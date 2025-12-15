La Capital | Novedades | Corven

Una apuesta que mira al futuro: Corven inaugura la mayor planta fotovoltaica de autoconsumo de Santa Fe

Grupo Corven inauguró la mayor planta fotovoltaica de autoconsumo de Santa Fe y presentó su primer Reporte de Sustentabilidad

15 de diciembre 2025 · 14:08hs
Grupo Corven inaugura su planta fotovoltaica de autoconsumo en Venado Tuerto

Grupo Corven inaugura su planta fotovoltaica de autoconsumo en Venado Tuerto, la más grande de Santa Fe

Grupo Corven dio un paso significativo en su estrategia de gestión responsable con la puesta en marcha de la planta de generación fotovoltaica de autoconsumo más grande de Santa Fe, instalada en su complejo industrial de Venado Tuerto. Junto con este hito, la compañía presentó su primer Reporte de Sustentabilidad, una herramienta que consolida información, metas y avances en materia ambiental, social y de gobernanza.

El sistema de generación —de 0,8 MW de potencia y compuesto por 1.182 paneles— permite reducir entre un 40 y 50% el consumo anual tomado de la red eléctrica. “La planta fotovoltaica nos da autonomía y previsibilidad, dos factores cada vez más importantes para operar en un entorno complejo”, explica Patricia Iraola, directora de Grupo Corven. Cuando se produce más energía de la que la planta necesita, el excedente se inyecta al sistema eléctrico de la ciudad a través del programa provincial Prosumidores.

WhatsApp Image 2025-12-12 at 11.05.06

El proyecto fue desarrollado junto a Coral Energía, perteneciente al portfolio de Grupo Corven, y contó con el acompañamiento técnico de la Cooperativa Eléctrica de Venado Tuerto. La integración del sistema requirió adecuaciones en la infraestructura local y un esquema de trabajo conjunto entre áreas técnicas, proveedores y actores institucionales. “La articulación fue clave para garantizar un funcionamiento seguro y estable”, detalla Iraola.

La puesta en marcha de la planta fotovoltaica coincidió con otro movimiento relevante dentro del Grupo: la presentación de su primer Reporte de Sustentabilidad, elaborado bajo estándares GRI. El documento reúne indicadores ambientales, sociales y de gobernanza, y sintetiza una mirada que la compañía viene fortaleciendo en los últimos años. “Medirnos y publicar el Reporte de Sustentabilidad es una forma de asumir compromisos de manera transparente. La sostenibilidad es una forma de decidir, no un área aislada”, señala la directora.

Entre los hitos que refleja el Reporte se incluyen certificaciones de gestión, la incorporación de productos con criterios de eficiencia energética, proyectos comunitarios en articulación con instituciones de Venado Tuerto y alianzas internacionales que aportan innovación tecnológica en movilidad y tecnologías sustentables.

Con más de cinco décadas de trayectoria, Grupo Corven sostiene una estrategia que combina innovación tecnológica, eficiencia energética y cooperación con actores públicos y privados. La nueva planta fotovoltaica y el Reporte de Sustentabilidad son parte de una misma visión: avanzar hacia modelos de gestión responsable que integren tecnología, cuidado de los recursos y responsabilidad con los entornos donde operan las empresas.

Ver comentarios

Las más leídas

El nuevo presidente de Newells es Ignacio Boero en una elección con una participación histórica

El nuevo presidente de Newell's es Ignacio Boero en una elección con una participación histórica

El nuevo fútbol de Newells: Sensini define al DT con dos opciones potables y chance de sorpresa

El nuevo fútbol de Newell's: Sensini define al DT con dos opciones potables y chance de sorpresa

Este lunes arranca con tormentas aisladas durante la madrugada y mejora durante el día

Este lunes arranca con tormentas aisladas durante la madrugada y mejora durante el día

Los números oficiales de las elecciones en Newells que proclamaron a Ignacio Boero

Los números oficiales de las elecciones en Newell's que proclamaron a Ignacio Boero

Lo último

El 12 de enero comienza la campaña de vacunación contra un severo virus respiratorio

El 12 de enero comienza la campaña de vacunación contra un severo virus respiratorio

