compatible en una sola solicitud. Pinpea admite actualmente hasta 25 elementos, por lo que KlickPin puede resultar más práctico si la cantidad importa más que la presencia de anuncios.

KlickPin muestra publicidad y utiliza servicios de analítica y anuncios. Esto no impide que el descargador funcione, pero hace que la página esté más cargada que la de Pinpea.

SavePin: adecuado para descargar un solo Pin

SavePin es sencillo cuando tienes un enlace convencional de video, imagen, GIF o Reel. Funciona en el navegador y no requiere una cuenta.

Sus límites aparecen con otros tipos de URL. SavePin no admite tableros, perfiles, Pinterest Answers ni enlaces para compartir varios Pines. Tampoco ofrece una vista previa de videos o GIF en la página de resultados y contiene anuncios. Si solo necesitas un Pin normal, quizá no sea un problema. Para una colección o un enlace poco habitual, conviene utilizar una de las otras opciones.

Por qué conviene descargar de Pinterest sin iniciar sesión ni instalar programas

Un Pin público no debería obligarte a compartir tu contraseña de Pinterest. Pinpea solo necesita la URL pública. El descargador web no exige correo electrónico, extensión, programa de escritorio ni APK. Basta con abrirlo en un navegador actualizado. Existe una aplicación opcional para Android, pero los usuarios ocasionales pueden utilizar únicamente la versión web.

Los enlaces de TikTok funcionan de otra manera. Si la URL que has copiado pertenece a esa plataforma, puedes procesarla con SSSTikTok.

Si prefieres guardar únicamente el sonido, puedes descargar audio de TikTok con una herramienta creada para ese formato.

Qué contenido puede descargar Pinpea

Pinpea está diseñado para direcciones de Pinterest. Enviar cada enlace a una herramienta creada para su plataforma suele evitar errores..

Con contenido público de Pinterest, Pinpea puede encontrar:

  • Pines de video: el archivo disponible se guarda como MP4 y conserva el audio cuando el video de origen tiene sonido.
  • Imágenes de Pinterest: la página para descargar imágenes de Pinterest permite guardar fotografías públicas, ilustraciones, pinturas, referencias de moda e ideas de diseño. Pinterest puede ofrecerlas en JPG, PNG o WebP.
  • Pines con GIF: cuando Pinterest proporciona la fuente animada, Pinpea devuelve el GIF y no únicamente una portada estática.
  • Reels, Story Pins e Idea Pins: las imágenes y los videos disponibles dentro del enlace aparecen como resultados separados.
  • Carruseles: Pinpea puede devolver las imágenes y los videos disponibles, no solo el primer elemento.
  • Tableros y perfiles: un enlace público compatible puede devolver hasta 25 elementos disponibles.
  • Answers y enlaces con varios Pines: Pinpea también reconoce páginas compatibles de Pinterest Answers y enlaces creados para compartir varios Pines.

No se admite contenido privado, restringido, eliminado, accesible solo por invitación o que requiere iniciar sesión. Pinpea no intenta eludir los permisos de Pinterest.

Cómo descargar un video de Pinterest sin iniciar sesión

Desde un móvil

Abre el Pin en la aplicación de Pinterest, pulsa Compartir y selecciona Copiar enlace. Pinterest suele generar una URL corta de pin.it; no es necesario expandirla ni limpiarla.

Abre Pinpea en el navegador, pega el enlace y pulsa Descargar. Cuando aparezca el resultado, reproduce la vista previa si quieres confirmar que es el video correcto. Después, pulsa el botón de descarga situado debajo del resultado para guardar el archivo.

Desde un ordenador

Abre el Pin en Pinterest y copia la dirección completa de la barra del navegador. Pégala en Pinpea y selecciona Descargar. Revisa el resultado y guarda el archivo que necesitas.

El mismo proceso sirve para un tablero, perfil, carrusel, página de Answers o enlace con varios Pines compatible. Copia la URL de la colección, en lugar de abrir un elemento y copiar únicamente el Pin individual.

Dónde se guardan los archivos descargados

En Windows y Mac, revisa la carpeta Descargas del navegador. En Android, los archivos suelen ir a Descargas y también pueden aparecer en la Galería. En iPhone o iPad, abre Archivos > Descargas; desde ahí puedes guardar el video o la imagen en Fotos.

Si no encuentras el archivo, revisa el historial de descargas del navegador antes de procesar de nuevo el enlace.

Calidad, audio y marcas de agua

Pinpea obtiene la mejor versión que Pinterest ofrece en ese momento. A menudo será HD o 1080p, pero depende de cada Pin. Pinterest procesa los videos subidos, por lo que la versión descargable puede ser distinta del archivo original del creador. Pinpea no convierte artificialmente un video de 1080p en 2K o 4K.

Pinpea no añade su logotipo ni una marca de agua. Si el video ya tenía una marca integrada procedente de TikTok, Instagram u otra plataforma, seguirá apareciendo. El audio se conserva cuando el MP4 disponible lo incluye; algunos videos de Pinterest son silenciosos desde el origen.

Preguntas frecuentes sobre el descargador de Pinterest

¿Puedo usar Pinpea sin una cuenta de Pinterest?

Sí. Basta con una URL pública de Pinterest. No es necesario iniciar sesión en Pinterest ni crear una cuenta en Pinpea.

¿Pinpea es gratis?

Sí. El descargador online es gratuito y no contiene anuncios.

¿Necesito instalar la aplicación para Android?

No. La aplicación es opcional. Los usuarios de Android, iPhone, iPad, Windows y Mac pueden utilizar la versión del navegador.

¿Puedo ver un video o GIF antes de descargarlo?

Sí. Pinpea muestra vistas previas de los videos y GIF compatibles. SavePin no ofrece actualmente esta función.

¿Pinpea puede descargar un tablero completo?

Puede devolver hasta 25 elementos disponibles de un tablero público compatible. Es posible que una colección muy grande no quepa en una sola solicitud. KlickPin anuncia actualmente un límite superior de hasta 50 elementos.

¿Puede abrir un tablero privado?

No. No se admite material privado, restringido, eliminado, accesible solo por invitación o que requiere iniciar sesión.

¿Es seguro utilizar Pinpea?

Pinpea utiliza HTTPS, no solicita tus credenciales de Pinterest ni permisos del dispositivo en su versión web. Procesa URLs públicas, no mantiene una biblioteca permanente de los archivos que descargas y entrega el contenido desde la CDN de Pinterest.

Evita cualquier descargador que solicite tu contraseña de Pinterest o insista en instalar una extensión desconocida. Recuerda que un contenido público puede seguir protegido por derechos de autor. Descarga material propio o contenido para el que tengas permiso o derecho legal de uso.

Conclusión

SavePin cubre los enlaces individuales sencillos, mientras que KlickPin anuncia el límite más alto para tableros y perfiles. Pinpea es la opción más equilibrada para la mayoría de los usuarios porque no tiene anuncios, permite revisar videos y GIF antes de descargarlos, funciona en distintos dispositivos y admite tanto Pines convencionales como enlaces de colecciones menos habituales.

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