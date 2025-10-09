La Capital | Ovación | Messi

El mensaje de Lionel Messi tras la muerte de Miguel Ángel Russo

El capitán de la selección argentina publicó un homenaje en sus redes sociales para despedir al histórico DT. "Mi más sentido pésame", dijo Messi

9 de octubre 2025 · 15:31hs
Lionel Messi despidió en redes a Russo.

Lionel Messi despidió en redes a Russo.

Lionel Messi se sumó a la ola de mensajes de dolor y respeto por la muerte de Miguel Ángel Russo, una de las figuras más queridas del fútbol argentino. Desde su cuenta oficial de Instagram, el capitán de la Selección publicó una historia con una foto del técnico y un breve texto: “QEPD Miguel. Mi más sentido pésame a su familia, amigos y a toda la gente cercana”.

El posteo fue compartido en la tarde del jueves, mientras en La Bombonera se realizaba la despedida del exentrenador de Boca, donde se acercaron jugadores, dirigentes y cientos de hinchas para rendirle homenaje.

El gesto de Messi se suma al de numerosos referentes del fútbol nacional e internacional que recordaron a Russo como un técnico ejemplar, pero sobre todo como una persona generosa, respetuosa y apasionada por el deporte.

>> Leer más: Comenzó el velatorio de Miguel Ángel Russo en la Bombonera con presencia de hinchas de Central

messi russo

Murió Miguel Ángel Russo

El fútbol argentino está de luto ante el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, quien hasta el último de sus días dejó su sello de pasión y compromiso en las canchas de todo el país. Consagrado en Central, campeón de la Copa de la Liga 2023, y querido por varios clubes, toda la Argentina lo despide como la gloria que fue.

A sus 69 años, el laureado DT se fue este miércoles tras una extensa batalla con una cruel enfermedad que deterioró progresivamente su salud, pero no pudieron alejarlo de su más grande pasión: el fútbol.

Tras más de una semana sin poder formar parte de los entrenamientos por los problemas de salud, el entrenador de Boca falleció este miércoles, unos días después de la histórica goleada por 5-0 de su equipo frente a Newell's.

Ruso08
Miguel Angel Russo dejó un legado de sabiduría para el fútbol argentino.

Miguel Angel Russo dejó un legado de sabiduría para el fútbol argentino.

Miles de hinchas canallas lamentan su partida y homenajean a uno de los grandes ídolos del club, quien dejó Arroyito hace poco más de un año. A pesar de sus esfuerzos por mantenerse en actividad, su salud empeoró en las últimas semanas, incluso dejándolo al margen del último partido del Xeneize.

Su partida dejará un vacío importante en el fútbol nacional, pero su legado continuará vigente por años tanto en Central como en Boca, Estudiantes, Lanús y Vélez, donde también fue muy querido por los hinchas gracias a distintos títulos obtenidos a lo largo de su carrera.

La extensa trayectoria de Miguel Ángel Russo

Russo debutó como futbolista profesional con la camiseta de Estudiantes de La Plata en 1975. Disputó 14 temporadas consecutivas con el Pincha, único club a lo largo de su carrera, hasta su retiro en 1989. En total, disputó 420 partidos y anotó 11 goles, cosechando dos títulos: el campeonato Metropolitano 1982 y el Nacional 1983.

>>Leer más: El Gigante de Arroyito, rendido a los pies de Miguel Ángel Russo

En sus primeros pasos como entrenador, logró importantes ascensos con Lanús y Estudiantes, pero encontró una conexión particular con Central, al cual llegó en 1997 para tener la primera de sus 5 etapas en total con el Canalla.

Pasó por otros clubes como Salamanca (España), Colón, Los Andes, Morelia (México), Racing, Millonarios (Colombia), Alianza Lima (Perú), Cerro Porteño (Paraguay) y Al-Nassr (Arabia Saudita), pero también tuvo más de un paso por Central, Boca, Vélez, Lanús, Estudiantes y San Lorenzo.

Noticias relacionadas
Messi posando junto a la pelota oficial del Mundial 2026

Lionel Messi posó con Trionda, la pelota oficial del Mundial 2026

Lionel Messi y Javier Mascherano mantienen un diálogo en pleno partido y en un momento en que Inter Miami la pasaba mal.

Mascherano le pidió perdón a Messi tras quedar a un paso de perder la Supporters Field

Lionel Scaloni habló en MIami, donde este viernes la selección argentina enfrenta a Venezuela. Habló de Di María y de Russo.