Becas Progresar de Ansés: cuánto y cuándo se cobra en diciembre

Becas Progresar de Ansés: cuánto y cuándo se cobra en diciembre

Rosario Challenger 2026 ya tiene fecha de inicio en el Jockey Club

Rosario Challenger 2026 ya tiene fecha de inicio en el Jockey Club

Quién es Luis Palavecino: la barra de Central, Los Menores y los "fierros para tirar para arriba"

Fue detenido este sábado por la causa contra la banda que lidera el prófugo Matías Gazzani, donde aparecen sus vínculos con el hijo de Esteban Alvarado

Quién es Luis Palavecino: la barra de Central, Los Menores y los fierros para tirar para arriba

Por Martín Stoianovich

Desde Rosario a Retiro: robaron 300 kilos de carne de exportación y quedaron detenidos
Policiales

Desde Rosario a Retiro: robaron 300 kilos de carne de exportación y quedaron detenidos

Ciencias del Movimiento: la nueva facultad de la UNR ya suma cerca de 1200 preinscriptos

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Ciencias del Movimiento: la nueva facultad de la UNR ya suma cerca de 1200 preinscriptos

Bullrich denunció a Tapia y Toviggino retrucó: Por qué no se concentra en la corrupción de su gobierno
Política

Bullrich denunció a Tapia y Toviggino retrucó: "Por qué no se concentra en la corrupción de su gobierno"

El 12 de enero comienza la campaña de vacunación contra un severo virus respiratorio
Salud

El 12 de enero comienza la campaña de vacunación contra un severo virus respiratorio

Adolescente santafesino grabó un video para pedir ser adoptado: más de 300 interesados
LA CIUDAD

Adolescente santafesino grabó un video para pedir ser adoptado: más de 300 interesados

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El nuevo presidente de Newells es Ignacio Boero en una elección con una participación histórica

El nuevo presidente de Newell's es Ignacio Boero en una elección con una participación histórica

El nuevo fútbol de Newells: Sensini define al DT con dos opciones potables y chance de sorpresa

El nuevo fútbol de Newell's: Sensini define al DT con dos opciones potables y chance de sorpresa

Este lunes arranca con tormentas aisladas durante la madrugada y mejora durante el día

Este lunes arranca con tormentas aisladas durante la madrugada y mejora durante el día

Los números oficiales de las elecciones en Newells que proclamaron a Ignacio Boero

Los números oficiales de las elecciones en Newell's que proclamaron a Ignacio Boero

Newells votó: cerraron los comicios y hay expectativa sobre quién será el nuevo presidente

Newell's votó: cerraron los comicios y hay expectativa sobre quién será el nuevo presidente

Ovación
Se acerca la Finalissima entre Argentina y España: dónde y cuándo se jugaría el partido
Ovación

Se acerca la Finalissima entre Argentina y España: dónde y cuándo se jugaría el partido

Se acerca la Finalissima entre Argentina y España: dónde y cuándo se jugaría el partido

Se acerca la Finalissima entre Argentina y España: dónde y cuándo se jugaría el partido

Mundial 2026: Santa Fe será la provincia con mayor representación de directores técnicos

Mundial 2026: Santa Fe será la provincia con mayor representación de directores técnicos

Un piloto de Fórmula 1 viajará a la Antártida y pasaría primero por Argentina

Un piloto de Fórmula 1 viajará a la Antártida y pasaría primero por Argentina

Policiales
Quién es Luis Palavecino: la barra de Central, Los Menores y los fierros para tirar para arriba

Por Martín Stoianovich

Policiales

Quién es Luis Palavecino: la barra de Central, Los Menores y los "fierros para tirar para arriba"

Robo en Pichincha: saquearon una concesionaria y quisieron huir en uno de los autos

Robo en Pichincha: saquearon una concesionaria y quisieron huir en uno de los autos

Derriban un búnker en zona oeste cuyos responsables están presos e imputados

Derriban un búnker en zona oeste cuyos responsables están presos e imputados

Identificaron a la segunda víctima del doble crimen en barrio Triángulo

Identificaron a la segunda víctima del doble crimen en barrio Triángulo

La Ciudad
Ciencias del Movimiento: la nueva facultad de la UNR ya suma cerca de 1200 preinscriptos

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Ciencias del Movimiento: la nueva facultad de la UNR ya suma cerca de 1200 preinscriptos

