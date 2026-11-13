La Capital | Salud | calidad

La calidad de los huevos empieza antes de llegar a la mesa

Gallina Feliz es una empresa que propone un producto a partir de animales criados con total bienestar, libres de jaulas y con alimentación nutritiva

13 de noviembre 2026 · 15:19hs
Google Seguir a La Capital en Google
La calidad de los huevos empieza antes de llegar a la mesa

El huevo está presente en casi todas las casas. En el desayuno proteico, en la comida de los chicos, en una tortilla, una pasta casera, un budín o una torta. Es un alimento cotidiano y nutricionalmente concentrado. Y justamente porque ocupa un lugar tan habitual en nuestra alimentación, también vale la pena conocer un poco mejor qué se está eligiendo.

Porque no hay un solo tipo de huevo. Hay blancos o de color; chicos, medianos, grandes o extra grandes; y también producidos bajo distintos sistemas. El color de la cáscara depende principalmente de la genética de la gallina, mientras que el tamaño está relacionado con el peso de cada unidad. Pero hay otra diferencia que no se reconoce simplemente mirando la cáscara: bajo qué ambiente, cómo fue alimentada la gallina y bajo qué condiciones se produjo ese huevo.

Cuando se rompe, se sabe

Quienes cocinan habitualmente saben que el huevo se descubre cuando se rompe. El cuerpo de la clara, la conformación de la yema, su contenido y la consistencia que aporta forman parte de la experiencia al utilizarlo. Para quien hace tortas, budines, bizcochuelos, pastas o trabaja en pastelería, además, el huevo tiene una función central: aporta estructura, liga y consistencia a las preparaciones. Y para quienes entrenan o buscan incorporar proteína de buena calidad a su alimentación diaria, el huevo es una alternativa simple y práctica para sumar aporte proteico a distintas comidas.

Por eso la calidad no termina en el aspecto exterior. Gallina Feliz apunta a un huevo con cuerpo, sabor, color y consistencia, que se comporte de manera pareja tanto en la cocina cotidiana como en aquellas recetas donde el resultado depende especialmente de los ingredientes que se utilizan.

En un huevo se resuelven, de una manera muy simple, varias necesidades nutricionales de una comida: aporta proteína de alta calidad (5-7 gr), los nueve aminoácidos esenciales (histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano y valina), grasas, vitaminas (principalmente A, D, B2, B12 y folato, además de colina, un nutriente esencial) y minerales (Se, P, Zn, Fe, I, Ca y K). Es por eso que el huevo ocupa cada vez más espacio en nuestra mesa: con una sola unidad incorporamos un alimento de alta densidad nutricional, que puede acompañar desde una comida sencilla hasta una preparación más completa.

En ese universo aparece el diferencial de Gallina Feliz, un huevo de color producido bajo un sistema de gallinas libres de jaula. Las aves pueden desplazarse, con acceso a nidos, perchas y sectores de cama.

Salud y bienestar

Ese sistema cuenta con certificación Certified Humane®, que establece y verifica estándares de bienestar animal relacionados con la alimentación, el agua, el ambiente, la salud y el manejo de las gallinas.

Cada vez se usan más huevos. Argentina alcanzó en 2025 un consumo de 398 unidades por habitante, frente a un promedio mundial estimado en unas 195 unidades anuales por persona. Para 2026, el sector proyecta que el consumo argentino se acerque a 430 huevos por habitante, más de uno por día. Dentro de la producción nacional conviven además distintos tipos: huevos blancos y de color, diferentes tamaños y sistemas de producción.

Ese crecimiento también cambia la manera de elegir. Cuando un alimento aparece prácticamente todos los días en nuestra mesa, empiezan a pesar otras preguntas además del precio o el tamaño: cómo fue producido, qué condiciones tuvieron las gallinas y qué respaldo existe detrás de lo que dice el envase.

Detrás de Gallina Feliz está Granja Siete Hermanos, una empresa familiar con más de cuatro décadas vinculada a la actividad avícola. La producción se realiza en Entre Ríos, incluida la elaboración del alimento de las aves y cereales de producción propia. Algo tan cotidiano como un huevo puede tener detrás formas de producción muy distintas. Y cuando se conocen esas diferencias, también se puede elegir mejor.

