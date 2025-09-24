La Capital | Novedades | Naranja X

Naranja X celebra 40 años dando acceso en cada rincón del país

Para celebrar sus 40 años junto a sus más de 9 millones de clientes, Naranja X lanza beneficios únicos: 40% de descuento y 3 cuotas sin interés en Smartes; y 40% de ahorro en vuelos a Brasil en Viajes Naranja X, todo pagando con tarjeta de crédito Naranja X.

24 de septiembre 2025 · 00:00hs
Naranja X celebra 40 años dando acceso en cada rincón del país

En el marco de su 40° aniversario, Naranja X anunció beneficios especiales para sus más de 9 millones de clientes, reforzando su compromiso de ofrecer soluciones financieras que faciliten su día a día. Las promociones, diseñadas para celebrar cuatro décadas de trayectoria, se enfocan en dos de los productos más valorados: los Smartes y los Viajes Naranja X.

Con la tarjeta de crédito Naranja X, los clientes podrán aprovechar:

como la comunicacion en internet esta cambiando la sociedad

Cómo la comunicación en Internet está cambiando la sociedad

  • Smartes: 40% de descuento y 3 cuotas sin interés en comercios seleccionados.
  • Viajes a Brasil: 40% de ahorro en vuelos a este destino.

Estas iniciativas simbolizan el propósito de la compañía de derribar barreras y generar oportunidades, una misión que se ha mantenido vigente desde su fundación.

Con más de 112 sucursales y 150.000 comercios que aceptan sus soluciones de pago en todo el país, Naranja X sigue derribando barreras y creando oportunidades para que cada persona pueda pagar, cobrar, ahorrar y financiar sus proyectos.

Hoy la compañía cuenta con más de 16 millones de tarjetas emitidas, 10 millones de pagos mensuales a través de su QR y más de un millón de personas que en el último año eligieron un crédito para impulsar sus proyectos. Cada transacción es una puerta que se abre, cada cliente es una historia de confianza.

Históricamente, hablar de plata fue sinónimo de hablar de forma difícil o lejana. Las finanzas personales, que deberían ser parte de la vida cotidiana, se envolvieron en un lenguaje que, lejos de ayudar, excluía. Pero algo cambió. Las nuevas generaciones ya no compran la idea de que las finanzas deben ser serias para ser importantes. Y en Naranja X decidimos acompañar -y acelerar- ese cambio. Porque creemos que hablar claro sobre dinero es mucho más que una decisión de comunicación: es un acto de empoderamiento”, relató Jachevasky.

Para celebrar su aniversario, Naranja X realizó una acción simbólica que representa su propósito: levantó las barreras de peajes de Buenos Aires y Córdoba, reafirmando que su misión es seguir dando acceso, allí donde más se necesita.

Siempre hicimos las cosas de una manera diferente y esta fue una acción bien representativa de nuestro recorrido en estas cuatro décadas: levantar barreras, acompañar y dar acceso al sistema financiero. Es una metáfora viva de nuestro trabajo y un guiño a nuestra historia, ayudando a que las personas gestionen su dinero, ahorren, inviertan o financien sus proyectos”, señaló Silvana Jachevasky, Chief Marketing Officer de Naranja X.

A 40 años de su nacimiento, Naranja X renueva su compromiso con el país: simplificar las finanzas, generar oportunidades y estar siempre cerca de las personas, porque el futuro se construye con acceso.

Para descubrir la campaña de 40 años ingresá en www.naranjax.com/40años

Naranja X tarjeta de crédito aniversario
Ver comentarios

Las más leídas

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

Plazos fijos en septiembre: los bancos que más pagan por un depósito de $1.000.000

Plazos fijos en septiembre: los bancos que más pagan por un depósito de $1.000.000

Un apostador ganó millones de pesos en el Quini 6 pero no aparece

Un apostador ganó millones de pesos en el Quini 6 pero no aparece

Empleados de Newells harán un paro en protesta por atraso en el pago de sueldos

Empleados de Newell's harán un paro en protesta por atraso en el pago de sueldos

Lo último

El tiempo en Rosario: un miércoles con bastante viento y algunas nubes

El tiempo en Rosario: un miércoles con bastante viento y algunas nubes

Avellaneda se hace peatonal: vuelve La Noche en mi Barrio en Arroyito

Avellaneda se hace peatonal: vuelve La Noche en mi Barrio en Arroyito

Música electrónica en Puerto Joven con cinco DJ en vivo, feria y juegos

Música electrónica en Puerto Joven con cinco DJ en vivo, feria y juegos

La Justicia Federal de Rosario juzgará a directivos de una empresa por contaminación

Carboquímica S.A. contaminó el Paraná, bosques nativos y humedales costeros con sustancias cancerígenas. Los informes son contundentes
La Justicia Federal de Rosario juzgará a directivos de una empresa por contaminación

Por Matías Petisce
Imputarán este miércoles a tres taxistas por intento de homicidio de un pasajero
Policiales

Imputarán este miércoles a tres taxistas por intento de homicidio de un pasajero

Suicidio adolescente: crece la preocupación en Rosario y refuerzan la prevención

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Suicidio adolescente: crece la preocupación en Rosario y refuerzan la prevención

La foto con Trump le dio otro impulso a la baja del dólar y el riesgo país
Economía

