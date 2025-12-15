La Capital | Novedades | Personal

Personal: La nueva era de servicios digitales en Argentina

Telecom Argentina presenta Personal como la marca que unifica su ecosistema de servicios digitales, abarcando conectividad, entretenimiento y soluciones para el hogar y empresas

15 de diciembre 2025
Personal: La nueva era de servicios digitales en Argentina

Desde hoy, Personal se establece como la marca madre del ecosistema de servicios digitales líder en Argentina, consolidando el compromiso de Telecom Argentina S.A. con la innovación y la calidad. Con esta nueva identidad, la empresa reúne su variada oferta de servicios que incluyen conectividad fija y móvil, entretenimiento digital, soluciones financieras y tecnología para hogares y empresas en una sola plataforma.

Personal Fibra y Personal Móvil son la base de esta nueva arquitectura, ofreciendo a los usuarios una conectividad de vanguardia que garantiza una experiencia fluida y eficiente. Con tecnología de punta, estos servicios aseguran que tanto los hogares como las empresas puedan disfrutar de una conexión robusta y confiable.

La plataforma Personal Flow se presenta como la solución integral para el entretenimiento, brindando acceso a TV en vivo, streaming y una amplia gama de contenidos on demand. Esto permite a los usuarios disfrutar de su programación favorita y acceder a películas, series y eventos en tiempo real desde la comodidad de sus hogares.

Personal Pay introduce una billetera virtual que facilita las transacciones financieras, permitiendo a los usuarios gestionar su dinero de manera simple y segura. Esta herramienta forma parte del compromiso de la marca con la inclusión financiera y el acceso a servicios digitales.

Además, Personal Smarthome y la Tienda Personal ofrecen soluciones tecnológicas para crear hogares inteligentes, mejorando la calidad de vida diaria a través de dispositivos conectados y accesibles. Por último, Personal Tech se enfoca en brindar servicios integrales a empresas, organizaciones y gobiernos, adaptándose a sus necesidades tecnológicas y promoviendo la transformación digital en el país.

Con esta unificación de marcas, Telecom Argentina reafirma su liderazgo en el mercado y su dedicación a avanzar hacia un futuro más conectado y digital.

