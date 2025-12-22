La Capital | La Ciudad | incendio

Segundo incendio de un galpón en menos de 24 horas: sospechan acto intencional

Cuatro dotaciones de bomberos Voluntarios y Zapadores trabajaban en un depósito de alimentos ubicado Génova al 2300, en zona norte. No hubo personas heridas.

22 de diciembre 2025 · 07:12hs
Dotaciones de bomberos Voluntarios y Zapadores trabajaban este lunes a la madrugada para combatir el incendio de un galpón ubicado en Génova al 2300, en la zona norte de Rosario. Se trata del mismo inmueble que había sufrido un siniestro similar el domingo por la mañana.

El primer hecho se registró poco después de las 7 de ayer y el de este lunes fue denunciado alrededor de las 5.30. Por ese motivo, esta mañana surgió la sospechosa de que el segundo incendio haya sido intencional.

De acuerdo con las primeras informaciones, por el momento no se reportaron heridos. En el lugar, que funciona como depósito de alimentos, trabajaban dos dotaciones de Bomberos Voluntarios, dos de Zapadores y un camión cisterna con agua de la Central de Operaciones de Emergencias del municipio.

Si bien no se verificaron personas lesionadas ni daños en viviendas linderas, los daños en el establecimiento fueron totales y las pérdidas, varias veces millonarias.

>> Leer más: Alarma por el incendio de tres casas en un barrio humilde frente a Puerto Norte

Policiales
La Ciudad
