Messi brilló en el Inter Miami y sus compañeros de la Scaloneta celebraron sus goles a puro abrazo

La Pulga jugó con el Inter Miami y anotó un doblete. La selección argentina lo espera para el próximo compromiso ante Puerto Rico.

Lionel Messi volvió a marcar la diferencia para el Inter Miami.

Lionel Messi volvió a brillar. La Pulga dejó la concentración de la selección argentina para sumarse a Inter Miami y el equipo conducido por Javier Mascherano fue una tromba. Goleó 4 a 0 a Atlanta United. El rosarino la descosió en el estadio Chase Stadium, donde clavó un doblete y dio una asistencia en el gol de Jordi Alba. El tanto restante fue del uruguayo Luis Suárez.

Leo marcó el 1-0 parcial para el equipo de Javier Mascherano . Recibió el balón por la derecha, encaró hacia el centro y, desde el vértice del área, remató de zurda para clavar un golazo, que se coló directo en el ángulo derecho.

El gol fue festejado con efusividad por los futbolistas de la selección argentina, presentes en el estadio . Las cámaras captaron la alegría de Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso, Nicolás Otamendi, Leandro Paredes y hasta el Chiqui Tapia.

De esta manera, a falta de una fecha para el cierre de la temporada regular de la MLS, las Garzas suman 62 puntos y por diferencia de gol superan en la segunda posición de la Conferencia Este a FC Cincinnati. En la última fecha, los conducidos por Mascherano visitarán a Nashville, mientras que FC Cincinnati recibirá a Montreal.

Messi vuelve a la selección argentina

Una de las novedades fue que, tras no jugar el viernes en la selección argentina, Messi fue liberado por Lionel Scaloni para que esté presente este sábado con su equipo, para luego regresar a la concentración nacional.

Y cumplió con creces. Anotó un doblete y estaría presente en la albiceleste el martes, a las 21, en el Chase Stadium de Miami ante Puerto Rico.

PARA QUE LO FESTEJE LA SCALONETA: golazo de Leo Messi en el inicio de la goleada de Inter Miami sobre Atlanta United.



October 12, 2025

LOCURA DE ASISTENCIA DE LEO MESSI Y DEFINICIÓN EXQUISITA DE JORDI ALBA: así llegó el 2-0 de Inter Miami ante Atlanta United.



October 12, 2025

¡ENCUENTRO DE SELECCIÓN! Leo Paredes, Rodri De Paul, Nico Otamendi y Gio Lo Celso siguieron de cerca el partido de Inter Miami y felicitaron al capitán tras el triunfo en el Chase Stadium.

Una baja en la Scaloneta

El mediocampista Enzo Fernández fue desafectado de la concentración de la selección argentina por una sinovitis en la rodilla derecha.

Así, el campeón del mundo en Qatar 2022 no estará presente en el enfrentamiento con Puerto Rico en el Chase Stadium, el próximo martes.

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó la noticia mediante un mensaje de redes sciales. “El futbolista de Chelsea FC Enzo Fernández queda desafectado de la gira por una sinovitis en su rodilla derecha”, manifestó en su escrito.