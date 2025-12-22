La Capital | La Ciudad | hipódromo

Otro deporte para el Hipódromo: el Concejo analiza crear una pista de ciclismo

Un grupo de ciclistas lo habían difundido en agosto. La iniciativa llegó al cuerpo deliberativo y propone el desarrollo del circuito en la pista auxiliar Nº2 con obras de adaptación

22 de diciembre 2025 · 06:10hs
El Hipódromo de Rosario es escenario de un proceso de transformación urbana. El óvalo ya es un polo multideportivo.

El Hipódromo de Rosario es escenario de un proceso de transformación urbana. El óvalo ya es un polo multideportivo.

Ante los hechos de inseguridad, robos y siniestros en la vía pública, un grupo de ciclistas presentó en el Concejo Municipal su proyecto de circuito para la práctica de este deporte en la pista auxiliar del Hipódromo Independencia. La iniciativa ya tiene estado parlamentario en la comisión de Deportes del Palacio Vasallo y plantea con una serie de obras de adaptación, "la infraestructura adecuada sin exponerse a riesgos innecesarios".

La iniciativa comenzó a debatirse entre los nuevos integrantes del Concejo Municipal que asumieron el 10 de diciembre y empezaron con el tratamiento de expedientes en comisiones. En este caso, Deportes y Turismo analizó la presentación del proyecto por parte de un grupo de ciclistas que lleva el acompañamiento de la concejala peronista Fernanda Gigliani.

En la iniciativa crea el Circuito Inclusivo de Ciclismo en el predio del Hipódromo Independencia, con el fin de generar una práctica"segura, ordenada y recreativa de la disciplina". La propuesta establece que el Ejecutivo evaluará el desarrollo del circuito sobre la pista auxiliar 2, la cual debería ser adaptada mediante obras de pavimentación, curvas semiperaltadas y andariveles diferenciados.

El espacio tendría carácter público, abierto a ciclistas de todas las edades y niveles, instituciones deportivas y programas municipales.

>>Leer más: Proponen un circuito seguro para ciclistas de todos los niveles en el hipódromo de Rosario

La idea surge, según relataron integrantes del grupo de ciclistas presentes, por la necesidad de contar con infraestructura adecuada para la práctica del deporte y actualmente numerosos atletas entrenan en la vía pública, exponiéndose a riesgos constantes e innecesarios.

Por otro lado, explicaron que espacios de entrenamiento habituales (Parque Alem o el Parque Regional Sur) presentan dificultades debido a la convivencia con escuelas de patín, bicicletas adaptativas, peatones y caminantes o problemas de seguridad y accesibilidad.

Hipodromo.jpg

La Capital había dado cuenta ya en agosto pasado del proyecto de un grupo de entrenamiento que impulsó esta iniciativa. La idea surgió a partir del siniestro fatal de un ciclista ocurrido el 29 de mayo del 2024 cuando chocó contra un utilitario detenido en avenida Belgrano y San Juan y a otro caso fatal de un deportista arrollado el 12 de agosto en Circunvalación y bulevar Seguí.

"El parque Regional Sur tiene muchos pozos y de gran magnitud; en el parque Alem no tenemos exclusividad y los horarios son acotados por otras actividades y para un deportista de alto rendimiento, que necesita imprimir una velocidad de entre 40 y 50 kilómetros por hora resulta un gran inconveniente. Otra de las posibilidades era la del autódromo, pero estamos en la misma situación de inseguridad vial por su acceso al lugar", había señalado Pablo Gómez, uno de los mentores del circuito en el Hipódromo.

>>Leer más: Avanza el plan para sumarle tenis y pádel al óvalo del Hipódromo de Rosario

Estos pelotones de ciclistas que suelen entrenar por avenida Belgrano, habitualmente desde Rioja hasta 27 de Febrero (segmento conocido como el Dakar), o en tramos de Circunvalación ante las dificultades que se denuncian existen en el KDT del parque Regional Sur, el circuito de enseñanza vial La Zapatilla frente al hospital de Niños Zona Norte o en el circuito automovilístico Juan Manuel Fangio.

