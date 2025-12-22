Otro deporte para el Hipódromo: el Concejo analiza crear una pista de ciclismo

Un grupo de ciclistas lo habían difundido en agosto. La iniciativa llegó al cuerpo deliberativo y propone el desarrollo del circuito en la pista auxiliar Nº2 con obras de adaptación

El Hipódromo de Rosario es escenario de un proceso de transformación urbana. El óvalo ya es un polo multideportivo.

Ante los hechos de inseguridad, robos y siniestros en la vía pública, un grupo de ciclistas presentó en el Concejo Municipal su proyecto de circuito para la práctica de este deporte en la pista auxiliar del Hipódromo Independencia. La iniciativa ya tiene estado parlamentario en la comisión de Deportes del Palacio Vasallo y plantea con una serie de obras de adaptación, "la infraestructura adecuada sin exponerse a riesgos innecesarios".

La iniciativa comenzó a debatirse entre los nuevos integrantes del Concejo Municipal que asumieron el 10 de diciembre y empezaron con el tratamiento de expedientes en comisiones. En este caso, Deportes y Turismo analizó la presentación del proyecto por parte de un grupo de ciclistas que lleva el acompañamiento de la concejala peronista Fernanda Gigliani.

En la iniciativa crea el Circuito Inclusivo de Ciclismo en el predio del Hipódromo Independencia, con el fin de generar una práctica "segura, ordenada y recreativa de la disciplina". La propuesta establece que el Ejecutivo evaluará el desarrollo del circuito sobre la pista auxiliar 2, la cual debería ser adaptada mediante obras de pavimentación, curvas semiperaltadas y andariveles diferenciados.

La idea surge, según relataron integrantes del grupo de ciclistas presentes, por la necesidad de contar con infraestructura adecuada para la práctica del deporte y actualmente numerosos atletas entrenan en la vía pública, exponiéndose a riesgos constantes e innecesarios.

Por otro lado, explicaron que espacios de entrenamiento habituales (Parque Alem o el Parque Regional Sur) presentan dificultades debido a la convivencia con escuelas de patín, bicicletas adaptativas, peatones y caminantes o problemas de seguridad y accesibilidad.

La Capital había dado cuenta ya en agosto pasado del proyecto de un grupo de entrenamiento que impulsó esta iniciativa. La idea surgió a partir del siniestro fatal de un ciclista ocurrido el 29 de mayo del 2024 cuando chocó contra un utilitario detenido en avenida Belgrano y San Juan y a otro caso fatal de un deportista arrollado el 12 de agosto en Circunvalación y bulevar Seguí.

"El parque Regional Sur tiene muchos pozos y de gran magnitud; en el parque Alem no tenemos exclusividad y los horarios son acotados por otras actividades y para un deportista de alto rendimiento, que necesita imprimir una velocidad de entre 40 y 50 kilómetros por hora resulta un gran inconveniente. Otra de las posibilidades era la del autódromo, pero estamos en la misma situación de inseguridad vial por su acceso al lugar", había señalado Pablo Gómez, uno de los mentores del circuito en el Hipódromo.

Estos pelotones de ciclistas que suelen entrenar por avenida Belgrano, habitualmente desde Rioja hasta 27 de Febrero (segmento conocido como el Dakar), o en tramos de Circunvalación ante las dificultades que se denuncian existen en el KDT del parque Regional Sur, el circuito de enseñanza vial La Zapatilla frente al hospital de Niños Zona Norte o en el circuito automovilístico Juan Manuel Fangio.

Lo que según la iniciativa daría lugar el acondicionamiento del Hipódromo es lo que se denomina como ciclismo de ruta para pelotones donde participan entre 20 a 60 deportistas en la ciudad por travesía. "Acá lo único que queremos es que la gente no se mate en las rutas o en las calles de Rosario", resumió Gómez.

"Consideramos que los bienes públicos deben ser gestionados con criterios de equidad y acceso universal, evitando cualquier esquema que implique una privatización encubierta en beneficio de unos pocos", había indicado en su momento la propia edil Gigliani.

De avanzar el proyecto de cara a su aprobación y posterior reglamentación del Ejecutivo, el circuito se ubicaría a la altura de la segunda pista auxiliar del hipódromo, destinada al trote liviano de los pura sangre de carrera, que tiene un recorrido de 1.400 metros. Consistiría en un circuito oval de cemento con curvas semiperaltadas (elevación de terreno), prácticamente el doble que el circuito conocido como la Zapatilla.

El óvalo del Hipódromo atravesó un vertiginoso proceso de transformación. Desde su uso exclusivo para el turf a un a un complejo deportivo multifunción con canchas de rugby, hockey (césped sintético), fútbol, y proximamente tenis y pádel. A su vez, sus gradas y predio son lugar para el desarrollo de fiestas y eventos.

Este lugar, al que se hizo un túnel exclusivo de acceso peatonal hasta el óvalo, inicialmente fue sede del Instituto Superior de Educación Física (Isef) que sigue usando las instalaciones pero ahora mediante un esquema de concesiones se le sumaron hockey y rugby, 16 canchas para fútbol: dos para 11 jugadores, otras de siete, cinco jugadores, y futsal. Y en desarrollo están siete canchas de tenis y 10 de pádel, además de tribunas reformadas en espacios gastronómicos.

Esta transformación se da para la culminación de un polo multideportivo en los 30 mil metros cuadrados de superficie que hasta hace poco estaban ociosos. En su entorno, asoma a todo ritmo la construcción del Rosario Arena, un multiespacio para 13 mil espectadores con final de obra pensado para los juegos Odesur, en septiembre del año que viene.