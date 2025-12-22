La Capital | La Ciudad | colectivo

Cómo pagar el colectivo con el celular: código QR, billeteras virtuales, NFT y tarjetas de crédito y débito

Desde el mes de junio el municipio habilitó diferentes alternativas de pago en las unidades del transporte urbano en Rosario

22 de diciembre 2025 · 16:27hs
Este año, los colectivos de Rosario se modernizaron: la Municipalidad incorporó en el mes de junio nuevas formas de pago para abonar el boleto de colectivo, tanto en líneas urbanas como en interurbanas. Además de la Sube física tarjetas de débito, crédito, NFT y con el QR de la app Sube y de billeteras virtuales, como la del Banco Nación (BNA+) y Mercado Pago.

Los cambios comenzaron a implementarse en junio pasado, con el fin de habilitar diferentes opciones para cancelar el boleto a bordo de las unidades, además de continuar con la alternativa de uso de la tarjeta Sube, tanto física como la versión digital.

Siguiendo con los métodos físicos, el funcionamiento para el pago con débito o crédito es similar al que se utiliza con la Sube: se apoya durante unos segundos la tarjeta en el validador hasta que se indique en la pantalla que el pago fue realizado.

Cómo pagar el colectivo con el celular: tarjetas asociadas a NFT

Ahora bien, ¿cómo pagar el colectivo con el celular? Existen varios métodos. Uno es pagar con tarjetas de crédito y débito asociadas en celulares y relojes con tecnología NFC. Si se elige esta opción, se debe abonar desde la wallet del dispositivo.

En algunos smartphones, basta con hacer doble click en el botón lateral para acceder a ella y pagar. Una vez en la wallet, se apoye el celular en el validor hasta que la pantalla indique que el pago del viaje fue realizado.

Pagar con QR con la Sube digital

Otra opción es abonar a través de código QR, tanto de la app Sube Digital como de billeteras virtuales, como BNA+ y Mercado Pago.

El proceso en Sube Digital es sencillo. Hay que elegir la opción "Pagar con QR" y apuntar el código QR de frente al lector que se encuentra en la parte inferior del validador y esperar que se confirme el pago. Esta alternativa está disponible para celulares con sistema operativo Android 8 o superior.

subex.jpg

El paso a paso desde la app Sube:

  • Abrí la app Sube en el celular y accedé a la Sube Digital.
  • Elegí 'Pagar con QR'.
  • Apuntá el código QR de frente al lector que se encuentra en la parte inferior del validador (máquina de cobro instalada en el colectivo).

Para pagar otro pasaje, seleccioná 'Actualizar' y generá un nuevo código QR.

QR con billeteras virtuales

Además de con NFT y con la Sube Digital, el pasaje de colectivo se puede pagar también con billeteras virtuales, como BNA+ y Mercado Pago.

Con la billetera electrónica BNA+ del Banco Nación:

  • Ingresá a la app BNA+
  • Seleccioná 'Viajar con QR'. Se generará en QR único por cada pago.
  • Acercá el código QR al lector del validador SUBE hasta que el pago sea confirmado.

>> Leer más: Las canceladoras para pagos QR ya están en todos los colectivos

Con Mercado Pago

Con la app Mercado Pago es posible agar con dinero en cuenta, tarjeta de débito o crédito configuradas en la app. Los pasos a seguir son los siguientes

  • Ingresá a la aplicación de Mercado Pago
  • Seleccioná el ícono de QR y elige la opción de "Viajar con QR" o "Transporte".
  • Apuntá el código QR que aparece en la pantalla de tu celular a la máquina validadora del colectivo (donde usualmente apoyas la tarjeta SUBE). El pago se confirma al instante en la máquina

