El mensaje de Lionel Messi tras la muerte de Miguel Ángel Russo

El capitán de la selección argentina publicó un homenaje en sus redes sociales para despedir al histórico DT. "Mi más sentido pésame", dijo Messi

Lionel Messi se sumó a la ola de mensajes de dolor y respeto por la muerte de Miguel Ángel Russo , una de las figuras más queridas del fútbol argentino. Desde su cuenta oficial de Instagram, el capitán de la Selección publicó una historia con una foto del técnico y un breve texto: “QEPD Miguel. Mi más sentido pésame a su familia, amigos y a toda la gente cercana”.

El posteo fue compartido en la tarde del jueves, mientras en La Bombonera se realizaba la despedida del exentrenador de Boca, donde se acercaron jugadores, dirigentes y cientos de hinchas para rendirle homenaje.

El gesto de Messi se suma al de numerosos referentes del fútbol nacional e internacional que recordaron a Russo como un técnico ejemplar , pero sobre todo como una persona generosa, respetuosa y apasionada por el deporte.

messi russo

Murió Miguel Ángel Russo

El fútbol argentino está de luto ante el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, quien hasta el último de sus días dejó su sello de pasión y compromiso en las canchas de todo el país. Consagrado en Central, campeón de la Copa de la Liga 2023, y querido por varios clubes, toda la Argentina lo despide como la gloria que fue.

A sus 69 años, el laureado DT se fue este miércoles tras una extensa batalla con una cruel enfermedad que deterioró progresivamente su salud, pero no pudieron alejarlo de su más grande pasión: el fútbol.

Tras más de una semana sin poder formar parte de los entrenamientos por los problemas de salud, el entrenador de Boca falleció este miércoles, unos días después de la histórica goleada por 5-0 de su equipo frente a Newell's.

Ruso08 Miguel Angel Russo dejó un legado de sabiduría para el fútbol argentino.

Miles de hinchas canallas lamentan su partida y homenajean a uno de los grandes ídolos del club, quien dejó Arroyito hace poco más de un año. A pesar de sus esfuerzos por mantenerse en actividad, su salud empeoró en las últimas semanas, incluso dejándolo al margen del último partido del Xeneize.

Su partida dejará un vacío importante en el fútbol nacional, pero su legado continuará vigente por años tanto en Central como en Boca, Estudiantes, Lanús y Vélez, donde también fue muy querido por los hinchas gracias a distintos títulos obtenidos a lo largo de su carrera.

La extensa trayectoria de Miguel Ángel Russo

Russo debutó como futbolista profesional con la camiseta de Estudiantes de La Plata en 1975. Disputó 14 temporadas consecutivas con el Pincha, único club a lo largo de su carrera, hasta su retiro en 1989. En total, disputó 420 partidos y anotó 11 goles, cosechando dos títulos: el campeonato Metropolitano 1982 y el Nacional 1983.

En sus primeros pasos como entrenador, logró importantes ascensos con Lanús y Estudiantes, pero encontró una conexión particular con Central, al cual llegó en 1997 para tener la primera de sus 5 etapas en total con el Canalla.

Pasó por otros clubes como Salamanca (España), Colón, Los Andes, Morelia (México), Racing, Millonarios (Colombia), Alianza Lima (Perú), Cerro Porteño (Paraguay) y Al-Nassr (Arabia Saudita), pero también tuvo más de un paso por Central, Boca, Vélez, Lanús, Estudiantes y San Lorenzo.