El tiempo en Rosario: lunes con posibles tormentas aisladas y alerta amarillo a la mañana

El SMN anticipa hasta el momento una Nochebuena con algunas chances de tormentas aisladas desde la tarde

21 de diciembre 2025 · 23:16hs
Marcelo Bustamante / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este lunes en Rosario una temperatura máxima de 29º, posibles tormentas aisladas para la madrugada y la tarde, y emitió un alerta amarillo por posibles tormentas fuertes matinales, en el arranque de una semana algo inestable y calurosa, con los termómetros trepando hasta los 34º.

La madrugada del lunes llega con vientos leves del sudeste, un registro de 21º y algunas chances de tormentas aisladas, mientras que por la mañana la temperatura treparía a 23º con un alerta amarillo por posibles tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas que pueden superar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Para la tarde se anticipa hasta un 40 por ciento de chances de tormentas aisladas con una máxima de 29º, en tanto que a la noche estaría mayormente nublado con una marca en torno a los 23º.

El martes podría arrancar por eventuales tormentas aisladas en la madrugada, pero continuaría desde la mañana con cielo nublado cambiando a parcialmente nublado. La temperatura: 33º de máxima y 21º de mínima.

El miércoles 24 estaría parcialmente nublado a la mañana con 21º, y desde la tarde hay previsiones de una máxima de 34º y algunas probabilidades de tormentas aisladas rumbo a la Nochebuena.

El jueves estaría mayormente nublado pero caluroso, con 33º de máxima y 24º de mínima.

Para el viernes se esperan temperaturas entre 34º y 25º, con cielo mayormente nublado.

El sábado podría arrancar con chaparrones matinales y fuertes vientos y ráfagas. La temperatura: 32º de máxima y 24º de mínima.

Hubo 7 jugadores que no entrenaron en Newell's y es poco probable que sigan

"Con la creación de nuevas carreras, la universidad pública sale a buscar a sus estudiantes"

Mientras algunos hoteles de Rosario se reconvierten, otros quedan en pausa

John Lydon: "Malvinas fue una estupidez, que se peleen los gobiernos, yo soy de clase trabajadora y estoy con el pueblo"

El tiempo en Rosario: lunes con posibles tormentas y alerta amarillo a la mañana

Perú condenó a policías por tortura y violencia sexual sobre una persona trans

Trofeo de Campeonas: Newell's perdió con Belgrano en los penales

Hubo 7 jugadores que no entrenaron en Newell's y es poco probable que sigan

"Con la creación de nuevas carreras, la universidad pública sale a buscar a sus estudiantes"

Mientras algunos hoteles de Rosario se reconvierten, otros quedan en pausa

John Lydon: "Malvinas fue una estupidez, que se peleen los gobiernos, yo soy de clase trabajadora y estoy con el pueblo"

Vuelos directos a Punta Cana: cuánto salen los pasajes desde Rosario

