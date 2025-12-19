La Capital | Economía | Banco Mundial

Préstamo de USD300 millones para financiar la transición de subsidios energéticos

El gobiereno nacional formalizó un préstamo con el Banco Mundial. El financiamiento apunta a profundizar la focalización de ayudas en luz y gas

19 de diciembre 2025 · 14:06hs
Javier Milei junto a Ajay Banga

Javier Milei junto a Ajay Banga, el presidente del Banco Mundial

El gobierno nacional formalizó la contratación de un préstamo de USD 300 millones con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), brazo financiero del Banco Mundial, destinado a financiar un programa de transición de subsidios energéticos.

La medida quedó formalizada a través del Decreto 900/2025, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo. El financiamiento adicional refuerza un programa que el Estado nacional ejecuta desde 2023.

Según lo establecido, los fondos se desembolsarán en dólares estadounidenses, con un plazo de amortización de 35 años, que incluye un período de gracia de seis años, y una tasa de interés variable basada en el indicador SOFR, más un margen adicional.

El nuevo crédito complementa el préstamo original de USD 300 millones aprobado en 2023 mediante el Decreto 718, lo que eleva a USD 600 millones el respaldo financiero total del programa de transición energética impulsado con asistencia del Banco Mundial.

>> Leer más: Milei aseguró que la inflación "va a ser de cero coma algo" hacia agosto

Dónde irá destinado el crédito

De acuerdo al decreto, la Argentina solicitó el financiamiento adicional para ampliar el alcance del proyecto, que contempla, entre otros ejes:

  • El diseño de un marco tarifario orientado a incentivar nuevas inversiones en generación térmica.

  • El fortalecimiento institucional en materia de electricidad y gas.

  • El acompañamiento técnico y regulatorio para una transición energética sostenible y de largo plazo.

Cómo se ejecutará el programa

El Ministerio de Economía actuará como organismo ejecutor del proyecto, a través de la Secretaría de Energía, con la participación de la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético.

El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad intervendrá como subejecutor de una parte del programa, mientras que la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales quedará a cargo de la coordinación administrativa y fiduciaria.

El decreto autoriza al ministro de Economía y al secretario de Finanzas a suscribir el contrato de préstamo y la documentación complementaria, sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del Banco Mundial. Asimismo, la norma habilita a introducir modificaciones contractuales, en cuanto no impliquen cambios sustanciales.

Grassi presentó las mayorías antes que nadie para quedarse con Vicentin.

La Justicia le otorgó al grupo Grassi el control de Vicentin 

Filas para conseguir empleo. El Indec informó sobre la situación del mercado de trabajo en el tercer trimestre del año.

La tasa de desempleo araña el 9% en el Gran Rosario, de las más altas del país

reforma laboral: gremios anticipan un verano caliente y profundizan las protestas

Reforma laboral: gremios anticipan un "verano caliente" y profundizan las protestas

Organizaciones sindicales y sociales saldrán a la calle para protestar contra el proyecto de precarización laboral.

Rosario se moviliza en rechazo al proyecto de reforma laboral