Lionel Scaloni alabó el momento de Di María en Central y cree que su etapa en la selección terminó

flores, velas y abrazos: el emotivo homenaje a miguel angel russo en el gigante de arroyito

Flores, velas y abrazos: el emotivo homenaje a Miguel Ángel Russo en el Gigante de Arroyito

Ver comentarios

Las más leídas

Ogro Fabbiani despidió a Miguel Ángel Russo: el conmovedor posteo del DT leproso

Ogro Fabbiani despidió a Miguel Ángel Russo: el conmovedor posteo del DT leproso

Dolor en el mundo Central y de todo el fútbol: falleció Miguel Ángel Russo

Dolor en el mundo Central y de todo el fútbol: falleció Miguel Ángel Russo

Newells le ofreció a Tigre postergar el partido, pero dijo que no: el hijo de Russo jugará este viernes en Rosario

Newell's le ofreció a Tigre postergar el partido, pero dijo que no: el hijo de Russo jugará este viernes en Rosario

Newells: Fabbiani cambia el sistema y medio equipo para intentar detener la caída 

Newell's: Fabbiani cambia el sistema y medio equipo para intentar detener la caída 

Lo último

Provincias Unidas endurece sus críticas a Javier Milei y al kirchnerismo

Provincias Unidas endurece sus críticas a Javier Milei y al kirchnerismo

Teatro por la Identidad: 20 años de una búsqueda desde el arte de los nietos apropiados

Teatro por la Identidad: 20 años de una búsqueda desde el arte de los nietos apropiados

Lionel Scaloni alabó el momento de Di María en Central y cree que su etapa en la selección terminó

Lionel Scaloni alabó el momento de Di María en Central y cree que su etapa en la selección terminó

"Te vas a pasar para el otro lado": los chats del enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo

Luis Emanuel B fue imputado por ofrecer a la venta fármacos hospitalarios riesgosos para la salud. Revelan las conversaciones con un cliente fallecido en 2023
Te vas a pasar para el otro lado: los chats del enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo
Newells le ofreció a Tigre postergar el partido, pero dijo que no: el hijo de Russo jugará este viernes en Rosario
Ovación

Newell's le ofreció a Tigre postergar el partido, pero dijo que no: el hijo de Russo jugará este viernes en Rosario

Parte de las cenizas de Miguel Ángel Russo descansarán en el Gigante de Arroyito
Ovación

Parte de las cenizas de Miguel Ángel Russo descansarán en el Gigante de Arroyito

Flores, velas y abrazos: el emotivo homenaje a Miguel Ángel Russo en el Gigante de Arroyito
Ovación

Flores, velas y abrazos: el emotivo homenaje a Miguel Ángel Russo en el Gigante de Arroyito

Auxilio de Trump: Bessent anunció que el Tesoro de EEUU compró pesos y confirmó el swap por u$s20.000 millones
Economía

Auxilio de Trump: Bessent anunció que el Tesoro de EEUU compró pesos y confirmó el swap por u$s20.000 millones

Procesaron a exjefes de la Afip de Rosario y Santa Fe por usar datos fiscales en favor de una empresa
La Ciudad

Procesaron a exjefes de la Afip de Rosario y Santa Fe por usar datos fiscales en favor de una empresa

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Ogro Fabbiani despidió a Miguel Ángel Russo: el conmovedor posteo del DT leproso

Ogro Fabbiani despidió a Miguel Ángel Russo: el conmovedor posteo del DT leproso

Dolor en el mundo Central y de todo el fútbol: falleció Miguel Ángel Russo

Dolor en el mundo Central y de todo el fútbol: falleció Miguel Ángel Russo

Newells le ofreció a Tigre postergar el partido, pero dijo que no: el hijo de Russo jugará este viernes en Rosario

Newell's le ofreció a Tigre postergar el partido, pero dijo que no: el hijo de Russo jugará este viernes en Rosario

Newells: Fabbiani cambia el sistema y medio equipo para intentar detener la caída 

Newell's: Fabbiani cambia el sistema y medio equipo para intentar detener la caída 

Comienzan los cruces a la isla en La Fluvial con un pequeño cambio: cuánto cuesta ir

Comienzan los cruces a la isla en La Fluvial con un pequeño cambio: cuánto cuesta ir

Ovación
Flores, velas y abrazos: el emotivo homenaje a Miguel Ángel Russo en el Gigante de Arroyito
Ovación

Flores, velas y abrazos: el emotivo homenaje a Miguel Ángel Russo en el Gigante de Arroyito

Flores, velas y abrazos: el emotivo homenaje a Miguel Ángel Russo en el Gigante de Arroyito

Flores, velas y abrazos: el emotivo homenaje a Miguel Ángel Russo en el Gigante de Arroyito

Hinchas de Central y Boca, unidos cantando por Miguel Ángel Russo

Hinchas de Central y Boca, unidos cantando por Miguel Ángel Russo

Parte de las cenizas de Miguel Ángel Russo descansarán en el Gigante de Arroyito

Parte de las cenizas de Miguel Ángel Russo descansarán en el Gigante de Arroyito

Policiales
Te vas a pasar para el otro lado: los chats del enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo
Policiales

"Te vas a pasar para el otro lado": los chats del enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo

Barrio Industrial: imputaron por un crimen a balazos a un joven detenido al salir de una fiesta

Barrio Industrial: imputaron por un crimen a balazos a un joven detenido al salir de una fiesta