Ciclismo de pelotones

Lo que según la iniciativa daría lugar el acondicionamiento del Hipódromo es lo que se denomina como ciclismo de ruta para pelotones donde participan entre 20 a 60 deportistas en la ciudad por travesía. "Acá lo único que queremos es que la gente no se mate en las rutas o en las calles de Rosario", resumió Gómez.

"Consideramos que los bienes públicos deben ser gestionados con criterios de equidad y acceso universal, evitando cualquier esquema que implique una privatización encubierta en beneficio de unos pocos", había indicado en su momento la propia edil Gigliani.

De avanzar el proyecto de cara a su aprobación y posterior reglamentación del Ejecutivo, el circuito se ubicaría a la altura de la segunda pista auxiliar del hipódromo, destinada al trote liviano de los pura sangre de carrera, que tiene un recorrido de 1.400 metros. Consistiría en un circuito oval de cemento con curvas semiperaltadas (elevación de terreno), prácticamente el doble que el circuito conocido como la Zapatilla.

el dia08.jpeg
Un pelotón de ciclistas durante la tercera etapa, una carrera de 195,6 km entre Aarau y Heiden, en la 88.ª edición del Tour de Suiza UCI World Tour, el martes 17 de junio de 2025. (Gian Ehrenzeller/Keystone vía AP)

Un pelotón de ciclistas durante la tercera etapa, una carrera de 195,6 km entre Aarau y Heiden, en la 88.ª edición del Tour de Suiza UCI World Tour, el martes 17 de junio de 2025. (Gian Ehrenzeller/Keystone vía AP)

Polideportivo

El óvalo del Hipódromo atravesó un vertiginoso proceso de transformación. Desde su uso exclusivo para el turf a un a un complejo deportivo multifunción con canchas de rugby, hockey (césped sintético), fútbol, y proximamente tenis y pádel. A su vez, sus gradas y predio son lugar para el desarrollo de fiestas y eventos.

Este lugar, al que se hizo un túnel exclusivo de acceso peatonal hasta el óvalo, inicialmente fue sede del Instituto Superior de Educación Física (Isef) que sigue usando las instalaciones pero ahora mediante un esquema de concesiones se le sumaron hockey y rugby, 16 canchas para fútbol: dos para 11 jugadores, otras de siete, cinco jugadores, y futsal. Y en desarrollo están siete canchas de tenis y 10 de pádel, además de tribunas reformadas en espacios gastronómicos.

Esta transformación se da para la culminación de un polo multideportivo en los 30 mil metros cuadrados de superficie que hasta hace poco estaban ociosos. En su entorno, asoma a todo ritmo la construcción del Rosario Arena, un multiespacio para 13 mil espectadores con final de obra pensado para los juegos Odesur, en septiembre del año que viene.

Noticias relacionadas
Los test de permiten conocer en forma rápida la presencia de VIH y sífilis.

Salud implementará la realización de test rápidos de VIH y sífilis

el tiempo en rosario: lunes con posibles tormentas y alerta amarillo a la manana

El tiempo en Rosario: lunes con posibles tormentas y alerta amarillo a la mañana

Otra vez, y van. Un colectivo de El Rosarino varado por largas horas el 5 de diciembre pasado por una rotura en la terminal de San Nicolás. 

Micros Rosario-Buenos Aires: se multiplican las quejas por roturas y pésimo servicio

La ocupación de locales comerciales en Rosario alcanzó el 89,3 % a fines de 2025

Locales comerciales: uno de cada diez sigue vacío y los barrios resisten mejor

Ver comentarios

Las más leídas

Quini 6: el sorteo navideño dejó 85 nuevos millonarios con el Siempre Sale

Quini 6: el sorteo navideño dejó 85 nuevos millonarios con el Siempre Sale

Vuelos directos a Punta Cana: cuánto salen los pasajes desde Rosario

Vuelos directos a Punta Cana: cuánto salen los pasajes desde Rosario

Cuántos dólares recibirá Newells por la transferencia de Aníbal Moreno a River Plate

Cuántos dólares recibirá Newell's por la transferencia de Aníbal Moreno a River Plate

Micros Rosario-Buenos Aires: se multiplican las quejas por roturas y pésimo servicio

