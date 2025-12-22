Rosario bajo alerta amarillo: cómo estará el tiempo durante la semana

Luego de un fin de semana inestable, el SMN anticipa días con chances de lluvias y tormentas aisladas

La pesadez y el calor llegaron de manera definitiva a Rosario. Ahora bien, después de un fin de semana inestable en el tiempo , la humedad en el ambiente deja abierta la probabilidad de lluvias y tormentas continuúen durante varios días .

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este lunes en Rosario una temperatura máxima de 29º, posibles tormentas aisladas para la madrugada y la tarde, y emitió un alerta amarillo por posibles tormentas fuertes matinales, en el arranque de una semana algo inestable y calurosa, con los termómetros trepando hasta los 34º.

Para la tarde, se anticipa hasta un 40 por ciento de chances de tormentas aisladas con una máxima de 29º, en tanto que a la noche estaría mayormente nublado con una marca en torno a los 23º.

Cuándo llueve en Rosario

En cuanto a los próximos días, el martes todavía se mantendrán algunas chances de posibles tormentas aisladas durante la madrugada, aunque el día comenzará con cielo mayormente nublado.

Para el miércoles se esperan algunas probabilidades de tormentas hacia la noche. En particular, alrededor de la medianoche, la probabilidad de tormentas aisladas se ubicará entre el 10 y el 40 por ciento.

El jueves 25, Día de Navidad, las chances de inestabilidad se mantendrán dentro de ese mismo rango, siempre según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En tanto, para el viernes no se pronostican lluvias. Sin embargo, el sábado volverían a aumentar las probabilidades de tormentas, principalmente durante la mañana, con presencia de fuertes vientos y ráfagas.

Día por día, el tiempo en Rosario