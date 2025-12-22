Operaron de la rodilla izquierda a Neymar, quien confía en llegar al Mundial

Le realizaron una artroscopia mínimamente invasiva para intentar solucionar los dolores que lo dejaron fuera de la titularidad en Santos en varias fechas

El delantero de Santos y de la selección brasileña Neymar se sometió a una cirugía menor en la rodilla izquierda, según precisó su club.

Neymar, de 33 años, ya había expresado su deseo de solucionar los dolores que lo mantuvieron fuera de la cancha durante varios partidos este año.

La artroscopia fue realizada por Rodrigo Lasmar, quien también trabaja con la selección de Brasil. El procedimiento fue mínimamente invasivo y trató problemas dentro de las articulaciones.

El delantero manifestó el fin de semana pasado, durante un evento musical en San Pablo, que sigue soñando con jugar la Copa del Mundo y hacer un gol en la final. El entrenador de Brasil, Carlo Ancelotti, todavía no convocó a Neymar desde su nombramiento en mayo.

“Haremos lo imposible para traer esta copa a Brasil. En julio, pueden recordárnoslo”, sostuvo Neymar, quien agregó: "¡Hola, Ancelotti, ayúdanos!”.

Neymar tuvo dificultades para recuperarse desde que se rompió el ligamento cruzado anterior en octubre de 2023 durante la eliminatoria para la Copa del Mundo. Regresó al club de su infancia en enero y jugó solo 19 de las 38 fechas de la Serie A de Brasil, que comenzó en abril. Marcó ocho goles y en las últimas jornadas ayudó a Santos a evitar el descenso.