MSR realizó su tradicional evento en Punta Barranca y presentó su Anuario #11

Con una notable convocatoria, MSR Inversiones y Desarrollos llevó a cabo una nueva edición de su clásico evento de fin de año, un encuentro que desde hace más de una década se convirtió en un hito del calendario social y corporativo de Rosario

11 de noviembre 2025 · 12:57hs
El salón Punta Barranca volvió a ser el escenario elegido para agasajar a más de 350 invitados, entre colaboradores, clientes, proveedores, contratistas, inmobiliarias, amigos de la casa y reconocidas figuras del ámbito empresarial, político y periodístico. Como en aquellas veladas memorables iniciadas en 2014, la desarrolladora rosarina volvió a brillar con una propuesta cargada de buenas vibras, energía positiva y entusiasmo para encarar los desafíos del próximo año.

Una puesta en escena imponente y una temática que invitó a la reflexión

MSR Fiesta ciere año 2025_174

La ambientación del espacio fue uno de los grandes atractivos de la noche. Luces de neón, livings distribuidos estratégicamente, una gran barra central y una pantalla gigante sobre el escenario principal potenciaron la elegancia del salón, en plena barranca del río Paraná, un entorno que siempre aporta un marco inigualable para los eventos de MSR.

Este año, la temática elegida fue “Retrospectiva”, una invitación a detenerse y reflexionar sobre el camino recorrido: “¿Qué hicimos para llegar hasta acá?” Un ojo simbólico en tonos celestes y azules ocupó gran parte de la pantalla, reforzando el concepto de introspección y mirada hacia la historia reciente de la empresa.

Presentación del libro MSR Edición Limitada 11

En línea con esta propuesta conceptual, MSR presentó su anuario número 11, una pieza editorial que repasa las diez ediciones anteriores con una cuidada producción artística, fotográfica y narrativa. La colección completa de los diez libros previos fue exhibida en tótems iluminados, uno de los espacios más visitados y fotografiados por los asistentes.

Una vez más, la desarrolladora reafirmó su apuesta por la creación de contenidos culturales y editoriales de primer nivel, fortaleciendo el vínculo con su comunidad.

Las palabras del presidente de la empresa

En un momento especial de la noche, Gabriel Redolfi, presidente de MSR, brindó un mensaje cargado de emoción:

“No hay recetas mágicas en nada, en todos los momentos el secreto es trabajar y planificar, pero cuando hay esfuerzo, trabajo y pasión, nada nos detiene. Esta noche los invitamos a pensar y reflexionar sobre el camino recorrido, para tomar impulso antes de dar el próximo paso. Hoy MSR celebra un presente venturoso y un futuro que es el porvenir que todos deseamos.”

Lanzamiento de Fincazul by MSR Casa

El evento también fue el marco elegido para presentar el lanzamiento más reciente de la compañía: Fincazul by MSR Casa, un nuevo desarrollo ubicado dentro del Masterplan Paseo del Norte – Barrio Jardín, en Funes.

El proyecto propone casas en condominio que combinan seguridad, confort y naturaleza, una nueva forma de habitar que refuerza la visión innovadora de MSR para la región.

Un cierre de año con grandes expectativas

MSR Fiesta ciere año 2025_236

Con este evento, MSR no solo celebró un nuevo año de trabajo, sino que reafirmó su liderazgo en el real estate de Rosario. La compañía continúa a paso firme con todos sus desarrollos, mientras se prepara para entregar tres nuevos edificios: Módena 59, Módena 60 y Módena 63.

MSR Inversiones y Desarrollos
