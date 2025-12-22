La Capital | La Ciudad | Estacionamiento medido

La Municipalidad defendió el estacionamiento medido: "Evita la congestión en el centro"

El oficialismo argumentó que el nuevo pliego que aprobó el Concejo permite mayor rotación de autos y menos vueltas para encontrar lugar

Nicolás Maggi

Por Nicolás Maggi

22 de diciembre 2025 · 06:25hs
El sistema de estacionamiento medido en Rosario será sometido a una nueva licitación el año que viene.

Foto: Leonardo Vincenti / La Capital

En la última sesión de prórroga del Concejo, se aprobó el nuevo pliego para licitar el estacionamiento medido de la ciudad, en una sesión marcada por la polémica entre los bloques de Unidos y La Libertad Avanza. El oficialismo argumentó que el nuevo pliego que aprobó el Concejo permite mayor rotación de autos y menos vueltas para encontrar lugar, evitando la congestión en el centro.

La discusión se encendió cuando LLA propuso realizar una “prueba piloto de 90 días sin pagar” antes de avanzar con la licitación del sistema. Desde Unidos respondieron que eliminar la regulación implica “retroceder”, por las razones antes esgrimidas, además de perder herramientas de modernización y financiamiento del transporte.

“El nuevo pliego redefine de manera integral la política urbana vinculada al estacionamiento en el área central, eliminando los actuales tótems, incorporando herramientas tecnológicas con inteligencia artificial, nuevos medios de pago, la simplificación de las zonas de tres a dos y un esquema de fiscalización unificado”, sostuvieron.

Según manifestaron desde el municipio, con la futura licitación apuntan a “modernizar el sistema y a promover un uso más eficiente del espacio público”, incentivando la rotación de vehículos y reduciendo la circulación ociosa, la probabilidad de siniestros, las emisiones, el ruido y la congestión en el centro de la ciudad.

El debate

Durante la sesión, el flamante bloque de cinco concejales de La Libertad Avanza votó en contra, luego de que Juan Pedro Aleart intentara introducir una moción para eliminar el cobro por 90 días con el objetivo de obtener datos sobre la rotación vehicular. Desde Unidos retrucaron que el planteo “se contradice en sí mismo”, ya que el estacionamiento medido busca justamente generar rotación a través del cobro.

El concejal oficialista Fabrizio Fiatti calificó la propuesta como un “despropósito” y advirtió que “sería retroceder en el tiempo a un sistema sin regulación, sin tecnología, sin reglas de juego en la calle y donde no se garantice la rotación vehicular”.

En esa línea, defendió el pliego como una “herramienta de gestión urbana” y destacó el salto tecnológico que incorpora inteligencia artificial para analizar flujos de movilidad en tiempo real, sensores por box y sistemas de escaneo que permitirán generar indicadores, facilitar al usuario la búsqueda de espacios disponibles y mejorar la planificación municipal.

Transporte

Pero el debate no se limitó a la tecnología. El oficialismo también vinculó el nuevo pliego con el fortalecimiento del sistema de transporte público. Desde Unidos explicaron que el esquema permite robustecer el Fondo Compensador del Transporte (destina el 20% de la recaudación) en un contexto de fuerte retracción de los aportes nacionales, y recordaron que hoy el municipio sostiene cerca del 66% del financiamiento del sistema, mientras que la provincia aporta el 33%, sin acompañamiento de Nación.

Del otro lado, Aleart cuestionó la forma en que se trató el proyecto y sostuvo que “no hubo tiempo real de discusión”. Además, afirmó que su iniciativa apuntaba a “fomentar el comercio” y llevó el debate a un plano político más amplio, al hablar de una supuesta “desesperación” del intendente, una lógica “recaudatoria” y un “apoyo repentino” del kirchnerismo. También criticó modificaciones de último momento y advirtió sobre facultades del Ejecutivo para ampliar el sistema sin pasar por el Concejo.

El intercambio bajó luego al plano cotidiano. La concejala Anahí Schibelbein (Unidos) puso el foco en la congestión del área central y en la circulación ociosa de vehículos que buscan estacionar. En ese sentido, aportó un dato clave: al 1º de enero de 2024 Rosario registraba 641.615 vehículos patentados, con una tasa de motorización cercana a los 620 vehículos cada mil habitantes, lo que vuelve imprescindible una política activa de ordenamiento del espacio público.

Disputa con Nación

En su segunda intervención, Fiatti volvió a cargar contra la propuesta de eliminar el sistema y calificó de “torpeza” plantear una ciudad sin concesión, contrastándolo con otros debates donde incluso el propio gobierno nacional impulsa esquemas concesionados, como en la Circunvalación o antecedentes como el puente Rosario–Victoria. Además, aclaró que el pliego no se limita a las 532 cuadras de estacionamiento pago, sino que incluye tareas de control y fiscalización en un universo más amplio, garantizando la continuidad laboral de los trabajadores del sistema.

El concejal también volvió a marcar el eje Rosario–Nación y denunció que existen recursos que se recaudan a nivel nacional y no regresan a la ciudad. Como ejemplo, mencionó el impuesto a los combustibles, que tuvo aumentos muy por encima de la inflación y cuyos fondos, aseguró, “no vuelven en un solo peso” a Rosario.

Finalmente, Fiatti cerró el debate con un planteo político y fiscal, reclamando reglas claras, datos y respeto por los recursos locales: “Nosotros vamos a discutir todo lo que haya que discutir, pero defendiendo a Rosario: sin concesión no hay reglas, no hay datos, no hay rotación y se agrava la congestión. Y mientras algunos hacen marketing, la ciudad sigue sosteniendo servicios con recursos propios porque Nación no manda lo que corresponde”.

Polémica

La polémica no finalizó allí, ya que fuera del recinto de sesiones, los concejales de La Libertad Avanza cuestionaron en redes sociales al oficialismo por una supuesta ampliación de 100 cuadras del estacionamiento medido.

Los representantes de Unidos lo desmintieron, indicando que la facultad de ampliación o reducción de hasta un 20% de las cuadras concesionadas es una facultad presente en todos los pliegos, y que en la práctica sólo se utiliza para resolver situaciones particulares, como las ampliaciones de los box para motos en el área central.

Así las cosas, luego de conseguir aprobar el pliego con la mayoría reglamentaria, el municipio queda facultado a abrir la licitación a las firmas interesadas con las nuevas reglas surgidas del debate en el Concejo.

