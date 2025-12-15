Una apuesta que mira al futuro: Corven inaugura la mayor planta fotovoltaica de autoconsumo de Santa Fe Grupo Corven inauguró la mayor planta fotovoltaica de autoconsumo de Santa Fe y presentó su primer Reporte de Sustentabilidad 15 de diciembre 2025 · 14:08hs

Grupo Corven inaugura su planta fotovoltaica de autoconsumo en Venado Tuerto, la más grande de Santa Fe

Grupo Corven dio un paso significativo en su estrategia de gestión responsable con la puesta en marcha de la planta de generación fotovoltaica de autoconsumo más grande de Santa Fe, instalada en su complejo industrial de Venado Tuerto. Junto con este hito, la compañía presentó su primer Reporte de Sustentabilidad, una herramienta que consolida información, metas y avances en materia ambiental, social y de gobernanza.

El sistema de generación —de 0,8 MW de potencia y compuesto por 1.182 paneles— permite reducir entre un 40 y 50% el consumo anual tomado de la red eléctrica. “La planta fotovoltaica nos da autonomía y previsibilidad, dos factores cada vez más importantes para operar en un entorno complejo”, explica Patricia Iraola, directora de Grupo Corven. Cuando se produce más energía de la que la planta necesita, el excedente se inyecta al sistema eléctrico de la ciudad a través del programa provincial Prosumidores.

WhatsApp Image 2025-12-12 at 11.05.06 El proyecto fue desarrollado junto a Coral Energía, perteneciente al portfolio de Grupo Corven, y contó con el acompañamiento técnico de la Cooperativa Eléctrica de Venado Tuerto. La integración del sistema requirió adecuaciones en la infraestructura local y un esquema de trabajo conjunto entre áreas técnicas, proveedores y actores institucionales. “La articulación fue clave para garantizar un funcionamiento seguro y estable”, detalla Iraola.

La puesta en marcha de la planta fotovoltaica coincidió con otro movimiento relevante dentro del Grupo: la presentación de su primer Reporte de Sustentabilidad, elaborado bajo estándares GRI. El documento reúne indicadores ambientales, sociales y de gobernanza, y sintetiza una mirada que la compañía viene fortaleciendo en los últimos años. “Medirnos y publicar el Reporte de Sustentabilidad es una forma de asumir compromisos de manera transparente. La sostenibilidad es una forma de decidir, no un área aislada”, señala la directora.