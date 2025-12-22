La Capital | Ovación | Central

Central: no hay definiciones por los tres jugadores que deben renovar y crecen las dudas

Jorge Broun, Carlos Quintana e Ignacio Malcorra deben definir su futuro en Central y en una semana dejarán de pertenecer al club.

22 de diciembre 2025 · 18:52hs
Ignacio Malcorra

Sebastián Suárez Meccia

Ignacio Malcorra, muy importante estos años, podría dejar Central.

Central celebró este lunes los 54 años de su primera gran gesta: el Nacional de 1971, luego de ganarle a San Lorenzo la final en cancha de Newell’s. Pero claro, lo que cabe es ocuparse de la actualidad y en ese sentido lo primero que debe resolver la dirigencia y el nuevo entrenador, Jorge Almirón, será la continuidad de tres jugadores muy importantes: Jorge Broun, Carlos Quintana e Ignacio Malcorra.

Los tres fueron grandes pilares en todas las conquistas canallas desde la asunción de esta comisión directiva, pero no tienen el futuro comprado en Central. Ya quedó plenamente demostrado con la salida de Ariel Holan, el hacedor de una campaña brillante en este 2025, que lo llevó a cosechar una estrella que no estaba en los planes de nadie, además de clasificar tranquilo a la Copa Libertadores de América, de disputar la Supercopa Internacional y ahora la nueva Recopa de Campeones.

Holan desde el banco fue tan importante como los tres mencionados dentro de la cancha. Pero el entrenador está afuera.

Los experimentados que tiene Central

Además, los tres están en el final de sus carreras. Broun cumplirá 40 años en mayo, Quintana cumplirá 38 en febrero e Ignacio Malcorra 39 en mayo.

Por lo pronto, Central comunicó que les hizo una nueva oferta a los tres para extender el contrato. Eso quiere decir que los tendría en cuenta y que la decisión estaría en menos de los jugadores.

>>Leer más: Maratón de Central: una multitudinaria marea auriazul tiñó las calles rosarinas

Pero no se sabe bien qué piensa Almirón de ellos y seguramente su opinión será fundamental para decidir.

La usina de rumores en Arroyito

Este comienzo de semana fue una usina de rumores y varios señalaron a Malcorra lejos de Central, tal vez en Argentinos Juniors que jugará fase previa de Copa Libertadores, en Unión, Banfield o Gimnasia.

Mientras, a Broun le interesa seguir y Quintana se está recuperando de una lesión que lo marginó en el último tramo del año, con una fractura en el tobillo izquierdo. Obviamente que si no completó la recuperación, seguirá.

El 31 de diciembre se acerca y pronto se oficializará la situación de todos. Por ahora, hay dudas.

Fideo Di María fue uno de los mejores jugadores de la temporada en Rosario Central.

Di María va por el oro: todos los rosarinos ternados a los Premios Olimpia

Palavecino fue apresado el 13 de diciembre cerca de Ybarlucea y ahora fue imputado como organizador de Los Menores.

Un barra de Central fue imputado como organizador de la banda de Los Menores

La calle hecha tribuna. Los canallas le dieron un marco notable a la Maratón de Central.

Maratón de Central: una marea auriazul tiñó las calles rosarinas

cuando jugara central la recopa de campeones y la supercopa internacional

Cuando jugará Central la Recopa de Campeones y la Supercopa Internacional

Dictaron la conciliación obligatoria y no habrá paro de controladores aéreos

Dictaron la conciliación obligatoria y no habrá paro de controladores aéreos

Oportunidades para las industrias: Pan American Energy busca proveedores santafesinos

Oportunidades para las industrias: Pan American Energy busca proveedores santafesinos

Tragedia en Villa Constitución: murió un nene de 6 años tras caerle un poste en un club

El chico sufrió un traumatismo craneal grave cuando una estructura de madera se desplomó sobre su cabeza en el Club de Pescadores. Fue asistido de inmediato por un guardavidas y trasladado al hospital, pero falleció minutos después. La Justicia investiga cómo ocurrió el accidente.
Tragedia en Villa Constitución: murió un nene de 6 años tras caerle un poste en un club
Cuchillos frente a una pistola: la osadía de dos carniceros que frustró un robo en Rosario
La Ciudad

Cuchillos frente a una pistola: la osadía de dos carniceros que frustró un robo en Rosario

La carne subió en un año más del doble que la inflación y vuelve a presionar los precios
Economía

La carne subió en un año más del doble que la inflación y vuelve a presionar los precios

La vigencia de Los Menores, expuesta en la detención de cinco jóvenes por narcomenudeo

Por Martín Stoianovich

Policiales

La vigencia de Los Menores, expuesta en la detención de cinco jóvenes por narcomenudeo

El dólar blue superó la barrera de los $1.500 en Rosario a días del debut del nuevo esquema de bandas
Economía

El dólar blue superó la barrera de los $1.500 en Rosario a días del debut del nuevo esquema de bandas

Qué se sabe de la chica detenida a la salida de un boliche con una pistola
POLICIALES

Qué se sabe de la chica detenida a la salida de un boliche con una pistola