Micros Rosario-Buenos Aires: se multiplican las quejas por roturas y pésimo servicio

Lo último

Quini 6 especial de Navidad: cuántos millones se llevaron los ganadores del Siempre Sale

Quini 6 especial de Navidad: cuántos millones se llevaron los ganadores del Siempre Sale

La descubren a la salida del boliche con una pistola calibre 9 milímetros en la cartera

La descubren a la salida del boliche con una pistola calibre 9 milímetros en la cartera

Alerta Sofía: buscan a un adolescente de 15 años desaparecido en Santo Tomé

Alerta Sofía: buscan a un adolescente de 15 años desaparecido en Santo Tomé

Otro deporte para el Hipódromo: el Concejo analiza crear una pista de ciclismo

Un grupo de ciclistas lo habían difundido en agosto. La iniciativa llegó al cuerpo deliberativo y propone el desarrollo del circuito en la pista auxiliar Nº2 con obras de adaptación

Otro deporte para el Hipódromo: el Concejo analiza crear una pista de ciclismo
La descubren a la salida del boliche con una pistola calibre 9 milímetros en la cartera
POLICIALES

La descubren a la salida del boliche con una pistola calibre 9 milímetros en la cartera

Segundo incendio de un galpón en menos de 24 horas: sospechan acto intencional
LA CIUDAD

Segundo incendio de un galpón en menos de 24 horas: sospechan acto intencional

Salud implementará la realización de test rápidos de VIH y sífilis

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Salud implementará la realización de test rápidos de VIH y sífilis

El tiempo en Rosario: lunes con posibles tormentas y alerta amarillo a la mañana
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes con posibles tormentas y alerta amarillo a la mañana

Un barra de Central fue imputado como organizador de la banda de Los Menores
Policiales

Un barra de Central fue imputado como organizador de la banda de Los Menores

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quini 6: el sorteo navideño dejó 85 nuevos millonarios con el Siempre Sale

Quini 6: el sorteo navideño dejó 85 nuevos millonarios con el Siempre Sale

Vuelos directos a Punta Cana: cuánto salen los pasajes desde Rosario

Vuelos directos a Punta Cana: cuánto salen los pasajes desde Rosario

Cuántos dólares recibirá Newells por la transferencia de Aníbal Moreno a River Plate

Cuántos dólares recibirá Newell's por la transferencia de Aníbal Moreno a River Plate

Micros Rosario-Buenos Aires: se multiplican las quejas por roturas y pésimo servicio

Micros Rosario-Buenos Aires: se multiplican las quejas por roturas y pésimo servicio

Maratón de Central: una marea auriazul tiñó las calles rosarinas

Maratón de Central: una marea auriazul tiñó las calles rosarinas

Ovación
Por el nueve de Newells, la opción es retener a Cocoliso González o el regreso de Colo Ramírez
Ovación

Por el nueve de Newell's, la opción es retener a Cocoliso González o el regreso de Colo Ramírez

Por el nueve de Newells, la opción es retener a Cocoliso González o el regreso de Colo Ramírez

Por el nueve de Newell's, la opción es retener a Cocoliso González o el regreso de Colo Ramírez

Centro Asturiano fue el gran campeón del año y ratificó su hegemonía en el handball de Rosario

Centro Asturiano fue el gran campeón del año y ratificó su hegemonía en el handball de Rosario

Trofeo de Campeonas: Newells perdió con Belgrano en los penales

Trofeo de Campeonas: Newell's perdió con Belgrano en los penales

Policiales
La descubren a la salida del boliche con una pistola calibre 9 milímetros en la cartera
POLICIALES

La descubren a la salida del boliche con una pistola calibre 9 milímetros en la cartera

Cayeron con drogas pero seguirán presos imputados de un homicidio

Cayeron con drogas pero seguirán presos imputados de un homicidio

Villa Constitución: juzgan a cómplice de viudas negras por intento de homicidio

Villa Constitución: juzgan a cómplice de viudas negras por intento de homicidio

Un barra de Central fue imputado como organizador de la banda de Los Menores

Un barra de Central fue imputado como organizador de la banda de Los Menores

La Ciudad
Segundo incendio de un galpón en menos de 24 horas: sospechan acto intencional
LA CIUDAD

