La vigencia de Los Menores, expuesta en la detención de cinco jóvenes por narcomenudeo

Fueron arrestados en el barrio 7 de Septiembre con cocaína, marihuana y dinero, en un operativo que dejó en evidencia la continuidad operativa de la banda pese a tener jefes prófugos y referentes encarcelados. Entre los detenidos está la hija del expolicía, ahora preso, Juan José Raffo

22 de diciembre 2025 · 15:08hs
Mientras su presunto líder continúa prófugo, a la vez que varios de sus miembros fueron imputados en los últimos meses, la banda Los Menores sigue activa. Al menos en su faceta más conocida que es la venta de drogas al menudeo, actividad que según la Justicia desarrolla en distintos barrios de la ciudad y para la que cuentan, generalmente, con chicos muy jóvenes. Este domingo por la madrugada hubo cinco detenidos con algo de cocaína y marihuana que, según la denuncia al 911 que motivó el procedimiento, vendían en la vía pública.

El operativo se realizó en el barrio 7 de Septiembre, en la cuadra de Ayala Gauna al 7700. Fue a los pies de un complejo de viviendas Fonavi en el que tiene domicilio Alejandro Leguizamón, uno de los referentes de la organización, que está preso desde septiembre y en un informe de la Unidad de Microtráfico aparece como uno de los proveedores de los "transeros" de la banda. El mismo expediente notifica que, a metros de allí pero en 2024, dos de los aprehendidos este domingo ya habían sido demorados por una causa similar. Otro dato llamativo es que una de las detenidas es hija del expolicía Juan José Raffo, imputado como parte de una banda liderada por Máximo Ariel "Guille" Cantero.

>> Leer más: Los Menores: primera acusación a la banda apuntada de copar la tribuna de Central

Dicho informe de Microtráfico fue expuesto a principios de septiembre, cuando varios miembros de Los Menores fueron imputados por asociación ilícita. Entonces el fiscal de Microtráfico, Franco Carbone, desarrolló en audiencia las distintas investigaciones que daban cuenta de la venta de drogas al menudeo a cargo de esta banda. Uno de los aspectos más conocidos de la organización apuntada también de apoderarse de la barra brava de Rosario Central.

Qué son Los Menores

Las distintas investigaciones judiciales que apuntan a Los Menores dan cuenta de una complejidad todavía no explorada del todo en cuanto a su conformación. Bajo esa firma aparecen adolescentes, en su mayoría del barrio 7 de Septiembre y otros aledaños de la zona noroeste, dedicados a la venta de drogas al menudeo. Actividad que los expone tanto a la violencia por posibles conflictos con otras bandas como así también ante la Justicia como ya se demostró con la mayoría de los detenidos que tiene la organización.

El nombre de Los Menores también aparece detrás de varios homicidios. Algunos de esos crímenes grafican la violencia desmedida que ejercen incluso por conflictos interpersonales, como fue el caso del asesinato de Ángel Acuña en 2023: un joven acribillado dentro de su casa por una discusión previa con miembros de la banda. Pero también son mencionados en otros homicidios, con tramas tan complejas que no terminan de comprenderse, como fue el doble crimen de Andrés "Pillín" Bracamonte y su ladero Daniel "Rana" Attardo. Incluso aparecen en investigaciones de otros asesinatos que generaron conmoción pública y dan cuenta de que, quizás, Los Menores también sean el brazo armado y expuesto de una estructura criminal de la que todavía se desconoce más que lo poco que salió a luz.

>> Leer más: Quién es Matías Gazzani: del rumor del barrio a la recompensa millonaria por su captura

Otro aspecto que tiende oscuridad sobre este ya no tan nuevo fenómeno criminal rosarino es la capacidad que Matías Gazzani, apuntado como líder, tiene para mantenerse prófugo aún con pedido de captura de los gobiernos de la provincia y de nación. Desde agosto, cuando se publicó una primera lista de los diez prófugos santafesinos más buscados, la mayoría de ellos cayeron pero Gazzani continúa evadido. Lo mismo ocurre con otro peso pesado mencionado en las causas protagonizadas por Los Menores: Fernando Sebastián "Narigón" Vázquez, antiguo proveedor de drogas que supo estar ligado a Los Monos.