Noticias relacionadas
medicina personalizada a partir del adn, una propuesta rosarina que crece

Medicina personalizada a partir del ADN, una propuesta rosarina que crece

cirugia robotica en pacientes bariatricos: sanatorio parque consolida el uso del sistema da vinci xi

Cirugía robótica en pacientes bariátricos: Sanatorio Parque consolida el uso del sistema Da Vinci Xi

menopausia y aumento de peso: que sabemos sobre semaglutida y tirzepatida

Menopausia y aumento de peso: qué sabemos sobre semaglutida y tirzepatida

una cirugia inedita en el pais salvo la vida de una mujer y su bebe en rosario

Una cirugía inédita en el país salvó la vida de una mujer y su bebé en Rosario

Las más leídas

Quini 6: hubo un solo ganador del Siempre Sale, que se llevó $486 millones

Quini 6: hubo un solo ganador del Siempre Sale, que se llevó $486 millones

Grupo Oroño: cómo se enteraron los empleados del cambio de dueños y qué puede pasar

Grupo Oroño: cómo se enteraron los empleados del cambio de dueños y qué puede pasar

Aguinaldo: cuándo se paga, quiénes lo cobran y cómo calcularlo

Aguinaldo: cuándo se paga, quiénes lo cobran y cómo calcularlo

Tres peajes de la autopista Rosario-Santa Fe, únicamente con Telepase

Tres peajes de la autopista Rosario-Santa Fe, únicamente con Telepase

Lo último

Incautaron una camioneta que estaría vinculada al hijo del narco Esteban Alvarado

Incautaron una camioneta que estaría vinculada al hijo del narco Esteban Alvarado

Lista de nominados a los premios Grammy 2027: un rosarino entre los candidatos

Lista de nominados a los premios Grammy 2027: un rosarino entre los candidatos

Caos aéreo en Estados Unidos: qué se sabe sobre la falla y cuándo volverán los vuelos a la normalidad

Caos aéreo en Estados Unidos: qué se sabe sobre la falla y cuándo volverán los vuelos a la normalidad

Grupo Oroño: cómo se enteraron los empleados del cambio de dueños y qué puede pasar

El sábado se conoció que la familia Villavicencio vendió sus acciones a Swiss Medical y Chicago Capital (de Grupo Gamma). El proceso de traspaso, que involucra a 4100 personas

Grupo Oroño: cómo se enteraron los empleados del cambio de dueños y qué puede pasar

Por Florencia O’Keeffe
Incautaron una camioneta que estaría vinculada al hijo del narco Esteban Alvarado
Policiales

Incautaron una camioneta que estaría vinculada al hijo del narco Esteban Alvarado

Impactante choque de un camión contra el frente de una casa en zona norte
La ciudad

Impactante choque de un camión contra el frente de una casa en zona norte

El regreso del Barco Ciudad de Rosario: proyectan pruebas en el río hacia fin de año

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

El regreso del Barco Ciudad de Rosario: proyectan pruebas en el río hacia fin de año

Colectividades con una yapa más: la fiesta más popular se extiende hasta mañana
La ciudad

Colectividades con una yapa más: la fiesta más popular se extiende hasta mañana

Entraron a robar en la casa de la madre del presidente de Central, Gonzalo Belloso
Policiales

Entraron a robar en la casa de la madre del presidente de Central, Gonzalo Belloso

Las más leídas
Quini 6: hubo un solo ganador del Siempre Sale, que se llevó $486 millones

Quini 6: hubo un solo ganador del Siempre Sale, que se llevó $486 millones

Grupo Oroño: cómo se enteraron los empleados del cambio de dueños y qué puede pasar

Grupo Oroño: cómo se enteraron los empleados del cambio de dueños y qué puede pasar

Aguinaldo: cuándo se paga, quiénes lo cobran y cómo calcularlo

Aguinaldo: cuándo se paga, quiénes lo cobran y cómo calcularlo

Tres peajes de la autopista Rosario-Santa Fe, únicamente con Telepase

Tres peajes de la autopista Rosario-Santa Fe, únicamente con Telepase

Norberto Speciale: Pasó lo que tenía que pasar y en Central la casa está en orden

Norberto Speciale: "Pasó lo que tenía que pasar y en Central la casa está en orden"

Ovación
Argentina cierra el año ante Costa Rica: cuánto cuestan las entradas
Ovación

Argentina cierra el año ante Costa Rica: cuánto cuestan las entradas

Argentina cierra el año ante Costa Rica: cuánto cuestan las entradas

Argentina cierra el año ante Costa Rica: cuánto cuestan las entradas

La selección argentina jugará contra Costa Rica: hora, canal y posibles formaciones

La selección argentina jugará contra Costa Rica: hora, canal y posibles formaciones

Murió un futbolista tras recibir un fuerte golpe en la cabeza durante un partido de inferiores

Murió un futbolista tras recibir un fuerte golpe en la cabeza durante un partido de inferiores

Policiales
Persecución policial en pleno microcentro: lograron atrapar a un motochorro y quedó todo grabado
Policiales

Persecución policial en pleno microcentro: lograron atrapar a un motochorro y quedó todo grabado

Incautaron una camioneta que estaría vinculada al hijo del narco Esteban Alvarado

