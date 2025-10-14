La Capital | Newell's

Newell's participará de la Messi Cup, un nuevo torneo de carácter internacional

La Messi Cup se desarrollará del 9 al 14 de diciembre de este año, su sede principal será la ciudad de Miami, y formarán parte planteles sub-16 de ocho clubes de primer nivel competitivo mundial

14 de octubre 2025 · 19:37hs
Lionel Messi anunció la creación de una nueva competición que lleva su apellido: la Messi Cup. Allí

Lionel Messi anunció la creación de una nueva competición que lleva su apellido: la Messi Cup. Allí, participará Newell's.
Newells participará de la Messi Cup, un nuevo torneo de carácter internacional

Mientras el seleccionado argentino, con el rosarino Lionel Messi como líder y conductor, estaba terminando su participación en la doble fecha FIFA en Estados Unidos, que trató de utilizar para empezar a ajustar los principales engranajes y seguir definiendo nombres de cara al Mundial que se desarrollará en el año 2026, en ese país surgió una noticia que captó rápidamente la atención en todo el mundo Newell's.

Es que, a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, la estrella argentina formada en la cantera leprosa, anunció de manera formal que la Messi Cup, un nuevo campeonato sub-16 de trascendencia internacional, que se realizará del 9 al 14 de diciembre de 2025.

Allí, informó que el torneo tendrá como sede principal a la ciudad de Miami, y precisó que habrá planteles sub-16 de ocho clubes de primer nivel, en el que figura Newell's, que participarán de ese certamen, que combinará formación, entretenimiento y desarrollo para las futuras estrellas del fútbol mundial.

Newell's, entre los ocho

Al mismo tiempo, los organizadores informaron que la disputa deportiva destinada a la categoría sub-16 estará acompañada de actividades paralelas, que serán abiertas al público.

Vale puntualizar que los ocho conjuntos participantes, además de Newell's, el Inter Miami (Estados Unidos), Barcelona (España), River (Argentina), Chelsea (Inglaterra), Inter de Milán (Italia), Atlético de Madrid (España), y Manchester City (Inglaterra).

“Por fin puedo contarles que en diciembre se viene un torneo muy especial de jóvenes promesas en Miami, con varios de los mejores clubes del mundo. Y, además, va a haber muchas más actividades esos días. Espero que les guste”, expresó Messi en la descripción de su publicación de redes sociales.

¿Cómo es el nuevo torneo Messi Cup?

En este marco, la Messi Cup se empieza a perfilar como un certamen de inferiores con una impronta internacional inédita en ese país, que busca reunir a las futuras estrellas del fútbol mundial en un entorno competitivo y formativo. Será una vidriera excepcional para jóvenes promesas que sueñan con seguir los pasos de sus ídolos y alcanzar el fútbol profesional.

Con la participación de academias de clubes de primer nivel, el torneo ofrecerá una oportunidad única para que jugadores sub-16 vivan la experiencia de representar a sus instituciones frente a rivales de distintos continentes, potenciando su crecimiento deportivo y personal.

MESSI NOB 02 81633090

Messi y el desarrollo juvenil

La iniciativa refleja la visión de capitán argentino sobre la importancia de invertir en el desarrollo juvenil. Al impulsar un torneo de estas características, el capitán argentino busca dejar una huella en las nuevas generaciones, promoviendo los valores del esfuerzo, la superación y el juego limpio.

De esta manera, más que una competencia, la Messi Cup comienza a asomar como un proyecto educativo y deportivo que rinde homenaje al fútbol formativo y al espíritu que acompañó toda la carrera del rosarino formado en Newell's.

