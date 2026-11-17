Desde el año 1955, cada 17 de Noviembre se celebra el Día Mundial de la Construcción, con un significado universalista, ya que ese día del año 1869, se habilitó al tráfico internacional el Canal de Suez. Esta obra sigue siendo un símbolo de las posibilidades de la industria de la construcción puestas al servicio de la humanidad, ya que en ella participaron hombres de diversos países, desde el estudio del proyecto hasta su ejecución. Además, por su construcción también se rompieron los límites entre dos continentes, Asia y África, dejando a la región del Sinaí transformada en una península.