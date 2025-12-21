El tiempo en Rosario: lunes con posibles tormentas aisladas y alerta amarillo a la mañana El SMN anticipa hasta el momento una Nochebuena con algunas chances de tormentas aisladas desde la tarde 21 de diciembre 2025 · 23:16hs

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este lunes en Rosario una temperatura máxima de 29º, posibles tormentas aisladas para la madrugada y la tarde, y emitió un alerta amarillo por posibles tormentas fuertes matinales, en el arranque de una semana algo inestable y calurosa, con los termómetros trepando hasta los 34º.

La madrugada del lunes llega con vientos leves del sudeste, un registro de 21º y algunas chances de tormentas aisladas, mientras que por la mañana la temperatura treparía a 23º con un alerta amarillo por posibles tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas que pueden superar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Para la tarde se anticipa hasta un 40 por ciento de chances de tormentas aisladas con una máxima de 29º, en tanto que a la noche estaría mayormente nublado con una marca en torno a los 23º.

El martes podría arrancar por eventuales tormentas aisladas en la madrugada, pero continuaría desde la mañana con cielo nublado cambiando a parcialmente nublado. La temperatura: 33º de máxima y 21º de mínima.

El miércoles 24 estaría parcialmente nublado a la mañana con 21º, y desde la tarde hay previsiones de una máxima de 34º y algunas probabilidades de tormentas aisladas rumbo a la Nochebuena.

El jueves estaría mayormente nublado pero caluroso, con 33º de máxima y 24º de mínima. Para el viernes se esperan temperaturas entre 34º y 25º, con cielo mayormente nublado. El sábado podría arrancar con chaparrones matinales y fuertes vientos y ráfagas. La temperatura: 32º de máxima y 24º de mínima.