La foto con Trump le dio otro impulso a la baja del dólar y el riesgo país

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar
La Ciudad

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

Avellaneda se hace peatonal: vuelve La Noche en mi Barrio en Arroyito
La Ciudad

Avellaneda se hace peatonal: vuelve La Noche en mi Barrio en Arroyito

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

Plazos fijos en septiembre: los bancos que más pagan por un depósito de $1.000.000

Plazos fijos en septiembre: los bancos que más pagan por un depósito de $1.000.000

Un apostador ganó millones de pesos en el Quini 6 pero no aparece

Un apostador ganó millones de pesos en el Quini 6 pero no aparece

Empleados de Newells harán un paro en protesta por atraso en el pago de sueldos

Empleados de Newell's harán un paro en protesta por atraso en el pago de sueldos

Aeropuerto: reuniones clave para nuevos destinos, con Madrid en la mira

Aeropuerto: reuniones clave para nuevos destinos, con Madrid en la mira

Ovación
Ajedrez: Faustino Oro hizo historia y está cerca de cumplir otra hazaña mundial
Ovación

Ajedrez: Faustino Oro hizo historia y está cerca de cumplir otra hazaña mundial

Ajedrez: Faustino Oro hizo historia y está cerca de cumplir otra hazaña mundial

Ajedrez: Faustino Oro hizo historia y está cerca de cumplir otra hazaña mundial

El motivo por el que Central hará fuerza por River ante Palmeiras en la Libertadores

El motivo por el que Central hará fuerza por River ante Palmeiras en la Libertadores

Ignacio Astore hizo un planteo formal para adelantar las elecciones en Newells

Ignacio Astore hizo un planteo formal para adelantar las elecciones en Newell's

Policiales
Ocho delincuentes extranjeros detenidos por el robo a la casa de Pampita
Policiales

Ocho delincuentes extranjeros detenidos por el robo a la casa de Pampita

Imputarán este miércoles a tres taxistas por intento de homicidio de un pasajero

Imputarán este miércoles a tres taxistas por intento de homicidio de un pasajero

Asociación ilícita y usura: nuevo imputado en la causa de la banda de Yalil Azum

Asociación ilícita y usura: nuevo imputado en la causa de la banda de Yalil Azum

Un dron permitió atrapar a una pareja acusada de varios robos en zona sur

Un dron permitió atrapar a una pareja acusada de varios robos en zona sur

La Ciudad
El tiempo en Rosario: un miércoles con bastante viento y algunas nubes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un miércoles con bastante viento y algunas nubes

Avellaneda se hace peatonal: vuelve La Noche en mi Barrio en Arroyito

Avellaneda se hace peatonal: vuelve La Noche en mi Barrio en Arroyito

La Justicia Federal de Rosario juzgará a directivos de una empresa por contaminación

La Justicia Federal de Rosario juzgará a directivos de una empresa por contaminación

Suicidio adolescente: crece la preocupación en Rosario y refuerzan la prevención

Suicidio adolescente: crece la preocupación en Rosario y refuerzan la prevención

Un alumno irá a juicio por crear con IA fotos eróticas de sus compañeras
Información General

Un alumno irá a juicio por crear con IA fotos eróticas de sus compañeras

Un comedor de Tablada fue allanado por error: Les pedí que no rompan nada
La Ciudad

Un comedor de Tablada fue allanado por error: "Les pedí que no rompan nada"

El gobierno apuesta a que la baja de retenciones impulse siembra e inversión
Economía

El gobierno apuesta a que la baja de retenciones impulse siembra e inversión

Un apostador ganó millones de pesos en el Quini 6 pero no aparece
Información general

Un apostador ganó millones de pesos en el Quini 6 pero no aparece

Choque en el microcentro: 4 años de inhabilitación por conducir alcoholizado
LA CIUDAD

Choque en el microcentro: 4 años de inhabilitación por conducir alcoholizado

Plazos fijos en septiembre: los bancos que más pagan por un depósito de $1.000.000
Economía

Plazos fijos en septiembre: los bancos que más pagan por un depósito de $1.000.000

Un joven apareció en su propio funeral en Tucumán: ¡Estoy vivo!
Información General

Un joven apareció en su propio funeral en Tucumán: "¡Estoy vivo!"

Otro robo en la escuela Fontanarrosa: esta vez saquearon el comedor
LA CIUDAD

Otro robo en la escuela Fontanarrosa: esta vez saquearon el comedor

De qué se trata la trata: la campaña rosarina contra la explotación de personas
La Ciudad

"De qué se trata la trata": la campaña rosarina contra la explotación de personas

Lo detuvieron por secuestrar y violar a su expareja en la autopista Rosario-Córdoba
Policiales

Lo detuvieron por secuestrar y violar a su expareja en la autopista Rosario-Córdoba

Casi 200 camioneros dieron positivo en alcoholemia en rutas de Santa Fe
La Región

Casi 200 camioneros dieron positivo en alcoholemia en rutas de Santa Fe

Detienen a un falso policía cuando viajaba en moto por avenida Circunvalación
POLICIALES

Detienen a un falso policía cuando viajaba en moto por avenida Circunvalación

Cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa a dos comerciantes rosarinos
La Ciudad

Cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa a dos comerciantes rosarinos

Rosario impulsa que los clubes sean aliados clave para prevenir la ludopatía
La Ciudad

Rosario impulsa que los clubes sean aliados clave para prevenir la ludopatía