Adolescente santafesino grabó un video para pedir ser adoptado: más de 300 interesados

Adolescente santafesino grabó un video para pedir ser adoptado: más de 300 interesados

Nación dispuso asueto para los estatales el 24 y el 31 de diciembre: qué pasará en Rosario

Nación dispuso asueto para los estatales el 24 y el 31 de diciembre: qué pasará en Rosario

Semana del Carlito: promociones y descuentos en el sándwich más rosarino de todos

Semana del Carlito: promociones y descuentos en el sándwich más rosarino de todos

Este lunes no hay recolección de residuos en Rosario por el Día del Camionero
La Ciudad

Este lunes no hay recolección de residuos en Rosario por el Día del Camionero

Día Mundial del Otaku: cómo surgió y qué representa esta celebración
Zoom

Día Mundial del Otaku: cómo surgió y qué representa esta celebración

Un festival para celebrar la sanción de la nueva ordenanza de protección del arbolado
La Ciudad

Un festival para celebrar la sanción de la nueva ordenanza de protección del arbolado

Dengue: otra semana sin nuevos casos durante la temporada

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Dengue: otra semana sin nuevos casos durante la temporada

Ataque mortal en Pérez: asesinaron a un hombre que circulaba en moto
Policiales

Ataque mortal en Pérez: asesinaron a un hombre que circulaba en moto

Fraude con patrulleros: confirman las condenas a dos ex jefes policiales de Santa Fe
Policiales

Fraude con patrulleros: confirman las condenas a dos ex jefes policiales de Santa Fe

Este lunes arranca con tormentas aisladas durante la madrugada y mejora durante el día
La Ciudad

Este lunes arranca con tormentas aisladas durante la madrugada y mejora durante el día

Días clave para definir la sucesión de Ariel Holan en el banco de Central

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Días clave para definir la sucesión de Ariel Holan en el banco de Central

Kast gana en Chile y la ultraderecha llega a la presidencia por primera vez en democracia
El Mundo

Kast gana en Chile y la ultraderecha llega a la presidencia por primera vez en democracia

Cuándo se cobra el aguinaldo en diciembre, quiénes lo reciben y cómo calcularlo
Información General

Cuándo se cobra el aguinaldo en diciembre, quiénes lo reciben y cómo calcularlo

Quini 6: todos los resultados del domingo 14 de siempre
Información General

Quini 6: todos los resultados del domingo 14 de siempre

La polémica reforma laboral de Milei: la Corte advierte sobre los límites constitucionales del proyecto
Política

La polémica reforma laboral de Milei: la Corte advierte sobre los límites constitucionales del proyecto

Video: así fue la heroica acción del civil que se abalanzó sobre uno de los terroristas en Australia y logró desarmarlo
El Mundo

Video: así fue la heroica acción del civil que se abalanzó sobre uno de los terroristas en Australia y logró desarmarlo

Ataque brutal bajo un puente en Nuevo Alberdi: dos hombres quedaron presos por intentar quemar vivo a un indigente
POLICIALES

Ataque brutal bajo un puente en Nuevo Alberdi: dos hombres quedaron presos por intentar quemar vivo a un indigente

Murió Kshamenk, una de las orcas emblemáticas de Mundo Marino: vivió más de 30 años en cautiverio
Información General

Murió Kshamenk, una de las orcas emblemáticas de Mundo Marino: vivió más de 30 años en cautiverio

Murió Salvador Trapani, artista entrañable de la escena rosarina
La Ciudad

Murió Salvador Trapani, artista entrañable de la escena rosarina

Detuvieron a Luis Palavecino, un delincuente vinculado a la banda de Los Menores
Policiales

Detuvieron a Luis Palavecino, un delincuente vinculado a la banda de Los Menores

Graduaciones de estudiantes secundarios: la entrega de bandas de Miss y Mister abre polémicas

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Graduaciones de estudiantes secundarios: la entrega de bandas de Miss y Mister abre polémicas

Cercanía y funcionarios sub 40: lo que viene en la gestión de Javkin

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Cercanía y funcionarios sub 40: lo que viene en la gestión de Javkin

Cómo funcionará Siprec, el sistema que presentó Santa Fe para identificar personas y vehículos
Policiales

Cómo funcionará Siprec, el sistema que presentó Santa Fe para identificar personas y vehículos