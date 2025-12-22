Central: no hay definiciones por los tres jugadores que deben renovar y crecen las dudas

Jorge Broun, Carlos Quintana e Ignacio Malcorra deben definir su futuro en Central y en una semana dejarán de pertenecer al club.

Central celebró este lunes los 54 años de su primera gran gesta: el Nacional de 1971, luego de ganarle a San Lorenzo la final en cancha de Newell’s. Pero claro, lo que cabe es ocuparse de la actualidad y en ese sentido lo primero que debe resolver la dirigencia y el nuevo entrenador, Jorge Almirón, será la continuidad de tres jugadores muy importantes: Jorge Broun, Carlos Quintana e Ignacio Malcorra.

Los tres fueron grandes pilares en todas las conquistas canallas desde la asunción de esta comisión directiva, pero no tienen el futuro comprado en Central. Ya quedó plenamente demostrado con la salida de Ariel Holan, el hacedor de una campaña brillante en este 2025, que lo llevó a cosechar una estrella que no estaba en los planes de nadie, además de clasificar tranquilo a la Copa Libertadores de América, de disputar la Supercopa Internacional y ahora la nueva Recopa de Campeones.

Holan desde el banco fue tan importante como los tres mencionados dentro de la cancha. Pero el entrenador está afuera.

Además, los tres están en el final de sus carreras. Broun cumplirá 40 años en mayo , Quintana cumplirá 38 en febrero e Ignacio Malcorra 39 en mayo.

Por lo pronto, Central comunicó que les hizo una nueva oferta a los tres para extender el contrato. Eso quiere decir que los tendría en cuenta y que la decisión estaría en menos de los jugadores.

>>Leer más: Maratón de Central: una multitudinaria marea auriazul tiñó las calles rosarinas

Pero no se sabe bien qué piensa Almirón de ellos y seguramente su opinión será fundamental para decidir.

La usina de rumores en Arroyito

Este comienzo de semana fue una usina de rumores y varios señalaron a Malcorra lejos de Central, tal vez en Argentinos Juniors que jugará fase previa de Copa Libertadores, en Unión, Banfield o Gimnasia.

Mientras, a Broun le interesa seguir y Quintana se está recuperando de una lesión que lo marginó en el último tramo del año, con una fractura en el tobillo izquierdo. Obviamente que si no completó la recuperación, seguirá.

El 31 de diciembre se acerca y pronto se oficializará la situación de todos. Por ahora, hay dudas.