Cocaína a bordo: arrestaron a un taxista y su pasajero con droga en un bolso

Cocaína a bordo: arrestaron a un taxista y su pasajero con droga en un bolso

Balearon a un hombre en el lugar donde ocurrió el doble crimen de Virginia Ferreyra y su madre

Balearon a un hombre en el lugar donde ocurrió el doble crimen de Virginia Ferreyra y su madre

La Ciudad
Teatro por la Identidad: 20 años de una búsqueda desde el arte de los nietos apropiados
La Ciudad

Teatro por la Identidad: 20 años de una búsqueda desde el arte de los nietos apropiados

Procesaron a exjefes de la Afip de Rosario y Santa Fe por usar datos fiscales en favor de una empresa

Procesaron a exjefes de la Afip de Rosario y Santa Fe por usar datos fiscales en favor de una empresa

Derribaron otro búnker de venta de drogas y ya van 48 en Rosario

Derribaron otro búnker de venta de drogas y ya van 48 en Rosario

Comienzan los cruces a la isla en La Fluvial con un pequeño cambio: cuánto cuesta ir

Comienzan los cruces a la isla en La Fluvial con un pequeño cambio: cuánto cuesta ir

Newells: la historia del gran maestro rojinegro en un libro imperdible

Por Hernán Cabrera
Ovacion

Newell's: la historia del gran maestro rojinegro en un libro imperdible

Quini 6: todos los resultados del miércoles 8 de octubre
Información General

Quini 6: todos los resultados del miércoles 8 de octubre

Con un golazo made in Newells de Silvetti, Argentina vapuleó a Nigeria y sueña en el Mundial sub-20
Ovación

Con un golazo made in Newell's de Silvetti, Argentina vapuleó a Nigeria y sueña en el Mundial sub-20

Una mujer fue asesinada en la zona oeste: tenía signos de ahorcamiento y detuvieron al novio
Policiales

Una mujer fue asesinada en la zona oeste: tenía signos de ahorcamiento y detuvieron al novio

La autopsia de la joven asesinada en Entre Ríos confirmó que la mataron de un disparo
Policiales

La autopsia de la joven asesinada en Entre Ríos confirmó que la mataron de un disparo

Docentes de la UNR podrían parar el próximo martes: reclaman salarios salarios y presupuesto
La Ciudad

Docentes de la UNR podrían parar el próximo martes: reclaman salarios salarios y presupuesto

Al final, hay plata: el gobierno afirma que hay fondos disponibles para reimprimir las boletas donde figura Espert
Política

Al final, hay plata: el gobierno afirma que hay fondos disponibles para reimprimir las boletas donde figura Espert

Intento de asesinato de Cristina: la Justicia condenó a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte
Política

Intento de asesinato de Cristina: la Justicia condenó a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte

Fentanilo contaminado: la comisión del Congreso que investiga el caso se reunirá en Rosario
Información General

Fentanilo contaminado: la comisión del Congreso que investiga el caso se reunirá en Rosario

Noche de los Museos: el Politécnico muestra por primera vez su colección de motores y vehículos
La Ciudad

Noche de los Museos: el Politécnico muestra por primera vez su colección de motores y vehículos

Caso $Libra: ordenan analizar el contenido de los teléfonos de Javier y Karina Milei
Política

Caso $Libra: ordenan analizar el contenido de los teléfonos de Javier y Karina Milei

Nicki Nicole y Javier Milei: dos shows, uno real y otro irreal

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Nicki Nicole y Javier Milei: dos shows, uno real y otro irreal

Amsafé afirma que el gobierno nacional le debe 2 millones de pesos a cada docente
La Ciudad

Amsafé afirma que el gobierno nacional le debe 2 millones de pesos a cada docente

Créditos Nido: quiénes fueron los ganadores en Rosario del sorteo número 15
La Ciudad

Créditos Nido: quiénes fueron los ganadores en Rosario del sorteo número 15

Que no nos tape el agua: Rosario suma un plan para evitar anegamientos por lluvia
La Ciudad

Que no nos tape el agua: Rosario suma un plan para evitar anegamientos por lluvia

Un incendio provocó el derrumbe de su casa y también destruyó la de su padre
La Ciudad

Un incendio provocó el derrumbe de su casa y también destruyó la de su padre

Quisieron echarlo de una cervecería del centro, se resistió e hirió a un empleado
Policiales

Quisieron echarlo de una cervecería del centro, se resistió e hirió a un empleado

Mala praxis, Argentina ya tiene una Ley que busca proteger al paciente
Salud

Mala praxis, Argentina ya tiene una Ley que busca proteger al paciente

Endeudadas y pluriempleadas: la crisis económica se ensaña con las mujeres
La Ciudad

Endeudadas y pluriempleadas: la crisis económica se ensaña con las mujeres

Chau, papel: la administración pública de Santa Fe se digitaliza completamente
La Ciudad

Chau, papel: la administración pública de Santa Fe se digitaliza completamente