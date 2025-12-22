La Capital | Información General | pan dulce

Pan dulce de los chefs famosos: cuánto cuestan los más buscados para estas fiestas

Con recetas únicas, ingredientes premium y presentaciones especiales, los pan dulces firmados por chefs lideran el segmento gourmet en diciembre

22 de diciembre 2025 · 12:22hs
Precios y características de los pan dulce de chefs famosos

Se aproximan las fiestas y el pan dulce se hace presente en las mesas de los argentinos. En 2025, las versiones firmadas por chefs famosos son muy requeridas para los festejos, ya que combinan recetas exclusivas, materias primas de alta gama y diseños cuidados. Claro que no son aptos para todos los bolsillos, se trata de un segmento premium.

En medio de las definiciones por los platos que acompañarán esta noche especial, este segmento apunta a un público que no resigna tradición ni calidad para acompañar la mesa dulce. Conviven allí propuestas históricas, versiones artesanales de culto y creaciones de cocineros reconocidos.

Más allá de los nombres propios, la oferta de pan dulces para Navidad y Año Nuevo muestra una amplia diversidad de estilos, sabores y precios. Desde opciones premium hasta versiones más accesibles, el consumo navideño mantiene su vigencia y se adapta a distintos presupuestos, sin perder el valor simbólico que el pan dulce conserva en la tradición de cada hogar.

Cuáles son los tres pan dulce de famosos más buscados

Damián Betular

Desde la apertura de su pastelería, Damián Betular convirtió al pan dulce en una pieza central de su propuesta navideña. La edición de este año incluye masa de cacao, avellanas tostadas, naranjas confitadas y chocolate semiamargo, con un craquelin de cacao y avellanas como cierre.

El producto se vende a $56.000, el más caro del mercado en Argentina, y se presenta en un packaging diseñado especialmente, que refuerza su perfil de objeto gourmet. Se consigue en su pastelería y a través de canales oficiales.

image - 2025-12-22T104304.028

Maru Botana

Con un estilo reconocible y una base fiel de seguidores, Maru Botana ofrece pan dulce de frutas secos con una cobertura de glasé, garrapiñadas y frutos secos glaseados o chips de chocolate con cubierta de glaseado, además de versiones con dulce de leche, uno de sus sellos personales.

Los precios de las piezas de un kilo es de $45.000. La presentación incluye latas decoradas o envoltorios artesanales de celofán. Se comercializan mediante su tienda online.

maru botana

Donato De Santis

El chef italiano Donato De Santis apuesta por una versión clásica del panettone, inspirada en la tradición italiana y elaborada con técnicas de fermentación larga.

Su panettone pesa 750 gramos e incluye almendras, nueces, pasas de uva y cascaritas de naranja, con cobertura crocante de almendras. El precio ronda los $22.500.

image - 2025-12-22T104322.077