Detenidos por narcomenudeo

El procedimiento de este domingo lo realizó la Policía de Acción Táctica tras un reporte del 911 por un llamado que advertía por venta de drogas en la vía pública. Fue cerca de las 5 y el aviso daba cuenta de movimientos en la zona de Ayala Gauna al 7700, pleno barrio 7 de Septiembre en una cuadra de edificios Fonavi. Al cabo de unos minutos llegaron los agentes para aprehender a cinco jóvenes. El parte policial confirmó el secuestro de unos 260 mil pesos, una bolsita con marihuana y otras con cocaína y drogas sintéticas, además de celulares y una hoja con anotaciones.

>> Leer más: Un conflicto con "La Banda de los Menores", antesala del asesinato de un joven en la zona noroeste

Entre los detenidos estuvo una chica de 19 años que es hija de Juan José Raffo, con condena cumplida como miembro de Los Monos y desde marzo, tras dos años prófugo, preso como parte de una asociación ilícita liderada por Máximo Ariel "Guille" Cantero y vinculada a la barra de Newell's. Otros dos, uno de 20 y el menor de 15, ya habían sido aprehendidos en enero pasado a metros de allí con varias dosis de cocaína que guardaban en una zapatilla para la venta al menudeo.

El informe de Microtráfico mencionado anteriormente, que se hizo público en una audiencia de agosto pasado, menciona a estos dos jóvenes entre otros y ubica en reiteradas ocasiones a esa cuadra como un punto de venta de drogas de Los Menores. Varios avisos al 911, como el de este domingo, habían dado cuenta del narcomenudeo a los pies de los Fonavi. En esas torres viven al menos tres sindicados miembros del grupo, entre ellos Alejandro "Gordo Ale" Leguizamón, preso desde septiembre al ser imputado como organizador de la asociación ilícita.

La expansión de la banda

En aquella audiencia de agosto contra Los Menores el fiscal Franco Carbone desarrolló el informe elaborado por el área de Microtráfico. Como introducción destacó que resta avanzar "sobre la pata económica de la organización". "Siendo evidente que frente a la magnitud de los hechos relevados resulta difícil pensar que no exista un entramado de criminalidad económica que forme parte de esta organización", explicó el funcionario.

>> Leer más: Los Menores: la banda que sacudió con crímenes a Rosario y tenía a sus jefes en Buenos Aires

Esas investigaciones revelan actividades de Los Menores vinculadas al narcomenudeo desde las primeras intervenciones de la ley de Microtráfico aprobada en diciembre de 2023. Para entonces la organización ya había ganado territorio en la zona norte y noroeste de Rosario, desplegando un sistema que con el tiempo se replicó en otros puntos de la ciudad. En un principio como principales zonas de la banda habían identificado a los barrios vecinos 7 de Septiembre, Stella Maris y Emaús, en el oeste el Fonavi de Donado y Mendoza y en el sudoeste el Fonavi de Rouillón y Seguí. Como dato relevante se informó que, para entonces, habían allanado al menos 60 puntos de venta relacionados a la banda.

Otra de las investigaciones que alcanza a Los Menores es la que tiene imputado al policía Fernando Abel Molina por cohecho, encubrimiento, amenazas e incumplimiento de deberes de funcionario público. Fue detenido cuando un joven, que había sido obligado a vender para la banda, lo acusó por ser el agente que le cobraba a Los Menores para protegerlos. Molina, entonces, trabajaba en la subcomisaría 21ª de Ayala Gauna al 7900, a dos cuadras de donde fue el operativo de este domingo.

