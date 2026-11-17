La productora rosarina Unidos organizó una nueva edición del encuentro del sello fundado por Hernán Cattaneo y Graziano Raffa, con sets de cinco artistas a lo largo de la noche

El sábado 14 de noviembre el Hipódromo de Rosario fue escenario de una nueva edición del Sudbeat Showcase , el encuentro que trae a la ciudad la identidad musical del sello discográfico fundado por Hernán Cattaneo y Graziano Raffa. La organización estuvo a cargo de la productora rosarina Unidos . Con buen clima, cientos de personas siguieron los sets de Gai Barone, Simply City, Graziano Raffa, John Cosani y Tom Pavicich, los artistas que integraron la grilla de la noche.

Según informaron los organizadores, la convocatoria fue destacada y la respuesta del público confirmó el interés de la ciudad por este tipo de propuestas. El evento se suma a las ediciones anteriores que el sello ya realizó en Rosario, una continuidad que tanto la productora como Sudbeat leen como una señal del vínculo que el público local mantiene con su propuesta musical.

Sudbeat es un sello discográfico de música electrónica creado por Hernán Cattaneo , uno de los DJ argentinos con mayor proyección internacional, junto con Graziano Raffa, quien además fue parte de la grilla de la noche rosarina. El material difundido por la organización ubica a Sudbeat entre los sellos más reconocidos de la escena electrónica internacional, con un sonido propio que funciona como carta de presentación de sus artistas.

El formato showcase es habitual en la industria de la música electrónica: se trata de un evento en el que un sello presenta a sus propios artistas en una misma jornada, de modo que el público puede recorrer en pocas horas la línea estética que lo identifica. En este caso, los organizadores señalaron que la edición volvió a poner en valor "la identidad, la sensibilidad y la calidad musical" que caracterizan al sonido de Sudbeat.

Para la organización, la experiencia fue más allá de la pista de baile y convirtió al Hipódromo en un punto de encuentro para los seguidores del género. El predio, ubicado en el parque Independencia, funcionó así como sede de una propuesta cultural que excede su actividad habitual vinculada al turf y lo posiciona como espacio para encuentros de música electrónica en la ciudad.

El rol de la productora local

Unidos, la productora rosarina responsable de llevar adelante el evento, considera que esta nueva edición representa la continuidad de un trabajo sostenido en el desarrollo de propuestas musicales. Según explicaron desde la empresa, el objetivo es generar espacios de conexión entre artistas, sellos y público, un esquema en el que la producción local funciona como puente entre la escena internacional y quienes siguen el género en la ciudad.

En la práctica, ese tipo de alianzas permite que artistas de un sello con circulación internacional se presenten en Rosario sin que el público tenga que viajar a otras ciudades para verlos. Al mismo tiempo, le da a la escena local una agenda de fechas que se repite año a año y que contribuye a consolidar un circuito propio para la música electrónica en la región.

De acuerdo con los organizadores, la convocatoria y la respuesta de la gente reafirmaron el interés de Rosario por las propuestas musicales de calidad y el valor de seguir generando experiencias que enriquezcan la cultura electrónica de la ciudad. Desde la organización resumieron el balance de la noche con una frase: "Rosario sigue eligiéndolos año a año".