Incautaron una camioneta que estaría vinculada al hijo del narco Esteban Alvarado

Entraron a robar en la casa de la madre del presidente de Central, Gonzalo Belloso

Entraron a robar en la casa de la madre del presidente de Central, Gonzalo Belloso

Murió Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador de los cárteles narco mexicanos

Murió Miguel Ángel Félix Gallardo, "fundador" de los cárteles narco mexicanos

La Ciudad
Grupo Oroño: cómo se enteraron los empleados del cambio de dueños y qué puede pasar

Por Florencia O’Keeffe
La Ciudad

Grupo Oroño: cómo se enteraron los empleados del cambio de dueños y qué puede pasar

Conducía ebrio, perdió el control de su auto y chocó contra un vehículo estacionado

Conducía ebrio, perdió el control de su auto y chocó contra un vehículo estacionado

Ya casi son vacaciones: cuándo terminan las clases en la provincia de Santa Fe

Ya casi son vacaciones: cuándo terminan las clases en la provincia de Santa Fe

Impactante choque de un camión contra el frente de una casa en zona norte

Impactante choque de un camión contra el frente de una casa en zona norte

Terapias alternativas: Con las constelaciones familiares puedo llegar a lo más profundo
Información General

Terapias alternativas: "Con las constelaciones familiares puedo llegar a lo más profundo"

Evacuaron más de 600 mil cabezas de ganado de las islas por la crecida del Paraná
La Región

Evacuaron más de 600 mil cabezas de ganado de las islas por la crecida del Paraná

Uno 135 mil rosarinos tienen deudas y preocupan las billeteras virtuales
Economía

Uno 135 mil rosarinos tienen deudas y preocupan las billeteras virtuales

Quini 6: hubo un solo ganador del Siempre Sale, que se llevó $486 millones
Información General

Quini 6: hubo un solo ganador del Siempre Sale, que se llevó $486 millones

Tres peajes de la autopista Rosario-Santa Fe, únicamente con Telepase
La Región

Tres peajes de la autopista Rosario-Santa Fe, únicamente con Telepase

Legado Deliot: qué sigue tras la recuperación de los terrenos en la isla

Por Tomás Barrandeguy
La Ciudad

Legado Deliot: qué sigue tras la recuperación de los terrenos en la isla

Apropiación de bebés en Rosario: Rocío Robles contó que aún busca a su hermana
Zoom

Apropiación de bebés en Rosario: Rocío Robles contó que aún busca a su hermana

Récord de corredores en la maratón de Newells en el Parque Independencia
La Ciudad

Récord de corredores en la maratón de Newell's en el Parque Independencia

Murió Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador de los cárteles narco mexicanos
Policiales

Murió Miguel Ángel Félix Gallardo, "fundador" de los cárteles narco mexicanos

Un joven motociclista murió al chocar con un auto en Fray Luis Beltrán
Policiales

Un joven motociclista murió al chocar con un auto en Fray Luis Beltrán

Rosario celebró las primeras rondas de los Circuitos Culturales +65
La Ciudad

Rosario celebró las primeras rondas de los Circuitos Culturales +65

Plusvalor inmobiliario: la economía detrás de una transformación urbana

Por Ángel Sciara / Exministro de Economía de Santa Fe
Economía

Plusvalor inmobiliario: la economía detrás de una transformación urbana

Jubilaciones: declaran inconstitucional la fórmula de Alberto Fernández
Economía

Jubilaciones: declaran inconstitucional la fórmula de Alberto Fernández

Siete detenidos tras allanamientos en búnkeres de barrio La Lata

Por Claudio Berón
Policiales

Siete detenidos tras allanamientos en búnkeres de barrio La Lata

Granata aclaró la polémica sobre Alma misionera y sus críticas a nuevos católicos
Política

Granata aclaró la polémica sobre "Alma misionera" y sus críticas a "nuevos católicos"

Balcón en llamas: apagaron un incendio en un edificio del centro rosarino
La Ciudad

Balcón en llamas: apagaron un incendio en un edificio del centro rosarino

Un motociclista de 22 años murió tras chocar contra un camión
La Ciudad

Un motociclista de 22 años murió tras chocar contra un camión

Alerta sobre animales silvestres en las rutas por El Niño: qué hacer si aparecen
La Región

Alerta sobre animales silvestres en las rutas por El Niño: qué hacer si aparecen

Rosario renueva cuatro líneas de colectivos con ómnibus que usan GNC
La Ciudad

Rosario renueva cuatro líneas de colectivos con ómnibus que usan GNC

La China Suárez vs. Wanda Nara: tras el video, picante ida y vuelta en redes
Zoom

La China Suárez vs. Wanda Nara: tras el video, picante ida y vuelta en redes