Personal: La nueva era de servicios digitales en Argentina Telecom Argentina presenta Personal como la marca que unifica su ecosistema de servicios digitales, abarcando conectividad, entretenimiento y soluciones para el hogar y empresas 15 de diciembre 2025 · 21:48hs

Desde hoy, Personal se establece como la marca madre del ecosistema de servicios digitales líder en Argentina, consolidando el compromiso de Telecom Argentina S.A. con la innovación y la calidad. Con esta nueva identidad, la empresa reúne su variada oferta de servicios que incluyen conectividad fija y móvil, entretenimiento digital, soluciones financieras y tecnología para hogares y empresas en una sola plataforma.

Personal Fibra y Personal Móvil son la base de esta nueva arquitectura, ofreciendo a los usuarios una conectividad de vanguardia que garantiza una experiencia fluida y eficiente. Con tecnología de punta, estos servicios aseguran que tanto los hogares como las empresas puedan disfrutar de una conexión robusta y confiable.

La plataforma Personal Flow se presenta como la solución integral para el entretenimiento, brindando acceso a TV en vivo, streaming y una amplia gama de contenidos on demand. Esto permite a los usuarios disfrutar de su programación favorita y acceder a películas, series y eventos en tiempo real desde la comodidad de sus hogares.

Personal Pay introduce una billetera virtual que facilita las transacciones financieras, permitiendo a los usuarios gestionar su dinero de manera simple y segura. Esta herramienta forma parte del compromiso de la marca con la inclusión financiera y el acceso a servicios digitales.

Además, Personal Smarthome y la Tienda Personal ofrecen soluciones tecnológicas para crear hogares inteligentes, mejorando la calidad de vida diaria a través de dispositivos conectados y accesibles. Por último, Personal Tech se enfoca en brindar servicios integrales a empresas, organizaciones y gobiernos, adaptándose a sus necesidades tecnológicas y promoviendo la transformación digital en el país. Con esta unificación de marcas, Telecom Argentina reafirma su liderazgo en el mercado y su dedicación a avanzar hacia un futuro más conectado y digital.