Segundo incendio de un galpón en menos de 24 horas: sospechan acto intencional

La Municipalidad defendió el estacionamiento medido: Evita la congestión en el centro

La Municipalidad defendió el estacionamiento medido: "Evita la congestión en el centro"

Otro deporte para el Hipódromo: el Concejo analiza crear una pista de ciclismo

Otro deporte para el Hipódromo: el Concejo analiza crear una pista de ciclismo

Salud implementará la realización de test rápidos de VIH y sífilis

Salud implementará la realización de test rápidos de VIH y sífilis

Militantes hicieron vigilia en el sanatorio donde está internada Cristina Kirchner
Política

Militantes hicieron vigilia en el sanatorio donde está internada Cristina Kirchner

Preocupa el reto viral entre adolescentes de tomar diez pastillas de paracetamol

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Preocupa el reto viral entre adolescentes de tomar diez pastillas de paracetamol

Miles de personas celebraron el amanecer del solsticio de invierno en Stonehenge
Información General

Miles de personas celebraron el amanecer del solsticio de invierno en Stonehenge

Locales comerciales: uno de cada diez sigue vacío y los barrios resisten mejor
La Ciudad

Locales comerciales: uno de cada diez sigue vacío y los barrios resisten mejor

Violencia simbólica y psicológica, las más denunciadas en la UNR
La Capital

Violencia simbólica y psicológica, las más denunciadas en la UNR

Advierten que el uso de pirotecnia provoca efectos devastadores en los animales

Por Matías Petisce
La Ciudad

Advierten que el uso de pirotecnia provoca efectos devastadores en los animales

Santa Fe sigue buscando no ser víctima de una deuda eterna

Por Javier Felcaro
Política

Santa Fe sigue buscando no ser víctima de una deuda eterna

Perú condenó a policías por tortura y violencia sexual sobre una persona trans
El Mundo

Perú condenó a policías por tortura y violencia sexual sobre una persona trans

Salud de Cristina Kirchner: qué dice el primer parte médico tras la operación
Política

Salud de Cristina Kirchner: qué dice el primer parte médico tras la operación

Rompió la vidriera de una tienda de vinos en el centro de Rosario y fue detenido
Policiales

Rompió la vidriera de una tienda de vinos en el centro de Rosario y fue detenido

Navidad en Rosario: mesa afuera, pero con ventilador y el armado sobre la hora
La Ciudad

Navidad en Rosario: mesa afuera, pero con ventilador y el armado sobre la hora

Regularán las apuestas deportivas en línea a través de la Lotería de Santa Fe
La Ciudad

Regularán las apuestas deportivas en línea a través de la Lotería de Santa Fe

Un delincuente que operaba en el sur de Santa Fe, alojado en una cárcel de Rosario
Policiales

Un delincuente que operaba en el sur de Santa Fe, alojado en una cárcel de Rosario

Detienen a un hombre por dispararle a menores de edad que hacían ruido
Policiales

Detienen a un hombre por dispararle a menores de edad que hacían ruido

Música y recorridas: cómo será la reinauguración del aeropuerto de Rosario

Por Pablo R. Procopio
La Ciudad

Música y recorridas: cómo será la reinauguración del aeropuerto de Rosario

Pami I: rumores de cierre, desguace y proyecto inmobiliario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Pami I: rumores de cierre, desguace y proyecto inmobiliario

Milei en el Mercosur: La integración debe estar al servicio del libre comercio
Política

Milei en el Mercosur: "La integración debe estar al servicio del libre comercio"

Trapitos en la mira: siete proyectos en el Concejo marcan la agenda 2026

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Trapitos en la mira: siete proyectos en el Concejo marcan la agenda 2026

Estación Rosario 300: más de 10.000 personas ya vivieron la experiencia inmersiva
La Ciudad

Estación Rosario 300: más de 10.000 personas ya vivieron la experiencia inmersiva

Un hombre fue detenido con cocaína lista para la venta y dinero en efectivo
Policiales

Un hombre fue detenido con cocaína lista para la venta y dinero en efectivo