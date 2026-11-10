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El Gran Día vuelve el 13 de noviembre para seguir transformando realidades

Ese día, el 100% de lo recaudado por la venta del Big Mac será destinado a Casa Ronald McDonald Argentina y Fundación Cimientos, para seguir acompañando a familias y jóvenes.

10 de noviembre 2026 · 12:39hs
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El Gran Día vuelve el 13 de noviembre para seguir transformando realidades

El próximo viernes 13 de noviembre, McDonald's celebrará una nueva edición del Gran Día, su jornada solidaria que año tras año invita a miles de argentinos a unirse por una causa común: transformar realidades a través de un gesto tan simple como comprar un Big Mac.

Ese día, el 100% de lo recaudado por la venta del Big Mac en todos los restaurantes McDonald's del país será destinado a Casa Ronald McDonald Argentina y Fundación Cimientos, dos organizaciones que trabajan para generar oportunidades y brindar acompañamiento a niños, familias y jóvenes en situación de vulnerabilidad. Quienes quieran sumarse podrán hacerlo tanto de manera presencial como a través de la appde McDonald's y las plataformas de delivery.

La edición de 2025 reflejó una vez más el compromiso solidario de la comunidad, con más de 135 mil Big Mac vendidos en todo el país. Este año, el Gran Día renueva la invitación a participar y seguir ampliando el impacto de una iniciativa que convierte cada compra en una oportunidad de ayudar.

Este año, los restaurantes McDonald's también contarán con la venta de corazones solidarios, una iniciativa que permitirá colaborar de forma anticipada con la recaudación del Gran Día, destinada a Casa Ronald McDonald Argentina y Fundación Cimientos.

Dos causas, un mismo compromiso

Lo recaudado permitirá continuar fortaleciendo el trabajo de ambas organizaciones. Por un lado, Casa Ronald McDonald Argentina destinará los fondos al sostenimientode sus programas de prevención, cuidado y acompañamiento, que brindan contención y apoyo a familias cuyos hijos atraviesan tratamientos médicos de alta complejidad.

“Gran Día es una fecha muy especial para Casa Ronald McDonald, porque año tras año vemos cómo miles de personas de todo el país se unen por una misma causa. Detrás de esta iniciativa hay un enorme trabajo de Arcos Dorados y de los equipos de todos los locales de McDonald’s, que ponen todo su compromiso, su energía y amor para hacerla posible. Es emocionante ver cómo ese esfuerzo compartido y la solidaridad de toda la comunidad se transforman en un apoyo concreto para seguir acompañando a las familias que más nos necesitan”, expresó Julieta Cortijo, Directora Ejecutiva de Casa Ronald McDonald Argentina.

Por su parte, Fundación Cimientos destinará lo recaudado a sus programas de acompañamiento educativo, que buscan que más jóvenes puedan finalizar sus estudios secundarios, continuar formándose y acceder a mejores oportunidades de inserción laboral.

“Ser parte de Gran Día por segundo año consecutivo nos llena de entusiasmo y nos permite seguir generando oportunidades para adolescentes y jóvenes de todo el país. Cada Big Mac representa un gesto de solidaridad que se transforma en oportunidades concretas: acompañar a más estudiantes para que terminen la escuela secundaria y construyan su propio proyecto de vida”, señaló Mercedes Méndez Ribas, Directora Ejecutiva de Fundación Cimientos.

El próximo 13 de noviembre, con la compra de cada Big Mac, las personas podrán sumarse a esta iniciativa solidaria y contribuir al trabajo que Casa Ronald McDonald Argentina y Fundación Cimientos realizan durante todo el año.

Acerca de Arcos Dorados

Arcos Dorados es el mayor franquiciado independiente de McDonald's del mundo y la cadena de restaurantes de servicio rápido más grande en América Latina y el Caribe. La compañía tiene el derecho exclusivo a poseer, operar y otorgar franquicias de locales McDonald's en 21 países y territorios de esas regiones, y contabiliza más de 2.500 restaurantes, entre unidades propias y de sus franquiciados, que juntas emplean más de 120.000 personas. La empresa está comprometida con el desarrollo de las comunidades en las que opera, con ofrecer a los jóvenes su primera oportunidad de empleo formal y con utilizar su Receta del Futuro para lograr un impacto medioambiental positivo. Cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: ARCO). Para más información: www.arcosdorados.com.

Acerca de Casa Ronald McDonald Argentina

Casa Ronald McDonald Argentina es una asociación civil independiente cuya misión es garantizar que ninguna familia enfrente sola la enfermedad de un hijo, a través de programas de prevención, cuidado y compañamiento. Forma parte de la red global Ronald McDonald House Global y hace más de 30 años rabaja en el país en articulación con hospitales de referencia. Desde sus inicios, ha acompañado a más de 480.000 niños y sus familias a través de sus 11 programas, entre ellos las Casas Ronald, las Salas Familiares, la Unidad Pediátrica Móvil, la Unidad de Bienestar y la Unidad de Promoción de Hábitos Saludables.

Acerca de Fundación Cimientos

Fundación Cimientos es una organización de la sociedad civil que hace 29 años trabaja para que más jóvenes terminen la escuela secundaria, continúen sus estudios y se formen para el mundo del trabajo. Con presencia en todo el país y a través de un acompañamiento personalizado, promueve el desarrollo de habilidades socioemocionales en jóvenes que viven en contextos vulnerables.

Contacto de prensa

Verónica Palacios – PR Interior AD

[email protected]

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